Жилье бесплатно. Иностранцы по всему миру предлагают помощь украинцам

В социальных сетях иностранцы предлагают свою помощь

Во время нападения России на Украину иностранцы в разных странах в социальных сетях публикуют свои контактные данные и предлагают свою помощь украинцам.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Из Грузии, Азербайджана, Турции предоставляют свои контактные данные и предлагают помощь с жильем. Также предлагают помощь в организации переезда, особенно женщинам с детьми.

Также помощь организуют украинцы, живущие за границей. А туристам, оказавшимся в этот момоент в отпуске, на месте бесплатно помогают гиды.

Ранее мы писали, что иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцам.