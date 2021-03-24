"Поездки станут роскошью". Стоимость отдыха за рубежом возрастет - эксперты

Туристов, отдыхающих за границей, пустят в Украину только при наличии ПЦР-теста. Такое решение приняло правительство на внеочередном заседании 22 марта. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, постановление применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы.

"Несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом", - сообщил министр.

В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата - граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин. Министр добавил, что такие ограничения действуют "по всем странам Европы".

Как нововведение может повлиять на туризм

Украинская ассоциация туристических агентств (УАТА) опубликовала открытое обращение к правительству по новому требованию сдавать ПЦР-тесты для всех, кто въезжает в Украину из-за границы. Там сообщили, что рынок выездного туризма в 2019 году достиг 2,5 млн отдыхающих, а в 2020 году упал на 70%.

"Одно из самых популярных направлений - это Египет. Для пересечения границы наши туристы сдают ПЦР-тест, на отдыхе действуют строгие протоколы, утвержденные и контролируемые государством АРЕ. В стране - гораздо лучшая ситуация с коронавирусом, чем в Украине, особенно в туристических регионах", - говорят в обращении.

Фото: Тестирование пассажиров во Львовском аэропорту (facebook.com/lvivinternationalairport)

Теперь к этому добавляется требование о ПЦР-тесте при возвращении в Украину, отмечают в организации. В ассоциации отметили, что для семьи из трех человек стоимость тестов при поездке в обе стороны составит около 5000 гривен. Там допустили, что постановление может привести к волне переносов и отмен рейсов.

В УАТА потребовали отменить постановление, вернув распределение стран на "красные" и "зеленые" в соответствии с эпидемиологической ситуации как минимум для граждан Украины.

Какие правила въезда в Украину действовали раньше

О том, что в Украине стоит сохранить распределение стран на "красную" и "зеленую" зоны, РБК-Украина заявляли и в Гостуризме.

"Мы достаточно открытая страна (в условиях пандемии - ред.). Наше зонирование - это "красная" и "зеленая" зоны, и мы ни для кого не закрываем границы. Будем бороться за то, чтобы оставить такой подход и в дальнейшем", - отметила глава ведомства Марьяна Олеськив за несколько дней до заявления Минздрава о введении обязательных тестов.

Фото: Требования ПЦР-тестов касаются всех пассажиров (pixabay.com)

До этого в случае прибытия из государств списка "красной" зоны Украина требовала отрицательный результат ПЦР-теста по прибытию в страну. Если результат оказывался отрицательным, самоизоляция не требовалась.

Если в Украину въезжали из стран "зеленой" зоны, то самоизоляция и ПЦР-тест не были нужны. В обоих случаях от иностранцев Украина требовала страховой полис, который покрывал бы лечение COVID.

На тесты будут тратить до 30% стоимости тура

Решение Кабмина ударит по карману украинских туристов, но не ограничит их передвижений. Своим мнением касательно новых правил пересечения границы с РБК-Украина поделилась основательница компании Kazakovs Travel Марина Казакова.

"Чем опасно это решение? Туристы с очень ограниченным бюджетом вынуждены отказаться от туров. К примеру, тур в Египет стоит от 10 тысяч гривен в бюджетный отель на 2 человек. При этом нужно сделать тесты и туда, и обратно. Для семьи из 2 взрослых придется потратить только на тесты от 3000 грн. Это 30% стоимости тура!", - возмущается турагент.

Она отмечает, что у постановления есть и положительные моменты. Например, оно не ограничит передвижения туристов.

"После прохождения границы у туриста есть 24 часа, чтоб подтвердить место самоизоляции (сфотографироваться дома). В случае, если турист сдает тест в аэропорту "Борисполь", то уже через 6-10 часов он автоматически снимается с изоляции, если тест негативный", - говорит турагент.

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Фото: Без отдыха останутся бюджетные туристы (pixabay.com)

"Итого - не так страшны нововведения, как их рисуют. Но чем дальше, тем больше путешествия становятся роскошью", - резюмирует эксперт.

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