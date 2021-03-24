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Кипр без карантина: страна официально открывается для украинцев

Новина українською → Среда 24 марта 2021 13:55
Кипр без карантина: страна официально открывается для украинцев Фото: Отдых на Кипре (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар

При въезде нужно будет сдавать два теста

Кипр официально отрывается для украинских туристов 1 апреля без прохождения карантина. Об этом сообщается в документе от Министерства туризма страны, который есть в распоряжении РБК-Украина.

"Кипр открывает свои границы для всех путешественников из Украины, начиная с 1 апреля 2021 года. Всем путешествующим, который прошли тестирование и подтверждено отсутствие COVID, и которые не были в тесном контакте с подтвержденным случаем, будет гарантировано пребывание без карантина", - говорится в заявлении.

Сообщается, что от тестирования будут освобождены дети до 12 лет.

Правила въезда на Кипр

По последним обновлениям Минздрава Республики Кипр, Украина остается в категории стран "серой зоны". Это значит, что пока украинцам с туристической целью Кипр посещать не разрешено. Эти категории пересматриваются еженедельно.

Кипр без карантина: страна официально открывается для украинцевФото: Сообщение об открытии Кипра для украинцев (Cyprus Deputy Ministry of Tourism)

Украинцам с 1 апреля нужно будет сдавать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, а также по прилету в аэропортах Кипра – за 30-31 евро (если Украина будет в статусе "красной зоны").

Туристам необходимо будет получить разрешение на вылет CyprusFlightPass за сутки до рейса, загрузив свой результат теста.

С 1 апреля правительство Кипра планирует отменить обязательную самоизоляцию после прилета для пассажиров всех авиакомпаний. Пока прямое авиасообщения между Украиной и Кипром не восстановлено, сообщается на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua. Но по информации профильных СМИ, в летний сезон запланировано до 20 рейсов в неделю из разных городов Украины.

Пока в стране действует комендантский час с 23:00 до 5 утра, выход из дома по смс и масочный режим. Строгие карантинные ограничения собираются ослабить до 31 марта. На острове идет активная кампания вакцинации населения.

Кипр без карантина: страна официально открывается для украинцев

Фото: Отель на Кипре (booking.com)

На Кипр полетят любители Европы

В конце марта на Кипр пришла весна, а воздух прогревается до 30 градусов днем. Впрочем, пляжный сезон стартует обычно в конце мая.

Интерес к Кипру у туристов немалый, рассказал РБК-Украина директор турагентства "Пилигрим" Павел Головненко.

"Я уверен, что страна будет популярна среди наших туристов. Люди соскучились по Европе. А Кипр - это все-таки Европа", - говорит он.

Спрос на кипрский отдых "будет колоссальным", если правила въезда на Кипр будут понятными и стабильными, считает заместитель директора туроператора "Индиана Тревел" Татьяна Менендес. Это связано с тем, что многие туристы уже побывали в Турции в течение сезона по несколько раз, объяснила она РБК-Украина.

Кипр без карантина: страна официально открывается для украинцевФото: Туристов ждут уже в апреле (booking.com)

Кипр интересен хорошим сервисом местных отелей, колоритными пейзажами и тем, что это новое европейское направление, которое откроется в этом сезоне для украинцев, считает специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

"На Кипр летом поедут немало украинцев: я это вижу по количеству запросов уже сегодня", - отметила она в комментарии РБК-Украина.

К слову, уже в середине апреля отправиться в 4* отель в Пафос на неделю на двоих обойдется от 19500 гривен (от 542 евро) с авиаперелетом и страховкой. В тур не включено питание. На майские праздники неделю можно провести в 3* отеле с завтраками в Ларнаке за 24300 гривен (от 700 евро). В первых числах июня – отдых обойдется от 23000 гривен без питания в 3* отелях.

Напомним, мы писали, в какую курортную страну поедет рекордно много туристов.

Также мы сообщали, что туры в Тунис появились в продаже по рекордно низким ценам.

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