Сказочный дом на воде и подземная церковь: лучшие локации Львовщины, о которых мало знают туристы

Фото: Охотничий дом на воде (Узол и Манько)

Малоизвестные точки на карте региона для яркого уикенда

Многие туристы едут во Львов, но при этом совершенно напрасно игнорируют Львовскую область: здесь тоже есть посмотреть. А тем временем путешественники упускают из внимания огромное количество интереснейших мест с занимательными историями и живописными видами.

Тревел-блогеры Максим Узол и Оля Манько отправились в путешествие по интересным местам Львовщины, куда туристы доезжают не так часто. Своими впечатлениями от поездки блогеры поделились с РБК-Украина.

"Во Львовской области много красивых замков: Олесский, Подгорецкий, Свиржский, Золочевский. И туристы, которые таки решаются выехать за границы Львова, чаще попадают в них. Мы же хотели показать нераскрученные места", - говорят путешественники.

Видео: Малоизвестные места Львовской области (YouTube/Узол и Манько)

Сказочный домик на воде

Первое место, куда рекомендуют отправиться блогеры - это охотничье хозяйство Стыр в селе Збруи в Бродовском районе. Рекомендуют они посетить это место не для охоты, а чтобы посмотреть на сказочный домик на островке посреди озера.

"Таких домиков в Украине только два. Один, более известный, домик рыбака в Старом Солотвино в Житомирской области и второй, пока менее раскрученный в туристических кругах - охотничий домик во Львовской области", - говорит Оля.

Вход на территорию стоит 60 гривен за группу до четырех человек, плюс - 40 грн за заезд автомобилем. Платным вход сделали только в этом году, уточняют путешественники.

Фото: Интерьер сказочного домика на воде (Узол и Манько)

Домик стоит на небольшом островке посреди озера. К нему ведет деревянный мостик.

"Теперь можно даже внутрь заглянуть. И там настоящая магия. Деревянное покрытие выглядит, как будто книгами заполнили домик до верхушки, интерьер дополняет люстра с оленьими рогами", - восхищается путешественница.

На территории охотничьего хозяйства есть небольшой зооуголок с фазанами. Также за дополнительную плату можно заказать экскурсию к зубрам или бобрам.

Фото: Тревел-блогеры возле домика на озере (Узол и Манько)

Ритуальный камень и подземная церковь

Еще одно занимательное место для любителей секретных артефактов - село Подкамень. Привлекает туда путешественников огромный 17-метровый камень-гигант, который называют Чертовым камнем.

"Есть несколько легенд о том, как он тут оказался. Согласно одной из них, черт узнал, что тут строят монастырь и разозлился. Полетел в Карпаты, оторвал там кусок горы, хотел бросить в монастырь, но сил было мало, и камень не долетел", - рассказывают путешественники.

Впрочем, существует и гораздо более реалистичная версия происхождения монолита. Есть предположение, что этот огромный камень был рифом на дне Сарматского моря, которое бушевало на этом месте 11 миллионов лет назад.

Фото: Чертов камень на Львовщине (Узол и Манько)

Во времена язычников камень использовали в качестве жертвенника. С одной стороны в камне даже остались ритуальные чаши. Рядом с огромным камнем можно посетить пещеры: их там несколько.

"Также советуем заглянуть в монастырь 18 века. Когда подходишь, создается впечатление, что это крепость, а не монастырь. И это ощущение появляется не просто так, ведь монастырь в свое время действительно выполнял и функцию оборонительного сооружения", - рассказывает Макс.

По монастырю можно пройтись с экскурсией: послушать историю места стоит 30 гривен. Одно из самых интересных мест на территории - подземная церковь, которой очень гордятся местные монахи.

Костел со статуями-покровителями

Еще одно место, которое советуют посетить тревел-блогеры - костел в Подгорцах. Многие туристы приезжают сюда, чтобы увидеть Подгорецкий замок, а к костелу, который расположен неподалеку, доходят не все.

"Костел, кстати, построили по указу Вацлава Жевуского - хозяина Подгорецкого замка. Он выполнен в стиле итальянского барокко и мне лично похож на львовский Доминиканской собор", - говорит Оля.

Фото: Костел в Подгорцах (Узол и Манько)

По ее словам, состояние уникального костела плачевное, в некоторых местах видны трещины, голый кирпич, а ступеньки и вовсе рассыпаются.



"Но лицевой фасад с колонами и скульптурами очень впечатляет. Как будто, ты где-то в Италии", - восхищается девушка.

Действительно, костел задумывался как копия храма в Турине и планировался как фамильная усыпальница Жевуских. Внутри сохранились также 7 из 8 статуй-покровителей рода, хотя храм пережил в своих стенах и больницу, и склад горюче-смазочных материалов.

Сейчас в это место приезжают фотографироваться молодожены и просто осведомленные путешественники.

Фото: Вид на охотничий домик сверху (Узол и Манько)

Открывать красивые и необычные места можно в любую погоду, особенно, если путешествовать автомобилем. А во Львовской области стоит посетить не только популярные туристические места и добавить в свою "копилку путешественника" локации, которые запомнятся на годы своей загадочной атмосферой.

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