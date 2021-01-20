Без пляжа и алкоголя: какие "сюрпризы" скрываются за бюджетными путевками на Мальдивы

Эксперты рассказали об особенностях отдыха на островах
Во время пандемии в курортных странах стало больше предложений бюджетного отдыха. Даже отпуск на Мальдивах оказался более доступным для туристов в этом сезоне.
Но за покупкой дешевого тура на райские острова, как оказалось, скрывается немало нюансов, о которых не всех туристов предупреждают перед бронированием.
Какие факторы повлияли на цены
О тонкостях отдыха на Мальдивах рассказала руководитель одной из туристических компаний Оксана Рыбальченко на своей странице в Facebook. По ее словам, это направление стало менее затратным в первую очередь благодаря прямым перелетам.
"Мальдивы из индивидуального, недосягаемого по цене, тура превратились в более привычные нам тайланды-шриланки, где вы видите цену, включающую перелет, трансфер, проживание, питание, таксы - не рискуя, что через час она взлетит в разы из-за удорожания билетов на регулярном рейсе", - объяснила она преимущества чартерных рейсов.
На Мальдивы можно попасть чартерным прямым рейсом авиакомпаний МАУ или Azur Air, забронировав комфортные места заранее.
"Прямые перелеты уже просчитаны до конца марта. В случае любых локдаунов, карантинов, закрытий границ, очередного" все пропало" - есть 100% гарантия того, что на этих прямых рейсах вас непременно вернут домой", - отмечает специалист.
Фото: На Мальдивы можно прилететь регулярными и чартерными рейсами (booking.com)
Алкоголь – под строгим запретом
Один из важных моментов для украинских "пакетных" туристов – алкоголь на отдыхе. В Мальдивской республике существует строгий запрет на ввоз любого спиртного в багаже путешественника.
"В связи с этим, все отели, предлагающие вам привычное "все включено", будут стоить на порядок выше именно из-за высоких пошлин на спиртное. Так что, если вы готовы отказаться от оковитой на время райского наслаждения - настоятельно рекомендуем ограничиться вариантом "полный пансион", - предупреждает эксперт.
Из-за "сухого закона" на Мальдивских островах алкоголь возможно купить только на островах-курортах, на местных островах, где расположены гест-хаусы, крепкие напитки приобрести нельзя.
В чем особенность гест-хаусов
Эксперты объясняют: на Мальдивах кроме отелей-островов есть guest houses - это небольшие отели эконом уровня, которые расположены на близлежащих островах от аэропорта Мале (в том числе, в Мале, Хулумале, Маафуши. Специфика данного размещения – бюджетность.
"Гесты не имеют ни своих баунти-пляжей, ни своей территории с белым песком. Выбирать отдых в guest house - это все равно что просто прокатиться на самолёте и сказать, что был на Мальдивах", - пишет Оксана Рыбальченко.
Ранее об особенностях отдыха в местных гестхаусах рассказала на своей странице в Facebook и руководитель туристической компании из Николаева Мария Степаненко. Например, отметила, что гестхаусы располагают муниципальными, а не частными пляжами. Отдыхать на них также может местное население, существуют и определенные ограничения для отдыха в бикини.
"На большинстве пляжей женщинам можно загорать и купаться в закрытой одежде, а мужчинам позволительно находиться в плавках. На некоторых островах есть бикини-пляж, где возможно купаться и загорать в открытом женском купальном костюме", - рассказала она.
Она советует туристам, которые сознательно выбирают отдых в гестхаусах, запастись определенной суммой на развлечения и экскурсии: рыбалку, снорклинг, прогулку на лодках, поездку на ближайшие острова. При этом надо быть готовым и к тому, что в нынешнее время большинство островов-курортов не разрешает приезжать туда гостям из других отелей.
По словам экспертов, минимальная цена тура на остров-курорт, отдых на котором не разочарует "подводными камнями", составляет 3000-4000 долларов за двоих.
Напомним, мы писали, на каком египетском курорте объявили значительные скидки.
Также сообщалось, что украинцы оказались среди лидеров по количеству туристов на Мальдивах.