"Коварные горы": украинец побывал на последнем леднике в Доломитовых Альпах

Фото: Мармолада, гора на северо-востоке Италии (wikipedia.org)

Ледник Мармолада: лучшие горнолыжные трассы мира

Автор этого блога, путешественник Вадим Ивлев, выбирает для путешествий самые отдаленные уголки мира, к которым крайне сложно добраться.

Даже локацию для катания на лыжах он выбрал необычную и уникальную: гору Мармолада на северо-востоке Италии - одну из лучших горнолыжных трасс мира и ледник, который вскоре растает. О своем приключенческом путешествии он рассказал РБК-Украина.

500 километров трасс на склонах четырех долин

Мое сердце неравнодушно к горам - там оно то замирает на крутых спусках, то чуть не выпрыгивает от волнения на старте или от усталости на финише. После возвращения домой от воспоминаний о горах становится сладко и радостно. Впервые я понял, что люблю горы, несколько лет назад - после спуска на лыжах с вершины высотой 3300 метров.

Гора под названием Мармолада расположена в Италии за 100 километров на северо-запад от Венеции. Моя жена Оксана - замечательная лыжница, поэтому этот спуск был ее подарком на мой день рождения и стал неожиданностью для меня.

Фото: Горный хребет Селла, расположенный в Италии за 100 километров на северо-запад от Венеции (Вадим Ивлев)

Одиннадцатое января началось легко и радостно на круговом лыжном маршруте Селла-Ронда протяженностью 40 километров.

Трудно представить лучшее место для катания на лыжах, ведь это 500 километров трасс, объединенных между собой двумя сотнями горнолыжных подъемников на склонах четырех уютных долин. К полудню мы не спеша добрались на лыжах до курорта под названием Араба, а затем до станции подъемника Мальга-Чапел.

С этой точки, расположенной на высоте 1446 метров над уровнем моря, поднимается лифт на вершину высотой 3269 метров. В обратном направлении пролегает трасса Ла-Беллунезе протяженностью 12 километров с перепадом высот в 1810 метров и непревзойденным видом на массив Селла.

Фото: Говорят, что ледник, расположен в горном массиве Мармолада, может растаять уже через 15 лет (Вадим Ивлев)

Как только гондола подъемника отправляется со станции, перед вами во всей красе встает гора и трасса, на которой в 1935 году состоялись знаменитые "гигантиссимо делла Мармолада" - первые в истории гонки по гигантскому слалому. Здесь можно улучшить свое лыжное мастерство, ведь настоящая техника катания проверяется на лучших горнолыжных склонах - именно таких, как этот.

Горы бывают коварными. Бывает, что кататься опасно, но в то же время весело. Там, на вершине, можно увидеть то, что мало кто видел. В горах мы ищем естественную красоту, поэтому нужно торопиться! Говорят, что ледник, расположенный в горном массиве Мармолада, может растаять уже через 15 лет.

"Кабина провалилась на метр вниз, вздрогнула и остановилась"

Кабина лифта поднималась выше и выше. Внезапно будто тень накрыла гору, и наша гондола изо всех сил налетела на невидимую стену. Она провалилась на метр вниз, но не стала падать дальше, страшно вздрогнула и остановилась. Все замерло. И тогда мы почувствовали свежий воздух - такой морозный, что можно было увидеть свое дыхание.

На высоте царил холод. Вокруг нас не было ничего, кроме льда и скал. Сквозь окно было видно, как далеко внизу крохотные фигурки лыжников летели по склону, наслаждаясь зимним раем, все как один в ярких, хорошо заметных на фоне снега костюмах - оранжевых, желтых, красных... Их синхронные движения завораживали, как музыка.

Фото: На вершине горы, на высоте 3269 метров (Вадим Ивлев)

Гондола дрогнула и снова двинулась в путь. Вскоре она добралась до конечной точки. Все, кто был с нами в кабине, напряженно молчали, как парашютисты перед прыжком. Стремительно распахнулась дверь, и мы один за другим быстро стали выскакивать, хватая на лету свои лыжи. Дальше нужно было сделать несколько шагов со станции на дырчатый железный помост, висящий над пропастью. Нас охватывает трепет.

Можно только представить радость, которую чувствовал австрийский альпинист и писатель Пауль Грохман, который 28 сентября 1864 года впервые покорил эту вершину.

Полвека спустя, в 1915 году, во время Первой мировой войны именно в этом месте проходила линия фронта. Тогда солдаты построили в леднике ледяной город, прячась в его тоннелях от обстрелов. У них не было возможности видеть небо, а внизу пролегала долина смерти.

Фото: Оксана наслаждается зимним раем (Вадим Ивлев)

Под нашими ногами уже нет горы весом в триллион тонн, нас ничто не держит, мы летим в бескрайнем небе на высоте 3269 метров. За 250 миллионов лет, со времени образования, эта гора видела много всего, но ее красота останется вечной.

"Подо мной лежал нетронутый снег без единого следа"

На вершине горы, с лыжами на плече, я чувствовал себя счастливым. Я стоял на высоте, а подо мной лежал нетронутый снег без единого следа. Я застегиваю ботинки, прикрепляю лыжи, готовлюсь к спуску - туда, где еще никто не был. Начинаю спуск медленно и нежно. Тихо шелестит снег. Почти бесшумно скользят лыжи. Но на трассе один закон - двигайся! Не задерживай других!

Я бросаюсь вперед и вниз по крутому ледяному склону. Скорость растет. В крови адреналин. Вот он - прекрасный мир скорости! Я лечу на лыжах по нетронутому снегу, оставляя позади себя следы. Неизвестно, что впереди, но жажда нового и вера в то, что все будет хорошо, подталкивает меня вперед.

Фото: На трассе Ла-Беллунезе протяженностью 12 километров с перепадом высот в 1810 метров (Вадим Ивлев)

Трасса тянется, как резина, и то переходит в длинную обрывистую, покрытую льдом, то короткую, более пологую. Так долго, без перерыва, я еще не никогда не съезжал. Меня окутывает усталость, ноги уже дрожат. Еще не пройдена даже половина трассы, а я уже ни жив ни мертв. Тут есть повод, чтобы пошатнулась самоуверенность. Природа всегда побеждает.

"Я изо всех сил оттолкнулся палками и больше не останавливался"

На трассе только одно направление - вниз. Обмануть гору не удастся. Я притормозил на повороте, стал сбоку и, опершись на палки, тяжело дышал. Огромный черный пик висел надо мной. Уже появились вечерние тени. Гора, почему ты со мной так жестока?

Подсознательно я понимал, что нужно двигаться дальше, не нужно сдаваться! Я изо всех сил оттолкнулся палками и больше не останавливался. Я ехал и все время думал, что могу гордиться самим намерением осуществить спуск с Мармолады.

Фото: Гора учит радоваться жизни (Вадим Ивлев)

Склон уже пологий, пригорок. Становится легче. Скорость замедляется, лыжи останавливаются. Тишина.

Что будешь делать завтра? Здесь очень легко планировать следующий день: за пройденной трассой будут новые - красные и черные, креселки и бугеля. Знаю, что они никогда не закончатся. Поэтому на горе легко сбросить с себя грусть, а пустоту заполнить красотой.

Фото: Сказочное настроение, которое бывает только в горах (Вадим Ивлев)

Гора учит радоваться жизни - хороший вариант спасения от накопленного за год негатива. Наконец охватывает приятная усталость и спокойствие. Сегодня я был один на один с горой.

Через некоторое время после спуска, вернувшись в свой домик, сбросив туфли и поставив лыжи сушиться, мы с Оксаной пошли в харчевню у дороги праздновать день рождения. Вокруг метель, а здесь - тепло, в камине потрескивает огонь, нас охватывает сказочное настроение, которое бывает только в горах.

Напомним, ранее Вадим Ивлев рассказывал РБК-Украина о своей поездке в Мачу-Пикчу, легендарную горную цитадель.

Также ранее украинский путешественник поделился историей о том, как курортный тропический остров Сен-Мартен пережил впечатляющий шторм.