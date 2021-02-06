Без ПЦР-тестов и карантина: все особенности поездки в колоритную пляжную страну

Фото: Пляж в Канкуне, Мексика (pixabay.com)

Мексика – вторая страна в мире по количеству парков и заповедников

Пандемия, карантины и локдауны в разных странах не могут остановить жизнь и желание людей путешествовать. Многим приходится выбирать из ограниченного количества открытых ныне стран свое направление. Их мало, но все они очень разнообразны.

Для отдыха на пляже сейчас открыты Мальдивы и Доминикана, для посещений исторических мест - Стамбул, для развлечений - Дубай. Но есть и страна, которая благодаря богатству истории и разнообразия пляжного отдыха абсолютно не похожа ни на одну другую.

Чичен-Ица, пирамиды Солнца и Луны, Канкун, Мехико, Акапулько, Ривьера Майа - это все Мексика. Страна занимает второе место в мире по количеству природных экосистем, монументов, парков и заповедников.

О существовании шоколада, перца чили и кукурузы мир узнал именно благодаря Мексике.

Фото: Панорама города Гуанахауто в Мексике (pixabay.com)

Например, когда испанский конкистадор Эрнан Кортес прибыл в Мексику, его приняли как бога и преподнесли ему священный напиток какао.

Поэтому неудивительно, что путешественники со всего мира выбирают эту страну прежде всего для того, чтобы получить яркие эмоции. Рассмотрим главные особенности и правила поездки в Мексику для украинских туристов.

Особенности въезда в Мексику сегодня

Мексика не требует от туристов ПЦР-тестов. Виза оформляется онлайн. QR-код относительно COVID надо получить за 24 часа до прибытия. Удобно и то, что регулярные рейсы в Мексику выполняют несколько авиакомпаний – Turkish Airlines и Lufthansa. Итак, что нужно знать туристам перед поездкой?

Границы Мексики открыты для туризма в 2021 году;

Мексика не требует теста на COVID для въезда;

В стране не нужно находиться на карантине по прилету;

Пирамиды, парки, полуостров Юкатан, Канкун, Ривьера Майя, Тулум и штат Чиапас открытые для посещения;

В Мехико сити в настоящее время до 14 февраля 2021 года длится карантин (каждые две недели принимается решение о снятии или продлении карантина). Сейчас там закрыты музеи, пирамиды и другие памятники. Загрузка гостиниц и ресторанов разрешается на уровне 30% от общего количества мест. Рестораны работают до 18.00.

Фото: Пляжный отдых в Мексике (pixabay.com)

При въезде в страну необходимо иметь все документы в распечатанном виде: ваучеры, авиабилеты, электронную визу. Можно иметь при себе средства, но не более 10 000 долларов на человека.

Отели в таких локациях как Канкун, Ривьера Майя и Тулум работают с загрузкой в 50%. Рестораны открыты без ограничений по времени. Много отелей, таких как Iberostar, Hyatt, Каталония, Fairmont Mayakoba, Chable Maroma, Fiesta Americana и другие, предлагают в качестве бонусов бесплатные ночевки.

Мексика – колоритная и комфортная для отпусков страна, которая даже во время пандемии расширяет возможности для туристов. Не упустите возможность насладиться ярким отдыхом, который запомнится надолго!

Напомним, ранее мы писали о тонкостях поездок на Мальдивы во время пандемии.