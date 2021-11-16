Пляжи и бирюзовый океан. Украинцам вновь доступен отдых на Кубе: во сколько обойдется отпуск

Одно из самых колоритных туристических направлений с белоснежными пляжами на Карибах - Куба - станет доступным для украинских туристов уже в этом году.

Страна открывает границы для всех путешественников с 15 ноября. До этого туризм был недоступен в стране на протяжении последних 20 месяцев. Об открытии страны говорится в сообщении министерства туризма страны.

Какие будут условия въезда на Кубу после открытия страны

В министерстве сообщают, что вакцинированные туристы смогут прилетать без ограничений, остальные – с негативным ПЦР-тестом, а дети до 12 лет – без ограничений.

"Принимая во внимание прогресс в процессе вакцинации на Кубе и перспективу того, что более 90% всего населения завершат вакцинацию в ноябре, готовятся условия для постепенного открытия границ страны с 15 ноября 2021 года", - сообщили в ведомстве.

Фото: Архитектура на Кубе (pixabay.com)

Протоколы безопасности для туристов будут "гибкими" – собираются тестировать избирательно, измерять температуру и обращать внимание на симптомы.

К новому году украинцы получат возможность полететь на Кубу прямыми чартерными рейсами из Украины. К слову, соседняя Доминикана, до которой всего несколько сотен километров – уже год держится в топе популярных среди украинских туристов стран.

Первые чартеры на Кубу – перед Новым годом

Перед новым годом украинские туристы смогут полететь на Кубу прямыми рейсами из Украины. С 25 декабря из Киева в Варадеро отправится первый рейс - перелеты будут осуществляться на Боинге-767. Чартерную программу заявили в компании "Anex Tour".

Туры на 11 ночей в 3* отелях с завтраками можно приобрести по цене от 49,7 тыс. гривен за двоих с вылетом 5 января. В 4* отеле с питанием "все включено" – от 56,7 тыс. гривен с вылетом на ту же дату. Отдых в 5* гостиницах с питанием "все включено" – от 70,6 тыс. гривен с вылетом. На 25 декабря можно найти тур в 3* отель с питанием "все включено" по цене от 81,5 тыс. гривен.

Фото: Пляж отеля на Кубе (barcelo.com)

Планируется, что чартерные цепочки завершатся в середине марта. Во время ночного перелета, который будет длиться 12,5 часов, пассажирам будут дважды предоставлять питание.

"Цены самые высокие – на Новый год с заездом 25 декабря, немного ниже – с 26 января", - предупреждают турагенты в соцсетях.

Не только океанские пляжи. За каким отдыхом едут на Кубу

Куба интересна путешественникам не только океанскими пляжами с бирюзовой водой и белоснежными пляжами, но и особой атмосферой праздника и колоритными отелями.

Фото: Туристам предложат экзотическую еду (barcelo.com)

Местная культура также не оставит равнодушной: танцы, еда, колониальные и "революционные" достопримечательности.

С Кубой связано несколько интересных цифр:

1500 островов, включая коралловые рифы;

330 дней в году – солнечные;

5 см – на Кубе живет самая маленькая в мире птица колибри-пчелка.

40 видов рома производят в этой стране;

80 сортов сигар более 35 торговых марок из черного гавайского табака изготавливают на Кубе.

Фото: Отель на Кубе (barcelo.com)

Вместо Доминиканы и Мексики. Будет ли спрос на "кубинский" отдых

Спрос на отдых на Кубе среди украинцев еще месяц назад был настолько низким, что даже выбора путевок у туроператоров практически не было. Туры на "Остров свободы" были преимущественно "под запрос".

"Куба у нас почему-то не "заходит". В некоторых соседних странах продается на "ура", а у нас – нет. Какой-то спрос есть, но по сравнению с Доминиканой и Мексикой он незначительный", - говорил в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко в начале октября.

Эксперт и сегодня скептически оценивает возможный турпоток на Кубу.

"В прошлом году этот туроператор тоже запускал чартеры, причем альтернатив было меньше. У "Анекса" самолетов много, их нужно грузить. Я в отношении Кубы - скептик. Зачем она нужна, если есть Доминикана и Мексика? Приличные отели на Кубе есть, но в целом она "потрепанная", - объясняет специалист.

Фото: Улица в Гаване (pixabay.com)

С другой стороны, по статистике поисков в компании "Пилигрим" в списке самых популярных у туристов стран Куба оказалась на 10 месте уже на прошлой неделе, обойдя "проверенные" экзотические направления: Мексику, Мальдивы и Шри-Ланку.

Отметим, украинцам вскоре предложат отдых в еще одной стране на Красном море, кроме Египта.

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