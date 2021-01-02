После праздников дешевле: сколько стоит отпуск на берегу океана в январе

Фото: Отдых на Занзибаре (booking.com)

По какой цене можно отдохнуть на Занзибаре после каникул

Одним из туристических открытий во время пандемии стала экзотическая африканская страна - Танзания. Украинцы обратили внимание на курортный остров Занзибар и с удовольствием стали проводить там отпуск.

Для празднования нового года Занзибар стал настолько популярным местом среди иностранных гостей, что лучшие отели оказались заранее раскуплены. Впрочем, много вариантов размещения доступны и сейчас.

Во второй половине января в курортных странах туристический поток традиционно снижается после зимних каникул – и отдохнуть на Занзибаре в январе можно уже со скидками.

Фото: Пляж на Занзибаре на новый 2021 год (Ольга Бутенко)

Правила въезда в страну

Танзания, к которой относится остров Занзибар, не требует от туристов ПЦР-тестирования или самоизоляции. В аэропорту прибытия пассажиры должны будут подать Traveller's Surveillance Form, которую можно будет заполнить на борту самолета.

Посольство Украины в Танзании советует путешествовать со страховым полисом, который покрывает лечение COVID-19. Гражданам Украины для посещения Танзании нужна виза, которую можно оформить в аэропорту прибытия. Виза стоит 50 долларов США.

По информации портала VisitUkraine.Today, путешественники с признаками простудных заболеваний будут вынуждены пройти тщательный скрининг и, возможно, ПЦР-тест. Во время пребывания в стране все лица должны носить маски, придерживаться социальной дистанции и соблюдать правила гигиены (регулярное мытье рук).

Фото: Отель на Занзибаре (pixabay.com)

Что удивляет туристов на Занзибаре

Остров Занзибар находится в 24 километрах от африканского побережья Танзании. Он омывается со всех сторон водами Индийского океана. На Занзибар едут за тихим отдыхом на райских песчаных пляжах с лазурной водой и за интересными экскурсиями.

На Занзибаре много современных отелей, ресторанов и баров. Для туристов организовывают развлечения на воде: снорклинг, кайтсерфинг, дайвинг с обучением. А также – экскурсии на остров специй, остров-тюрьму с гигантскими черепахами, джунгли с мангровыми зарослями и обезьянами, к заливу с дельфинами, сафари-туры на материковой Танзании.

Фото: Сафари на материке (pixabay.com)

Директор турагентства "Пилигрим" Павел Головненко в комментарии РБК-Украина рассказал, что в Танзанию обычно едут путешественники, которые раньше отдыхали в Азии. Их привлекает не пребывание в отеле, а активный отдых и экскурсии.

Киевлянка Ольга Бутенко отдыхает в Танзании с 27 ноября. Она приобрела 11-дневный тур у популярной сети туристических агентств по цене 2279 долларов на двоих в 3* отель с питанием "завтраки" на курорте Кивенгва.

"Мой отель находится на самой окраине поселка. Его, как и большинство отелей здесь, "держат" итальянцы. Он находится на самом берегу океана. Просыпаешься – а тут отлив. Покупаться можно, если пройти пол километра. В это время можно погулять и полюбоваться на морских ежей", - рассказывает Ольга для РБК-Украина.

Туристка посетила остров с большими черепахами и пещеру рядом с Кивенгва, в которой слушала, как гид играет мелодию на сталактитах. Также девушка с друзьями каталась на "маршрутках" с местным населением. Много местных зарабатывают своим такси, а дороги на Занзибаре хорошего качества.

"Не понравился сервис – у них постоянно "акуна матата", сложно получить услугу вовремя. Местные на пляже постоянно предлагают мариахуану, а полицейские могут остановить туристов в такси на дороге и попросить деньги, якобы они хотят есть", - рассказывает про неприятные эпизоды Ольга.

Фото: Экскурсии на острова по воде (pixabay.com)

Сколько стоит отдых на двоих

Мы проанализировали цены на путевки за недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 13 января по системе "все включено" от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "Компас" тур в Занзибар можно приобрести по цене от 840 долларов с человека (от 24684 гривен) при двухместном размещении.

Так, недельный отдых в 3* отеле с питанием "завтраки" для двоих обойдется в 49367 гривен с вылетом 19 января. В 4* отеле – в 55360 гривен, а в 5* - в 72140 гривен с вылетом на ту же дату.

У туроператора "JoinUp!" 7 ночей для двоих в 3* отеле с завтраками обойдутся в 48564 гривен с вылетом 22 января, в 4* - в 63122 гривен с вылетом 9 января и в 55041 гривен – с вылетом 22 января. Отпуск на острове в 5* отеле с завтраками стоит от 56342 гривен с вылетом 22 января.

У туроператора "Coral travel" неделя на двоих в 3* отеле с завтраками обойдется в 49367 гривен с вылетом 22 января, и в 51072 гривен – с вылетом 13 января. Путевка в 4* отель на Занзибаре стоит от 49627 гривен с вылетом 13 января, а в 5* - от 55168 гривен с вылетом 13 января.

Слетать на Занзибар этой зимой – вполне удобно благодаря чартерным программам. Сам полет длится до 10 часов с дозаправкой в Египте. Расстояние до курорта – пожалуй, единственный минус экзотического отдыха.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отдых в Египте во второй половине января.

Также мы сообщали, что туризм на Шри-Ланке открылся приездом украинцев.