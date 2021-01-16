"Пепел сыпался непрерывно": украинец побывал в городе, разрушенном вулканом

Украинский путешественник Вадим Ивлев рассказал о своей поездке в необычную локацию: портовый город Рабаул на северо-восточном берегу острова Новая Британия в составе государства Папуа-Новая Гвинея.

Когда-то Рабаул был цветущим городом с тенистыми улицами, магазинами и спортивными сооружениями. Это продолжалось до 1937 года, когда в результате трагедии здесь погибло более 4 сотен человек. С того времени город вулкан разрушал город еще несколько раз.

Одно из извержений произошло в середине 1990-х. Когда Вадим побывал в городе, вулкан уже затих. Но до того - долго выбрасывал пепел, который годами падал на город днем и ночью.

Город несколько раз был разрушен до основания



Я с женой Оксаной путешествовал по Меланезии. С Порт-Морсби, столицы Папуа Новой Гвинеи, на самолете местных авиалиний мы прибыли в город Рабаул, расположенный на севере острова Новая Британия.

Трагическая история этого города удивит любого, поскольку извержение вулкана здесь стало привычным явлением. Рабаул еще называют городом-призраком, ведь за свою короткую историю он несколько раз был разрушен до основания.

В последний раз это произошло в 1994 году в результате извержения вулкана Тавурвур. На время нашего приезда вулкан затих, и это продолжалось уже шесть месяцев. В этот период вулкан перестал выбрасывать пепел, который до этого годами падал на город днем и ночью, как в зловещем фильме ужасов "Сайлент Хилл". Поэтому нам повезло, ведь вскоре после нашего отъезда пепел стал падать снова.

Фото: Город Рабаул расположен в гигантском кратере вулкана. Извержение вулкана Тавурвур стало привычным явлением (Вадим Ивлев)

Сегодня Рабаул - небольшое селение, которое раньше было величественным городом. С 1910 по 1919 год это была столица немецких колониальных владений. После Первой мировой войны город стал столицей Папуа Новой Гвинеи под контролем Австралии. Рабаул был цветущим городом с тенистыми улицами, магазинами и спортивными сооружениями. Это продолжалось до 1937 года, когда в результате трагедии погиб 441 человек.

Удушливый пепел сыпался с неба и непрерывно висел в воздухе

Вот как это описывали свидетели тех событий. В конце мая 1937 года толчки интервалом меньше минуты длились несколько дней и ночей подряд. Извержение началось 6 июня.

Удушливый пепел сыпался с неба и непрерывно висел в воздухе - не было видно даже собственной вытянутой руки. Воздух был наэлектризован, все радиостанции прекратили работу, а грохот слышался на расстоянии 200 миль.

Фото: Нас поразили похожие на кладбища сотни черных обгоревших стволов пальм (Вадим Ивлев)

В воздух поднялся гейзер из смеси грязи с кипятком. Уровень грязи достиг 4,5 метра и поднялся до крыш домов, почти затопив их, а лодки с людьми, которые хотели спастись, утонули. Поверхность воды покрыл метровый слой грязи и вулканической пемзы, а ядовитые газы уничтожили всю растительность. Извержение вулкана повторилось в 1941, 1943, 1994 и 2004 году.

После нашего прилета, по дороге из аэропорта повсюду виднелись застывшие сугробы серо-черного пепла, который со временем превратился в камни. Прибыв в отель, в коридоре мы сразу почувствовали запах дыма. В нашем номере он также чувствовался, и это был отнюдь не запах табачного дыма, а вулканического пепла.

Фото: Рабаул еще называют городом-призраком, ведь за свою короткую историю он несколько раз был разрушен до основания (Вадим Ивлев)

Владельцы отеля приехали сюда из Австралии в 70-х годах прошлого века и вложили много сил и средств в его строительство в фешенебельном районе.

В то время город быстро развивался и богател благодаря порту и стоянке для яхт в одной из лучших гаваней мира. Но они и не подозревали, что им придется потратить десятилетия на борьбу со стихией.

Пепел лежал толстым слоем повсюду

У входа в отель мы увидели доску, на которой были приколоты вырезки из старых газет. На одной из них мужчина в очках искренне улыбался, разгребая лопатой вулканический пепел. Пепел лежал толстым слоем везде - на крышах домов, на улицах и, конечно, во дворе отеля.

На протяжении десятилетий его владельцы были примером стойкости, но в конце концов сдались, проиграв непосильную битву - победила стихия. Они вернулись в Австралию, оставив отель в управление молодой родственнице.

Фото: Кипящая морская вода в заливе (Вадим Ивлев)

Город Рабаул расположен в гигантском кратере вулкана, но извержения происходили из двух меньших кратеров, размещенных на противоположных концах города. Посещение подножия вулкана дало нам возможность представить масштабы катастрофы 1994 года.

19 сентября в 7.30 вулкан просто взорвался - треть горы, а это сотни тысяч тонн породы и пепла, взлетела в воздух и упала на город. Это можно было бы сравнить с извержением Везувия, уничтожившее Помпеи, но здесь обошлось без потоков лавы и пирокластических бомб, которые падали с воздуха.

Кристиан, местный гид, рассказал нам, что пожилые люди предупредили о грядущем извержении, поэтому в тот раз почти все успели спастись. Лишь три человека погибли от ударов молний, произведенных облаком, которое образовалось во время извержения и висело над кратером.

Фото: Бункер командующего японских войск генерала Ямамото - автора плана атаки на Перл-Харбор (Вадим Ивлев)

Нас поразила кипящая морская вода в заливе, почти до крыши засыпанные дома и похожие на кладбища сотни черных обгоревших стволов пальм. Жуткое зрелище дополняло большое количество ржавой военной техники времен Второй мировой войны.

Мемориал и бункер, засыпанный мусором

После безжалостной бомбардировки 23 января 1942 года, Рабаул был захвачен Японией и стал ее главной базой в южной части Тихого океана, на которой находились 110 тысяч японских военных.

Мы посетили мемориал, японское военное кладбище и засыпанный мусором бункер командующего японских войск генерала Ямамото - автора плана атаки на Перл-Харбор.

Фото: Визитная карточка острова - маска злого духа дук-дук с очень высоким колпаком на голове (Вадим Ивлев)

Визитная карточка острова - маска злого духа дук-дук с очень высоким колпаком на голове. Нам даже удалось поучаствовать в ритуальном действии и получить в подарок настоящую маску. Было интересно узнать, что на острове Новая Британия распространена черная магия.

Нам рассказали, что человек, который подвергся заклинанию ведьмака, якобы на глазах и без видимых причин, может зачахнуть и умереть. Наверное, предрассудки таки имеют какую-то необычную силу, и когда жертва узнает о проклятии могущественного шамана, ей просто невозможно противостоять черным мыслям: она подчиняется мнению о том, что случится самое плохое.

К счастью, мы в это не верим.

Напомним, ранее Вадим Ивлев рассказал о своем экстремальном знакомстве в Доломитовых Альпах с ледником, который вскоре растает.

Также путешественник поделился историей о том, как курортный тропический остров Сен-Мартен пережил впечатляющий шторм.