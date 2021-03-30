В преддверии сезона: особенности отдыха в красочной локации Турции

Главные советы по выбору отелей в Каппадокии

Отдых в Турции привлекает туристов впечатляющими экскурсиями в красочных местах. На днях одна из самых популярных туристических локаций Турции – Каппадокия – стала доступней для украинцев.

С 25 марта в туристическую провинцию Невшехир в центральной Анатолии можно долететь прямым рейсом из Киева. К концу апреля в Каппадокию смогут полететь без пересадок также туристы из других городов Украины.

Сколько стоит отдых в Каппадокии в апреле и что нужно знать об особенностях размещения?

Украинцев встречали с цветами

В Турции, рассчитывающей на продуктивный туристический сезон в 2021 году, особые надежды полагают на украинских туристов. Не стала исключением и Каппадокия – в провинции Невшехир готовятся к наплыву туристов из Украины после "тихого" сезона в 2020 году. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Фото: Видовые локации в Каппадокии (booking.com)

Поэтому первый прямой рейс с украинцами 25 марта в аэропорту встречали с цветами. Сообщается, что в самолете из Киева прибыли 180 туристов.

"После прохождения соответствующих процедур в рамках мер по борьбе с пандемией, каждому туристу было вручено по одной гвоздике и подарочному пакету", - сообщает агентство.

В аэропорту пассажиров встречали заместитель губернатора Невшехира Кюбра Куртоглу, глава Управления культуры и туризма Дженгиз Экиджи и управляющий аэропортом Сердар Йылмаз.

Владелец туристического агентства Музаффер Бюйюкбаш сообщил агентству "Анадолу", что прямые рейсы Киев-Невшехир будут совершаться дважды в неделю. А к концу апреля добавятся полеты в Невшехир также из других городов Украины.

К слову, рейсы совершает авиакомпания МАУ с вылетом из аэропорта "Борисполь". Чартерная программа заявлена с 25 марта по 15 мая по четвергам и воскресеньям.

Где поселиться в Каппадокии

В числе первых туристов, полетевших чартером в Каппадокию, были и турагенты, изучающие условия отдыха накануне сезона.

Так, во время поездки основательница компании Kazakovs Travel Марина Казакова проинспектировала 21 отель и составила список советов тем, кто захочет провести незабываемый отпуск в этой уникальной локации.

Фото: Туристы едут любоваться пещерными городами (pixabay.com)

"Правило номер один: бронируйте отель минимум за несколько недель до вылета. Большинство хороших отелей состоят из 10-15 номеров. И разбирают их как горячие пирожки. А ведь сезон только начался", - предупреждает специалист.

Также она рекомендует позаботиться о выборе места проживания на майские праздники, поскольку в это время ожидается наибольший наплыв туристов.

"Если собираетесь полететь на майские праздники, то бронируйте отель сейчас. Потом придется жить в пещерных отелях с плесенью и сыростью. Я не шучу", - добавляет она.

Также она советует выбирать отель в пределах национального парка Гереме. Это могут быть такие посёлки как Ургюп, Аванос, Гереме, Чавушин. Многие пешеходные маршруты начинаются там. Так туристы смогут сэкономить массу времени на трансферы.

"К примеру, Кайсери - прекрасный город, но придется ежедневно ездить 70 километров в одну сторону. Минимум два часа в день потратите на дорогу", - отмечает специалист.

Как выбрать отель в аутентичной пещере

Эксперт рекомендует внимательно отнестись к выбору типа отеля. Например, можно выбрать комфортный стандартный сетевой отель известных компаний.

"Это хороший выбор. Но если хотите ощутить больше колорита - выбирайте отели категорий ниже. Например, Stone отель, в котором стены построены из местного камня - туфа. Cave отель - пещерный отель", - рассказывает она об особенностях размещения в Каппадокии.

Фото: Пример отеля с каменными стенами (facebook.com/kazakovamaryna)

Также стоит читать отзыва или спросить рекомендацию у турагента, потому что в некоторых отелях номера могут быть сырыми, с плесенью.

"Выбирайте отель с панорамной террасой. Утром и вечером здесь можно выпить чай или бокал вина, наслаждаясь красивым видом. Внимательно читайте - есть ли окна в номере. В некоторых комнатах пещерных отелей окон нет", - предостерегает она.

В таких номерах будет темно. Такой отдых подходит для романтического отдыха, но для тех, кто планировал поработать, освещения будет не хватать.

Также туристам, которые по какой-то причине разочаруются размещением после поселения, Марина Казакова советует перевести внимание на красоту вокруг.

"Здесь такие виды, которых я не встречала нигде, хотя посетила 50 стран", - делится впечатлениями турагент.

К слову, в видовых локациях можно поселиться и в скромных отелях, делятся опытом туристы.

"Самая крутая локация отеля в Гереме - место на горе, где большая смотровая площадка. Мы жили там в "Ascension cave suites". Сам отель – тройка: просто, скромно, аккуратно. Но каждое утро выходишь из комнаты, делаешь 50 шагов вверх и хлопаешь пятерики пролетающим мимо туристам в корзинках", - делится в Facebook один из туристов.

Фото: Перед бронированием следует изучить отзывы (booking.com)

Сколько стоит отдых в апреле

Мы проверили стоимость 4-дневного отдыха на двоих с авиаперелетом и питанием "завтраки" с вылетом от 1 апреля от ведущих туристических компаний и выбрали самые низкие цены.

Например, у компании "Пилигрим" провести 4 ночи в отеле 3* с завтраками обойдется от 15026 гривен с вылетом 8 апреля, в 4* с завтраками и ужинами – от 17246 гривен, в 5* с завтраками и ужинами - от 17519 гривен с вылетом на ту же дату.

У компании "Farvater" такой же отдых в 3* отеле с завтраками в Гереме обойдется в 18321 гривну с вылетом 4 апреля, в 4* с завтраками – от 19270 гривен, в 5* - от 20792 гривны с вылетом на ту же дату.

К слову, при поездке в Турцию необходимо сдавать ПЦР-тест за 72 часа до вылета. Также перед поездкой необходимо заполнить электронную анкету с указанием актуального номера телефона, к которому будет привязан индивидуальный HES-код здоровья.

Ранее мы писали, когда можно планировать отпуск в Греции.

Также сообщалось, что туры в Тунис появились в продаже по рекордно низким ценам.