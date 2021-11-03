Посещения крайне не рекомендуются. Названы семь самых опасных стран Европы для поездок в ноябре

Список регионов Европы, которые безопасны для путешествий в ноябре, сужается. Согласно последним данным по заболеваемости COVID, 7 европейских стран уже попали в список территорий, куда Агентство здравоохранения ЕС не рекомендует поездки, сообщает schengenvisainfo.com

Резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью в ЕС прослеживается на обновленных картах COVID-19 Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Какие страны попали в категорию высокого риска и кому крайне не рекомендуется посещать эти регионы – в материале РБК-Украина.

Самая высокая заболеваемость – уже в 11 странах Европы

Некоторые страны, по данным ECDC, выявили более 500 положительных случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние пару недель. Поэтому они теперь классифицируются как "темно-красные", что видно на опубликованной карте.

Фото: Карта заболеваемости COVID в Европе (ecdc.europa.eu)

В список стран ЕС с самым быстрым распространением коронавирусной инфекции попали:

Болгария Хорватия Эстония Латвия Литва Румыния Словения

К слову, самый большой рост инфицирований за сутки 1 ноября, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявили в Румынии - 12 474 новых случаев коронавируса. На втором месте – Болгария – там сообщили о 5178 новых случаях заражения. Другие страны передали для статистики меньшие цифры:

Хорватия – 4392;

Литва – 3303;

Словения – 2632;

Латвия – 2758;

Эстония – 1679.

Отмечается, что в темно-красный список включены также половина регионов таких стран: Греции, Бельгии, Словакии, Ирландии.

Фото: Половина регионов Греции - в "темно-красной" категории (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

Что нужно знать о "темно-красных" странах туристам

Агентство здравоохранения ЕС предложило ограничить все поездки в одну из этих стран, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса.

Поездки в страны "темно-красного" цвета крайне не рекомендуются для всех путешественников. Но особенно для тех, кто не был полностью вакцинирован или не переболел COVID.

При путешествиях из указанных стран также стоит изучить правила въезда в другие государства ЕС, поскольку в их отношении могут применяться строгие ограничения для регионов с высокими темпами распространения коронавируса.

Фото: В Бельгии - тоже высокие темпы заболеваемости COVID (unsplash.com/roman-wimmers)

Ограничения на поездки из "темно-красных" стран не применяются для вакцинированных или выздоровевших путешественников. В отдельных случаях от них могут потребовать предъявить отрицательный результат теста и заполнить регистрационную форму.

Напомним, мы писали, что туристов обнадежили по новым новым условиям въезда в страны ЕС.

Также мы рассказывали, что в Греции объявили о планах принимать туристов в любой сезон.