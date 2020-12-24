Парк скульптур и космический центр: необычные локации Львовщины удивляют туристов

Зима - не повод забывать о путешествиях по Украине. Даже наоборот: в этот период можно открыть для себя интересные уголки Украины с неожиданной стороны. Тревел-блогеры ютуб-канала "Узол і Манько" Оля и Максим нашли под Львовом "космические" места, которые они советуют посетить и другим туристам.

О своей новой поездке и о том, чем их удивили необычные места региона, блогеры поделились с РБК-Украина.

Главная "радиотарелка" Украины в Золочеве

Первое "космическое" место на пути маршрута блогеров находится в 5 километрах от Золочева. Это Центр космических исследований и связи. Здесь расположены две крупные приемно-передающие антенны высотой в 25 и 32 метра.

Сегодня Центр находится в подчинении Львовского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

"Многие ездят в Золочев, чтоб увидеть очень красивый Золочевский замок, которому уже 600 лет. Но мало кто знает, что неподалеку расположены огромные антенны, на одну из них даже можно забраться. Экскурсия по территории и подъем на локацию стоит 54 гривны с человека", - говорит РБК-Украина блогер Оля Манько.

Видео: Львовская область: Медвежий приют, космический центр и необычный парк (Youtube.com/Узол і Манько)

Две мощные антенны появились здесь еще в советское время.

"Бытует мнение о том, что в первую очередь антенны обеспечивали прямой правительственный канал связи между Москвой и Вашингтоном, ну а у простых людей была возможность смотреть, например, хоккейные матчи между сборными СССР и США", - говорит Оля.

Сегодня Центр проводит исследования совместно с украинской Академией наук. В частности, ученые изучают состав вселенной. Иногда здесь также занимаются исследовательскими проектами совместно с европейскими учеными.

"Сейчас одну из антенн модернизировали, и теперь она служит мощным радиотелескопом. На вторую, 25-метровую антенну, водят экскурсии. Прогулки проводят военные. Это уникальное место, ведь где еще в мире ты можешь прогуляться по зеркалу 25-метровой антенны?", - отмечает Макс Узол.

Фото: Центр космических исследований и связи в Золочеве удивляет своей масштабностью (Узол и Манько)

У антенны есть большое "зеркало". К сожалению, блогерам не удалось к нему попасть: во время их поездки испортилась погода и начался дождь. Согласно правилам безопасности, подниматься к зеркалу можно только в сухую, безветренную погоду.

"Но нас завели на смотровую площадку прямо под антенной. Стоит отметить, что вид оттуда тоже очень впечатляет. Советую не упустить возможность и побывать на смотровой площадке, если вы уже сюда приехали. Здешние виды запомнятся вам надолго", - советует Оля.

Экскурсии на локацию, где спасают медведей

Еще одно интересное место, которое посетили блогеры, находится в 20 километрах от Львова. Это приют для медведей "Домажир". Здесь проходят реабилитацию медведи, спасенные из цирков, ресторанов и других мест, где с ними жестоко обходились.

В последние несколько лет локация пользуется большой популярностью среди украинских туристов.

На территорию приюта можно попасть с экскурсией или самостоятельно. Блогеры рекомендуют воспользоваться услугами гида, который расскажет истории животных. А они, как оказалось, бывают очень драматичны.

Фото: Медвежий приют - популярная туристическая локация (facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr)

"Например, здесь живет медведица Хрыстя, которая попала в центр в очень плохом состоянии и целым "букетом" болезней. Владелец держал Хрыстю в автобусе, сдавал ее в аренду на праздники ради веселья или для розыгрышей. Чтоб подавить агрессию животного, владелец поил ее алкоголем, поэтому сейчас она очень серьезно болеет", - рассказывает Оля.

Медведи на территории приюта живут в больших вольерах посреди леса. У каждого есть своя большая территория, где они могут спокойно передвигаться, играть, питаться и быть в безопасности.

"Особенно в приюте для медведей понравится деткам. Им всегда интересно наблюдать для медведями. Восторг вызывает завтрак медведей: они очень мило кушают яблоки, апельсинки и рыбку. На территории приюта есть кафе, где можно выпить кофе и перекусить. Также здесь есть сувенирная лавка и беседки", - добавляет она.

Фото: Здесь медведи живут в природных условиях (facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr)

Реабилитационный центр для медведей включает ряд комплексов: зона отдыха - место администрации, паркинг, вход в убежище; лесные вольеры - основные места, где медведи живут; адаптационные вольеры или специальный медвежий домик: сюда медведи обычно попадают перед тем, как выйти в лесные вольеры. Также есть отдельная зона для персонала питомника и медицинская часть.

Парк современной скульптуры с необычными объектами

Новая локация, которую открыли только в сентябре этого года - Park 3020. Проект представил работы известных украинских скульпторов - Анны Звягинцевой, Алексея Золотарева, Антона Логова и других. Сегодня входной билет в парк стоит 100 гривен с человека, хотя сначала вход был бесплатным, говорят блогеры.

"Стоит отметить, что парк находится на территории одного из отелей, поэтому вход осуществляется только по предварительной записи", - говорит Оля.

Фото: Парк удивил блогеров необычными скульптурами (Узол и Манько)

Park 3020 представляет собой крупную галерею под открытым небом, где на огромной территории, покрытой зеленым газоном, расположены оригинальные скульптуры. Концепция локации - первый публичный парк современной скульптуры в Украине, к которым открывается широкий доступ всех желающих.

"Все скульптуры несут в себе некий экологический подтекст - акцент сделан на важности беречь природу и быть с ней в гармонии. Хорошо, что экскурсовод рассказывает историю и подтекст каждой скульптуры, а то было бы не так интересно. Хотя современное искусство - на то и современное искусство, что каждый в нем обычно видит свой смысл", - поясняет Макс Узол.

Самая популярная и "инстаграмная" инсталляция парка - огромный белый шар, внутри которого - отпечаток головы.

Фото: Осенью 2020 года проект представил работы известных украинских скульпторов (Узол и Манько)

"Ее создал один из самых известных украинских скульпторов Назар Билык. Еще одна не менее известная его скульптура - "Дождь" на киевской Пейзажной аллее", - отмечает Макс.

Экскурсия в парке-галерее длится 60 минут. Тем, кто запланировал посетить эту локацию зимой, блогеры рекомендуют одеваться тепло, ведь парк находится в открытой местности, и здесь часто бывает ветреная погода.

"Львовская область - это не только замки. Здесь, конечно, есть и множество других, не менее интересных локаций. Воспользуйтесь нашим маршрутом, и вы точно не пожалеете", - добавляет Оля.

Напомним, ранее блогеры Макс Узол и Оля Манько рассказывали о самых интересных местах Львовской области для увлекательного уикенда.

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