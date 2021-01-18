Теплые пляжи и панорамные отели: на египетском курорте объявили значительные скидки

Фото: Отдых в отеле в Хургаде (booking.com)

Акции действуют в отелях Хургады до 20 февраля

Отели и курортные поселки в Египте объявили о больших скидках этой зимой. Заманчивые предложения появились в Хургаде – цены снизили больше, чем в два раза.

Сезон скидок в Хургаде открыли в надежде компенсировать резкий спад в международном туризме и привлечь местных отдыхающих во время отпусков в стране, которые закончатся 20 февраля.

Фото: Скидки предлагают 5-звездочные отели (booking.com)

Насколько подешевеют отели

Несколько туристических поселков предложили снизить цены на бронирование - до 600 египетских фунтов за двухместный номер с проживанием по системе «все включено», чтобы привлечь большее гостей. Об этом сообщает Egypt Independent.

Дополнительные предложения предусматривают увеличение скидок с 30% до 50%. Таким образом, цены на бронирование номеров в 4-звездочных отелях упали с 1600 египетских фунтов (102 долларов) до 600 (39 долларов). В то же время, в 5-звездочных отелях стоимость номера снизилась с 3000 (192 доллара) до 1600 египетских фунтов.

Уровень цен также снизился в отелях в районах, которые привлекают людей с высоким доходом и знаменитостей: в Сома-Бей, Макади-Бей, Сахл Хашиш и Аль-Гуна.

Сотрудник одного из отелей Хургады Хоссам Салех рассказал, что администрации отелей и туристические компании предлагают скидки и бонусы - например, добавление бесплатной ночи к трехдневному бронированию или бесплатное проживание для детей до 12 лет.

В то же время, руководитель туристической компании Махмуд Арафа сказал, что количество иностранных туристов, прибывающих в Хургаду, по-прежнему небольшое - турпоток стал намного меньшим после локдаунов в Германии и Великобритании.

Фото: В отелях надеются привлечь хотя бы местных туристов (booking.com)

Где еще снизят цены

С 15 января в Египте запустили программу скидок на авиабилеты и отели для местных и иностранных путешественников. Она касается как стоимости проживания в отелях, так и стоимости экскурсий и внутренних авиаперелетов, и будет действовать до конца зимы.

Египетская гостиничная ассоциация готовится объявить названия и цены отелей, участвующих в инициативе - в категориях трех, четырех и пяти звезд. Гостиницы будут предоставлять скидки на номера, продолжая работать на 50 процентов своей вместимости.

Цены на авиабилеты из Каира и Александрии будут доступны по фиксированной цене: 1500 египетских фунтов (2670 гривен) до Луксора и Асуана, 1800 египетских фунтов до Шарм-эль-Шейха, Хургады и Табы и 2000 египетских фунтов - до Марса Алама.

Фото: Дайвинг - популярное развлечение туристов (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в отелях

Мы проверили цены на проживание в отелях Хургады и курортных поселков на 31 января - 1 февраля на сайте бронирования отелей booking.com и выбрали самые хорошие скидки.

The Three Corners Sunny Beach Resort 4* - от 844 гривен за двухместный номер (на 59% дешевле, чем обычно).

Hilton Hurgada Plasa 5* - от 1871 гривен за номер для двоих (на 48% процентов дешевле, чем обычно).

Sunrise Сhristal Bay Resort 5* - от 1637 гривен для двоих в улучшенном номере (на 44 % дешевле).

Labranda Royal Makadi 5* – от 1354 гривен за двоих в номере-стандарт (на 43% дешевле, чем обычно).

При поездке в Египет у туристов требуют негативный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Плата за визу для туристов отменена до конца 30 апреля 2021 года. Страна находится в "зеленом" списке украинского Минздрава, поэтому сдавать тесты после возвращения в Украину не нужно.

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