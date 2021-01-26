Пляжи, фотосафари и природные парки: главные особенности отдыха в Кении

В этом сезоне возможности для заграничного отдыха украинских туристов расширились еще одним направлением: украинцев готова принимать колоритная и живописная Кения.

Какие правила въезда в страну установлены сегодня, за что это направление ценят туристы и какие особенности отдыха в этой локации - попробуем разобраться в этих вопросах.

Правила въезда в Кению для туристов

Кения не вводила каких-то экстраординарных правил, поэтому туристу будет легко подготовиться к путешествию. Необходимо иметь при себе негативный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 96 часов до прибытия в Кению. Виза сейчас оформляется онлайн, стоит 52$. Готовится она в среднем два рабочих дня.

Сейчас во многих странах требуют заполнять так называемую анкету здоровья. Кения в этом смысле не является исключением. Единственное - в отличие от других стран, делается эта процедура также онлайн.

Фото: Живописная Кения открыта для туристов из Украины (pixabay.com)

Как добраться на отдых в страну из Украины

На данный момент все регулярные рейсы, которые осуществляются в Кению, летают в Найроби. С 16 апреля 2021 года начинается чартерная программа в Момбасу. То есть туристы будут сразу прилетать на побережье Индийского океана. И это не значит что нужно будет делать выбор между пляжем и сафари: комбинированные туры сделать более чем возможно, и они будут пользоваться большой популярностью.

Прямой перелет будет занимать девять часов (с учетом дозаправки в Египте, которая длится один час). Вылет будет осуществляться из аэропорта "Жуляны" ("Киев").

Особенности отпуска в Кении: экскурсии, пляжи, фотосафари

Кения – это очень многогранная страна. Она нравится туристам за необыкновенный колорит, теплую гостеприимную атмосферу. Это качественный туристический продукт в контексте практичности, мобильности, разнообразия.

Фото: В Кении обязательно стоит посетить колоритные национальные парки (pixabay.com)

Отдыхая на пляже, не придется жертвовать заветным сафари, и наоборот. Турист успеет сделать все. И увидеть животных, и вдоволь наплаваться в теплых водах Индийского океана. Здесь можно попробовать сафари на джипе, или пешее, полет на воздушном шаре, увидеть львов, шимпанзе, жирафов, зебр или китовую акулу. Также - больше узнать о местной культуре, познакомиться с многочисленными племенами Кении.

Все это можно осуществить в одной стране за одно путешествие. И самое главное, что по сравнению с многими африканскими странами, ценовая политика Кении более чем приятная, и уровень сервиса достаточно высокий.

Главные интересные локации, которые стоит увидеть

Путешествие на джипе по Африканским саваннам - неотъемлемая часть качественного путешествия в Кению. Выбор парков очень велик, но в основном привлекают Цаво, Амбосели, Масаи-Мара, озера Накуру, Найваша.

Каждый парк отличается от предыдущего. Зная цель, что именно хочется увидеть, можно легко определиться с тем или иным парком. Встретить побольше животных или птиц, носорогов или бегемотов, или же осуществить мечту - увидеть Килиманджаро.

Фото: Килиманджаро - самая высокая гора Африки и "изюминка" Кении (pixabay.com)

Хорошая новость состоит в том, что все парки можно легко собрать в один тур и увидеть всё самое интересное за один раз. Кроме сафари, конечно же, В Кении есть много водных развлечений: дайвинг, снорклинг, рыбалка, прогулки на традиционных лодках.

В Кении есть потрясающие морские парки, такие как Ватаму или Кисите. И еще стоит посетить Момбасу. Это душа Кении и ворота в пляжную жизнь страны. Нужно уделить хотя бы один день старому городу.

Взамен вы получите множество красивых фотографий с узких улочек Момбасы, со старинными занзибарскими дверями, которых там тоже не мало. Форт Иисус, Бивни Момбасы – главные исторические достопримечательности города и популярные среди туристов фотолокации. После насыщенной прогулки можно заглянуть в кафе и выпить чашку вкусного кенийского кофе. И еще в Момбасе хороший шоппинг.

Африканские сувенирные рынки – это как отдельный вид искусства! Вы захотите купить там буквально все!

Отметим, ранее мы писали об особенностях отдыха и правила въезда в Таиланд, который открылся для украинских туристов недавно.

Также сообщалось, как поехать в отпуск без ПЦР-тестов и лишних забот во время карантинных ограничений.