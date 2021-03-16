Путевка в лето: лучшие страны для пляжного отдыха в 2021 году

Популярные направления для отдыха в новом сезоне

Летом выбор стран для отпуска во время пандемии может быть расширен – многие государства готовятся к открытию на разных условиях. С учетом будущего турпотока авиакомпании также расширяют список маршрутов.

Например, лоукостер Ryanair весной и летом запустит 18 новых маршрутов в европейских направлениях. Из Украины с авиакомпанией можно будет полететь в Афины, Рим, Софию, Вену, Будапешт и Краков.

Сейчас известно, что в большинстве стран Евросоюза готовятся принимать туристов только с сертификатом вакцинации, некоторые – также с негативными ПЦР-тестами в исключительно туристические места.

Впрочем, если планировать летний отпуск весной, то лучше выбирать из открытых направлений с удобными условиями въезда. Таких стран в "туристическом меню" хватает и в марте.

Грузия – лето по доступной цене

Открытия Грузии туристы с нетерпением ждали с прошлого года. Эта страна держалась "до последнего" - и открыла границы для вакцинированных туристов. А для туристов из стран, где кампания вакцинации продвигается медленно, сделали исключение – с 1 марта украинцы могут летать в Грузию с негативным результатом ПЦР-теста. На третий день пребывания туристам нужно пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет.

Фото: Отдых в Грузии (pixabay.com)

Полететь можно регулярными рейсами, а летние туры на морское побережье по раннему бронированию стоят не дороже отдыха на турецких курортах.

Иордания: долететь за 3,5 часа

Эту страну полюбили туристы за яркий отдых и комфорт. В Иорданию можно попасть регулярным рейсом, долетев в страну за 3,5 часа. По прилету ограничений нет, и можно отправляться хоть на пляж, хоть на экскурсии.

Для посещения украинским туристам не нужно соблюдать карантин. По правилам въезда необходимо получить негативный результат ПЦР-теста с QR-кодом: его предъявляют в аэропорту вылета. Также необходимо на иорданской платформе оплатить (50 долларов) повторный ПЦР-тест, который делают по прилету. После оплаты турист получит еще один код. От тестов освобождены дети возрастом до 5 лет.

Болгария – с любой справкой о здоровье

Пляжный сезон в Болгарии начинается с конца мая – именно на эти даты можно найти туры раннего бронирования для отдыха на солнечных курортах этой балканской страны. Впрочем, туристов там уже ждут с 1 мая и для них разработали простые правила въезда. По ним иностранцы смогут приезжать в страну с любой справкой об отсутствии коронавируса: справкой о вакцинации ("ковидным" паспортом) или негативным ПЦР-тестом, или справкой о наличии антител (после выздоровления). Для украинцев откроют "зеленые коридоры" – территории, где туристам разрешат приезжать без вакцинации.

Фото: Отдых в Болгарии (pixabay.com)

В Болгарию можно попасть регулярными рейсами авиакомпаний. Не исключено, что при большом спросе туроператоры поставят также чартерные программы.

Турция – с новыми правилами

Турция готовится начать туристический сезон 15 апреля, чтобы опередить своих средиземноморских конкурентов. В преддверии большого туристического потока карантинные правила обновили. Теперь для въезда в страну нужно заполнять электронную декларацию о состоянии здоровья, в которой указывать актуальный номер телефона. После заполнения формы пассажир получит персональный HES-код для отслеживания его контактов с ковидными больными. Заполненную анкету нужно будет предъявлять при посадке в самолет. В силе остается требование ПЦР-теста за 72 часа до прилета.

Фото: На побережье в Турции (pixabay.com)

Несмотря на такие "сложности", турецкие курорты остаются одними из самых популярных летний направлений, поэтому лучшие отели специалисты советуют бронировать уже в марте.

В Турцию летают регулярные и чартерные рейсы, количество которых летом значительно увеличится.

Кипр – на Средиземное море только с тестом

Кипр – уже в апреле туристы из Украины смогут поехать в солнечную страну в Средиземном море. Хотя пляжный сезон начнется ближе к лету – и тогда сполна можно будет насладиться теплыми волнами, архитектурой и красотой природы на острове. Кипр вполне может стать альтернативой отдыху в Турции – особенно для тех туристов, которые хотят побывать в новых местах.

Правила для туристов на Кипре построены на "зонах" по уровню заболеваемости в разных странах. От этого зависит, сколько раз придется сдавать ПЦР-тест - только за 72 до въезда, или и после прибытия.

Фото: Отдых на Кипре (pixabay.com)

Власти Кипра обещали, что в случае заболевания туриста коронавирусом, его будут лечить и кормить за счет государства.

Доминикана – новые чартеры летом

Эта страна остается одним из самых востребованных курортных направлений – по турам раннего бронирования на весну и лето 2021 года. Сейчас полететь в Доминикану можно и регулярными рейсами, и чартерными. А этим летом в страну будут летать еще дополнительные чартеры от двух туроператоров с периодичностью два раза в неделю и раз в 10 дней. Так что отпуск на пляжах баунти можно планировать на любое количество дней.

Фото: Пляжи в Доминикане (pixabay.com)

Правила въезда в курортную страну в Карибском регионе остаются простыми: ПЦР-тесты перед прилетом сдавать не нужно. Нет необходимости и в прохождении самоизоляции. Туристам перед въездом необходимо заполнить электронную миграционную карту.

Напомним, мы писали, в какие страны можно ехать на отдых весной.

Также мы сообщали, разрешат ли въезд украинцам в Испанию весной.