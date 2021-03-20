Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов

Каждое третье направление в мире все еще закрыто для туризма

Туризм во время пандемии уже больше года функционирует по новым правилам. Сегодня каждое третье направление в мире полностью закрыто для международного туризма.

Согласно последним данным от Всемирной туристической организации (UNWTO), появление новых штаммов вируса COVID-19 побудило правительства ряда стран отказаться от ослаблений карантина и не отменять ограничения на поездки даже в преддверии нового туристического сезона.

Полное закрытие стран для туристов наиболее распространено в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европейских странах.

Еще недавно во многих странах хотели постепенно отменять ограничения на поездки. Но последний отчет UNWTO показывает, что теперь в большинстве правительств действуют более осторожно.

Сколько стран все еще закрыты

В начале февраля 32% всех направлений в мире (из 69) были полностью закрыты для международного туризма. Из них чуть более половины (38 направлений) были закрыты как минимум на 40 недель. А сейчас частично закрыты для туристов 34% направлений в мире.

"Ограничения на поездки широко использовали, чтобы остановить распространение вируса. Но когда мы уже работаем над возобновлением туризма, надо признать, что ограничения - это лишь часть решения. Надо основываться на последних данных, чтобы обеспечить безопасный перезапуск сектора, от которого зависят многие предприятия и миллионы рабочих мест", - заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Фото: Сегодня два из трех направлений в мире остаются закрытыми - UNWTO (freepik.com)

В том, как вводят ограничения, есть региональные различия, говорится в отчете UNWTO. Из 69 направлений, где границы полностью закрыты для туристов, 30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 - в Европе, 11 - в Африке, 10 - в Северной и Южной Америке и три - на Ближнем Востоке.

ПЦР-тест - самое распространенное требование для въезда

Все больше стран в мире требуют от иностранных туристов по прибытии предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или же тест на антиген. Это обязательное требование в 32% направлений по всему миру. Нередко - в сочетании с карантином. Также часто просят личные данные для отслеживания контактов.

Куда украинцы могут ехать без ПЦР-тестов

Куда наши туристы могут поехать в отпуск без предварительной сдачи теста? Таких стран не так уж и много, но все же можно найти несколько интересных. К примеру, теста не требуют в Танзании: украинцы могут ехать на известный остров Занзибар также и без прохождения карантина. Без тестов можно планировать отдых и в Доминикане.

Мало кто знает о том, что отдых без ПЦР-тестов украинцам разрешен и в Северной Македонии. Это страна, которую многие специалисты называют недооцененной туристами. Тем не менее, там есть что посмотреть и где отдохнуть.

Фото: Без ПЦР-тестов можно ехать в Северную Македонию (pixabay.com)

Также без ПЦР-тестов можно лететь и в Мексику. Виза для поездки в страну оформляется онлайн. QR-код относительно COVID надо получить за 24 часа до прибытия. Самоизоляцию по прибытию в Мексику также проходить не нужно. Более детально о том, как поехать в отпуск в Мексику из Украины, можно почитать в авторской колонке специалиста по индивидуальному туризму Натальи Хватовой.

В каких странах от украинцев требуют ПЦР-тесты

Для поездки в ОАЭ тест придется сдать дважды: дома до вылета - за свой счет, и второй раз - по прибытию в страну бесплатно. Негативный результат ПЦР-теста требуют и от туристов, которые летят на Мальдивы. Кроме того, нужно заблаговременно заполнить анкету о состоянии здоровья, а уже на месте - предъявить бронь отеля. ПЦР-тест с QR-кодом требуют сегодня также и в Египте.

Тест надо сдать и накануне отпуска в Турции. А недавно там ввели еще одно новое правило - для въезда в страну нужно заполнять электронную декларацию о состоянии здоровья, в которой надо указывать актуальный номер телефона.

После заполнения формы пассажир получит персональный HES-код для отслеживания его контактов с заболевшими. Заполненную анкету нужно будет предъявлять при посадке в самолет.

Фото: На Кипре объявили, что вскоре могут пускать украинских туристов (pixabay.com)

В Грузии в новом сезоне сначала хотели пускать только вакцинированных от COVID туристов, но позже решили упростить правила и пускать в страну также на основе негативного результата ПЦР-теста. По всей видимости, требование ПЦР-теста будет и для отдыха на Кипре. Точные правила въезда украинцев в эту курортную страну станут известны в начале апреля 2021 года.

В новом сезоне будет возможность поехать в Иорданию. Там не нужно проходить самоизоляцию, но нужен ПЦР-тест с QR-кодом: его предъявляют в аэропорту вылета. Также на иорданской платформе надо оплатить 50 долларов за повторный ПЦР-тест, который делают по прилету. После оплаты турист получит еще один код. Тем временем от тестов освобождаются дети возрастом до пяти лет.

Какую страну для отдыха вы бы не выбрали, стоит заранее перепроверять информацию о правилах въезда, ведь требования к туристам могут довольно внезапно измениться. Желательно правила въезда узнавать сразу на нескольких ресурсах, а также у вашего туроператора, ведь информация на некоторых платформах может разниться или обновляться позже, чем правило вступит в силу официально.

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