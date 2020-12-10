"Поездки не отменят, но будут нарушения": как карантин в Украине повлияет на туризм

Карантин в Украине введут в начале 2021 года. На время зимних каникул – с 8 по 24 января 2021 года - на всей территории Украины будут действовать усиленные карантинные ограничения, которые нацелены на снижение распространения инфицирования COVID-19.

Но это не локдаун, вроде того, что был в сентябре. Почему? Давайте рассмотрим основные пункты нового карантина.

Границы останутся открытыми для всех категорий иностранных граждан;

Никаких ограничений не будет применено на осуществление международных авиарейсов или полетов внутри страны, а также железнодорожного сообщения;

Работа общественного транспорта не будет ограничиваться;

Гостиницы будут работать.

Будут применены такие ограничения:

• работы заведений питания, кроме тех, что размещены в аэропортах. Также будет разрешено осуществлять заказ в формате "на вынос" и адресную доставку.

В отелях будет разрешена работа ресторанов с 6.00 до 11:00, но не будет никаких запретов на доставку в номер;

Фото: В туристических регионах отели уже забронированы заранее (РБК-Украина/Виталий Носач)

• прием посетителей в ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости - продукты питания, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, средства гигиены, ветеринарные препараты;

• работы развлекательных заведений, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, за исключением официальных спортивных;

• деятельности продовольственных и непродовольственных рынков

Кроме того, будут работать АЗС, станции технического обслуживания авто, банки, почтовые отделения, салоны красоты (по предварительной записи). Торговлю другими группами товаров с осуществлением адресной доставки запрещено не будет.

Вероятно, будут нарушения карантина

Для туристической сферы это уже не так пагубно, как было весной или во время осеннего карантина выходного дня. В то же время это означает, что хотя гостиницы, парикмахерские и салоны красоты будут открыты, закрытие ресторанов и ТРЦ негативно повлияет на туризм в Украине.

В частности, это негативно повлияет на туризм выходного дня, который является широко популярным среди наших туристов: большинство из тех, кто едет путешествовать, планируют поездки именно на выходные дни.

Также я предполагаю, что в туристических регионах Украины, таких как Закарпатье, Львовская или Ивано-Франковская область, будут фиксироваться многочисленные нарушения. Ведь уже по состоянию на сегодня значительная часть заведений размещения в этих регионах забронирована: запланированные поездки Украинцы отменять не будут. Поэтому есть риск того, что правила карантина будут нарушать как владельцы заведений, так и сами туристы.

Напомним, ранее мы писали, почему наши туристы мало путешествуют по Украине.

Также сообщалось, что ждет украинских туристов с новыми правилами авиаперелетов, которые начали действовать недавно.