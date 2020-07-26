"Почти не было людей в масках": украинка об отдыхе на море и о пляжах Одессы

Киевлянка Олеся Хошобина недавно побывала на отдыхе в Одессе как раз во время карантина и в разгар сезона отпусков. С РБК-Украина она поделилась деталями своей поездки.

"Это маленькое путешествие - возвращение в большой мир"

С закрытием границ и введением карантина Олеся поняла, что теряет навык путешествовать.

"Вот, знаете, теряю то умение быть своей в разных уголках мира, когда на перекрестке даже в Дубае спрашивают, как пройти, принимая меня за здешнюю. А теперь еще и работаю из дома, со временем даже испытывала страх поехать в центр родного города, не то что в другую страну! В душе поселилась какая-то неопределенность и тревога. Чувствовала себя замкнутой, как в клетке. Как будто мне подрезали крылья. А это маленькое путешествие - возвращение в большой мир", - признается она.

Она решила лететь в Одессу из Киева на самолете. Купила билеты буквально за день до вылета - одна из авиакомпаний как раз предлагала вполне приемлемые цены на перелет в обе стороны.

"Билеты стоили где-то 3200-3400 гривен", - говорит женщина.

Фото: Перелет из Киева в Одессу во время карантина (Олеся Хошобина)

Как проходил перелет из Киева в Одессу

В целом процедура попадания в аэропорт довольно проста.

"Главное - иметь маску на лице и документы на вылет. Сканирование на входе, плюс - измерение температуры, затем - регистрация (я получила посадочный талон онлайн), далее - контроль безопасности, и все: ты уже в зале ожидания", - рассказывает туристка.

В зале ожидания была кофейня с самообслуживанием. Бармены и бариста были в масках с прозрачной защитой и в перчатках. В кофейне в наличии было спиртное разных видов, кофе. Можно было сидеть за столиком для одного человека.

"Среди "минусов "- от сидения в маске потеют стекла очков и начинает болеть голова: или от некомфортного дыхания, или от езды в такси с открытыми окнами", говорит вона.

Перелет из столицы в Одессу занимает менее часа.

"Как же приятно летать: 40 минут - и ты в Одессе! Не знаю, или это я так соскучилась, или за время карантина мир улучшился, но команда в самолете была украиноязычной! И это так приятно! Команда, стюарты, объявления - все на украинском или английском. Я была поражена", - вспоминает Олеся.

Фото: Олеся Хошобина в Одессе (фото автора)

Аэропорт Одессы - небольшой, но свежий и ухоженный. Было видно, что недавно его ремонтировали. В целом не хуже, чем какой-нибудь польский "Новый Двур" или турецкий "Кайзер", даже лучше, добавляет туристка.

"Таксист сам попросил одеть маску"

В целом на улицах города почти не было людей в масках, вспоминает Олеся.

"Но заведения работали по правилам: официанты - в масках и перчатках, за столиками - до четырех человек", - говорит она.

Таксист, который вез туристку в аэропорт перед возвращением домой, сам попросил одеть маску. Он был преклонного возраста, отмечает Хошобина.

"Хотела купить билеты в Зеленый театр - там должен был быть Одесский симфонический оркестр. Но не смогла. Все было продано, а входные билеты запрещены, поэтому мне отказали. То есть тоже было по правилам", - вспоминает туристка.

Фото: Так выглядят городские пляжи в разгар сезона (Олеся Хошобина)

"Море - бирюзовое! Чайки - над головой! Парусники - на горизонте!"

Олесь показалось, что по сравнению с ее предыдущими посещениями Одессы, пляжи на этот раз были очень приличными.

"Шезлонг стоил 70 гривен, была камера хранения. Женщина на баре согласилась взять кошелек на хранение, пока я поплаваю. Персонал пляжного обслуживания - в масках и перчатках. Карантин - это карантин. Но и люди есть люди. Сидят друг на друге в полосе прибоя, ведь где же это видано - пройти 5 метров до моря от лежака. Где-то рядом "взорвалась" ссора между отдыхающими и сотрудником пляжа - не вникая, я просто запихнула в уши наушники. Через 20 минут повернула голову в ту сторону - они еще ссорились", - говорит Олеся Хошобина.

Фото: Море в июле (Олеся Хошобина)

"Но море - бирюзовое! Чайки - над головой! Парусники - на горизонте! Счастье - вот оно! Повалялась и наплавалась, а потом решила проинспектировать пляжи, расположенные вдоль так называемой "Тропы здоровья" - от Аркадии до Ланжерона. Их здесь великое множество, начиная от гламурно-прилизанной Ибицы и заканчивая дикими кустами где-то между Желтым камнем и Отрадой. На любой вкус и кошелек. Честно говоря, некоторые локации такие, что и не подумаешь, что это родная украинская Одесса. Скорее напоминают какие-то далекие тропики", - вспоминает Олеся.

По дороге она заглянула на Одесскую "канатку":

"Ей лет сто, она скрипучая и старая, но виды - крутые. Правда, несколько раз чуть сердце не выскочило от страха, так скрипели тросы. Но что ни сделаешь, чтобы удовлетворить собственные капризы", - говорит Олеся.

"Попутно зазинула в "Бристоль", где Соня "чистила" фраеров, как липку, а еще - на то место, где снимали "Ликвидацию ". Я, правда, не в восторге от имперских архетипов, заложенных в этом сериале. Но, как говорят сами одесситы, атмосфера той поры и одесский колорит в этом кино были воспроизведены идеально", - вспоминает она.

Напомним, ранее украинский турист рассказал, как отдыхает в Бодруме летом.

Также советуем почитать, какие цены на отдых за рубежом предлагают украинцам в этом году во время карантина.