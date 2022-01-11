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Будущая туристическая локация: на Житомирщине обнаружили удивительное озеро

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 10:27
Будущая туристическая локация: на Житомирщине обнаружили удивительное озеро Фото: Озеро в форме кита в селе Левков Житомирской области (facebook.com/alexander.olischuk)
Автор: Евгения Тугушева

Локация привлекает внимание туристов и фотохудожников.

В селе Левков Житомирской области нашли озеро необычной формы. Об этом сообщается на странице Житомирского областного совета в Facebook.

Озеро своей формой похоже на кита. Отмечается, что посреди водоема расположен небольшой островок, к которому ведет деревянный мостик.

"В нескольких километрах от села Левков Житомирской области в лесу расположено невероятное озеро, имеющее форму кита", – говорится в сообщении.

Локация уже стала популярной среди туристов и фотохудожников.

Местный фотограф Александр Олищук сделал несколько фотографий с высоты и поделился на своей странице в Facebook.

Будущая туристическая локация: на Житомирщине обнаружили удивительное озеро

Фото: В селе Левков посреди водоема расположен небольшой островок, к которому ведет деревянный мостик (facebook.com/alexander.olischuk)

Село Левков расположено на склонах реки Тетерев в 14 км от Житомира, с населением 2886 человек.

Основано в 1501 году. История села чрезвычайно богата, здесь до сих пор сохраняют вековые традиции.

На территории села достаточно большое количество леса, функционирует лесничество.

В центре протекает самая большая река Безымянная. На юго-западной и северо-восточной окраинах села реки Русятинка и Дорогинка впадают в Тетерев.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области восстанавливают замок.

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