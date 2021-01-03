"Пляжи и семейный отдых": названы страны, куда поедут туристы в 2021 году

Эксперты озвучили главные туристические тенденции
Несмотря на закрытые границы, большинство туристов не собираются сидеть дома в 2021 году. Эксперты назвали страны, которые могут стать самыми популярными у путешественников, вопреки пандемии.
Профильные издания определили основные тенденции туризма в 2021-м.
Эксперты перечислили страны, куда поедут большинство путешественников, а также места для отдыха, которые будут пользоваться наиболее высокой популярностью.
Япония и Карибы
Япония станет самым популярным местом для путешественников, когда мир начнет открываться заново, поскольку летом в стране будут проходить Олимпийские игры 2020 года. Об это сообщает профильное издание travelpulse.com.
Япония уже была популярным направлением для путешественников до пандемии, и, вероятно, этим летом в страну отправятся олимпийцы, предполагают эксперты издания.
Также топ тенденций возглавляют семейные путешествия. Это означает, что одним из самых популярных тематических парков в США станет Disney World. Он считается относительно безопасным для посещения, и до него легко добраться на машине или быстрыми прямыми рейсами.
Путешествия к пляжам будут оставаться популярными в наступающем году, поскольку это простой способ поддерживать социальную дистанцию. Одними из популярных направлений будут Мексика и Карибский бассейн.
Фото: Пляжи в Карибском регионе (pixabay.com)
Страны, куда стоит ехать в 2021 году
Ранее эксперты National Geographic назвали лучшие страны для путешествий в 2021 году. Всего было 5 категорий, по которым рекомендовали страны для туристов: "Устойчивое развитие", "Природа», "Приключения", "Культура и история" и "Семейное путешествие".
В первую группу отнесли Великобританию, Грецию, Финляндию, Германию и Африку. В категорию стран с лучшей природой попали Бразилия и Канада. Для приключений туристам стоит выбирать Грузию, Аргентину и Турцию.
А для семейного отдыха лучше всего подойдет Черногория, Япония, Великобритания, Румыния.
Какие страны выберут украинцы
Эксперты туристического рынка прогнозируют, что Турция и Египет останутся популярными у украинских туристов и в будущем. Все дело в том, что границы многих стран для украинских граждан и далее, в 2021 гожу остаются закрытыми из-за пандемии.
"Учитывая пока закрытые границы с ЕС, Турция не утратит былой популярности у украинцев и в дальнейшем", - прогнозирует Андрей Демура, директор туристической компании "Аполло-тур".
Эта страна может забрать на себя поток туристов, которые интересуются катанием на лыжах. Летом она уже немного "отыграла" часть рынка у Египта. Такая тенденция будет и зимой 2021 года, говорит он.
"В структуре продаж Турция занимает около 60% объема реализованных туров. Египет также вряд ли утратит популярность среди туристов", - отмечает специалист.
К слову, Египет и Турция стали фаворитами туристического выбора украинцев в 2020 году.
Такая тенденция сохраняется уже не первый год, и закрытие границ многих стран из-за пандемии только усилило ее.
Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отпуск на берегу океана в январе.
Также мы сообщали, сколько стоят туры Египет во второй половине января.