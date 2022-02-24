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Жилье бесплатно. Иностранцы по всему миру предлагают помощь украинцам

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 17:54
Жилье бесплатно. Иностранцы по всему миру предлагают помощь украинцам Фото: Киев (unsplash.com)
Автор: Travel, Катерина Гончарова

В социальных сетях иностранцы предлагают свою помощь

Во время нападения России на Украину иностранцы в разных странах в социальных сетях публикуют свои контактные данные и предлагают свою помощь украинцам.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Из Грузии, Азербайджана, Турции предоставляют свои контактные данные и предлагают помощь с жильем. Также предлагают помощь в организации переезда, особенно женщинам с детьми.

Также помощь организуют украинцы, живущие за границей. А туристам, оказавшимся в этот момоент в отпуске, на месте бесплатно помогают гиды.

Жилье бесплатно. Иностранцы по всему миру предлагают помощь украинцамЖилье бесплатно. Иностранцы по всему миру предлагают помощь украинцамЖилье бесплатно. Иностранцы по всему миру предлагают помощь украинцам

Жилье бесплатно. Иностранцы по всему миру предлагают помощь украинцам

Ранее мы писали, что иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцам.

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