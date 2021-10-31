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Круглогодичный отдых на островах. В Греции объявили о планах принимать туристов в любой сезон

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Воскресенье 31 октября 2021 07:55
Круглогодичный отдых на островах. В Греции объявили о планах принимать туристов в любой сезон Фото: Туристические локации Греции (unsplash.com/calin-stan)
Автор: Катерина Гончарова

Страна стала главным направлением для туристов из Европы

Греция будет стремиться привлекать туристов в течение всего года после того, как была объявлена ​​лучшим направлением на 2021 год в ЕС. Премия World Travel Awards выбрала Грецию в качестве главного направления для Европы в 2021 году.

После этой новости министр туризма Греции Василис Кикилиас заявил, что страна продемонстрировала хорошо управляемую туристическую ситуацию на фоне пандемии и доказала, что это "самое красивое и безопасное место" для отдыха.

Кроме того, Кикилиас сообщил, что на островах страны намерены привлекать туристов круглый год, и посоветовал игрокам рынка "подготовиться к сильному 2022 году", сообщает SchengenVisaInfo.com.

К слову, ранее мы уже писали, что курортный сезон в Греции растянется до зимы, так как на острова страны продолжается наплыв туристов.

"По имеющимся данным, сезон закроется с показателями 1,3 миллиона туристов - более 50% от 2019 года", — сказал тогда президент Ассоциации гостиничных менеджеров Родоса Джордж Матсигос.

Резкий рост туризма: показатели достигли уровня до пандемии

Министр также посетил Родос, где он встретился с региональным губернатором Южного Эгейского моря Джорджем Хатзимаркосом, мэром Родоса Антонисом Кампуракисом и региональными депутатами.

В ходе встречи он сказал, что в летнем сезоне (с 13 мая по 17 октября) на Родосе было зарегистрировано около 1 339 218 иностранных посетителей. А за осенний сезон с 1 по 17 октября было зарегистрировано 163 997 посетителей, что на 203,6% больше, чем в предыдущем году.

Круглогодичный отдых на островах. В Греции объявили о планах принимать туристов в любой сезон

Фото: В течение осени в Грецию прибыло на 203,6% больше туристов, чем за аналогичный период в прошлом году (unsplash.com/tania-mousinho)

Резкий рост такого диапазона также был отмечен в числе посетителей острова Кос. По данным главы ведомства, в октябре 2020 года в регионе было зарегистрировано около 28 907 посетителей. В этом году их число увеличилось на 171%, достигнув примерно 78 358 прибывших.

"Туризм - локомотив греческой экономики, что еще раз доказывает этот год в разгар пандемии, и создает новые рабочие места. Мы стремимся к тому, чтобы они были более высокого качества и более высокооплачиваемыми. Министерство туризма отвечает за инфраструктуру, порты, пристани для яхт, модернизацию гостиничных комплексов, цифровизацию, зеленое развитие и устойчивую систему устойчивого туристического продукта" - сказал Василис Кикилиас.

Круглогодичный отдых на островах. В Греции объявили о планах принимать туристов в любой сезон

Фото: Греция будет стремиться привлекать туристов в течение всего года (unsplash.com/patrick-EvMearrxas4)

Губернатор региона Южного Эгейского моря отметил, что греческие острова почти достигли показателей по туризму, который наблюдался в стране до введения ограничений из-за пандемии.

По словам министра туризма, известное туристическое место в Греции — Санторини, — может реализовать глобальную моделью устойчивого туризма. Здесь вскоре планируют завершить работу над развитием инфраструктуры и переходу к цифровым решениям.

Даже в условиях пандемии Греция смогла принять более шести миллионов туристов с начала этого года. Это считалось одним из самых больших достижений с точки зрения международных прибытий по сравнению с большинством других европейских стран, пишет SchengenVisaInfo.com.

Ранее стало известно, что из-за высокого спроса среди путешественников сезон отдыха в Анталии продлят до середины ноября.

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