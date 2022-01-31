37 миллионов пассажиров. Какие аэропорты Европы оказались самыми загруженными

Рейтинг возглавили воздушные ворота Стамбула, где за минувший год приняли больше всего пассажиров

В международном Совете аэропортов Airports Council International составили рейтинг самых загруженных аэропортов в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте Совета.

Так, согласно опубликованным данным отчета лидером оказался новый аэропорт в Стамбуле. В 2021 году он обслужил почти 37 миллионов пассажиров.

На втором расположился московский аэропорт Шереметьево (30, 943, 456), на третьем — аэропорт имени Шарля де Голля в Париже (26,201,698).

В десятку также вошли аэропорт "Схипхол" в Амстердаме, аэропорт "Домодедово" в Москве, аэропорт Сабиха Гекчен в Стамбуле, аэропорт во Франкфурте, Мадриде, Анталии и Лондоне.

Рейтинг самых загруженных аэропортов в Европе

Фото: Какие аэропорты Европы самые загруженные (инфографика РБК-Украина)

Международный аэропорт Стамбул (тур. İstanbul Havalimanı), Новый или Третий аэропорт — международный аэропорт, в районе Арнавуткей на территории европейской части Стамбула в Турции. Находится на расстоянии 35 километров от центра города. Был открыт 29 октября 2018 года.

Отметим, аэропорт Стамбула недавно вынужден был временно закрыться из-за мощного снегопада, накрывшего город. Из-за непогоды отложили сотни рейсов, в том числе несколько перелетов в Украину.

Напомним, ранее мы писали, что в Европе прогнозируют стремительный рост путешествий в 2022 году.