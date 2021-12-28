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Подарок к праздникам. В Украине будет курсировать аутентичный ретропоезд: график и цены

Автор: Евгения Тугушева

Стало известно расписание движения ретропоезда из Львова в курортные Брюховичи

В первый день нового 2022 года из Львова будет курсировать ретропоезд по маршруту Львов – Брюховичи – Львов. Об этом сообщается на странице Львовской железной дороги в Facebook.

Сообщается, что кроме первого дня нового года, поезд будет курсировать также 2, 3, 8 и 9 января 2022 года.

"Великолепный новогодне-рождественский подарок приготовил для львовян и гостей города региональный филиал "Львовская железная дорога". В первый день нового 2022-го года, а также 2, 3, 8 и 9 января по маршруту Львов – Брюховичи – Львов будет курсировать ретропоезд в составе паровоза серии Эр № 797-86 и двух пассажирских вагонов", – говорится в сообщении.

График рейсов ретропоезда из Львова по маршруту Львов – Брюховичи – Львов

Праздничный поезд будет отправляться с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала в 12:35 и 15:00 и прибывать в Брюховичи в 13:00 и 15:25 соответственно.

Обратно паровоз будет отправляться в 14:00 и 16:25 и прибывать во Львов в 14:25 и 16:50 соответственно.

Какая стоимость билета на ретропоезд

Цена за билет на ретропоезд для взрослых составляет 54 грн, для детей – 40 грн 49 коп. Проездные документы на путешествие праздничным ретропоездом можно будет приобрести в отдельной кассе пригородного кассового зала Львовского главного вокзала.

Напомним, ранее мы писали, что Air Ocean Airlines анонсировала временное прекращение рейсов по маршруту Черновцы – Киев.

Также в 2021 году для украинских туристов впервые стали проводить ретро-туры на узкоколейках.

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Львов