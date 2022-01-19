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В Мексике после упрощения въезда вводят новые ограничения: что нужно знать

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Среда 19 января 2022 15:29
В Мексике после упрощения въезда вводят новые ограничения: что нужно знать Фото: В Мексике вводят новые карантинные ограничения (unsplash.com/jezael-melgoza)
Автор: Евгения Тугушева

Во всех общественных местах будут проверять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест

В некоторых туристических регионах Мексики решили ужесточить карантинные ограничения, сообщает Travelandleisure.com.

Новые правила ввели в трех штатах страны – Халиско, Нижняя Калифорния и Тласкала. Новые нормы распространяются на людей в возрасте от 18 лет и старше.

Теперь в общественных местах будут проверять наличие сертификата о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 не старше 48 часов.

Также это правило распространяется на отели, торговые центры, бары, рестораны, концерты и стадионы.

В Мексике после упрощения въезда вводят новые ограничения: что нужно знать

Фото: В Мексике в общественных местах будут проверять наличие сертификата о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19 (unsplash.com/roman-lopez)

Отметим, неделю назад власти Мексики решили отменить все ограничения на въезд в страну: теперь туристам не требуется заполнять даже онлайн-форму при пересечении границы. Однако при этом карантинные ограничения внутри страны продолжают действовать.

Напомним, ранее мы писали, что в Европе из-за новой волны COVID ужесточают правила.

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