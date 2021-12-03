Панорамные коттеджи и маршруты-квесты: какие новые развлечения и цены ждут туристов на горнолыжном курорте Славское

На известный горный курорт Славское туристов снова повезет "Лыжный экспресс". Поезд из Киева будет курсировать в пиковые новогодние даты, сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".

Туристы смогут отправиться в западном направлении поездом № 745/746 Киев – Славское Интерсити+ 24, 26, 30 декабря, а также – 2, 6 и 8 января.

Поезд будет проходить через станции Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

В прошлом году в новогодне-рождественский период с 15 декабря "Лыжный экспресс" в Славское перевез в общей сложности 26 тысяч пассажиров.

Чем интересен курорт Славское в новом зимнем сезоне и как изменились цены на отдых – в материале РБК-Украина.

Что изменилось за год в Славском: новые коттеджи и цены на ски-пасы

На курорте Славское на днях выпало много снега, но трассы к катанию еще не утрамбованы, рассказала РБК-Украина Ольга Безушко, начальница отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета.

"В этом году подъемники кардинально не модернизировали и искусственного оснежения больше не появилось (в прошлом году оно было на одной трассе – ред.). Зато прошли ремонтные работы, некоторые подъемники уже запустили и тестируют к зимнему сезону, другие еще находятся на ремонте. Но все предприниматели говорят, что будут готовы с 25 декабря начать работу в зимний сезон", — говорит она.

Фото: Катание на лыжах рядом со Славским (slavsko.travel)

Возможность приобрести единый спи-пас в Славском по образцу других курортов не появилась - владельцы подъемников не смогли договориться. При этом стоимость ски-пасов выросла на 50-200 гривен.

Также на курорте открылись 5 новых коттеджей и комплексов, отдых в которых проходит без присутствия хозяев.

"Они соответствуют современным требованиям туристов – панорамные, просторные, светлые", — отмечает собеседница.

По ее словам, цены на проживание не изменились – отдых в двухместном номере-эконом с санузлом на этаже в сельской усадьбе стартует с 400 гривен, а средняя цена на стандартный номер на новогодние праздники с завтраком – от 1200 гривен.

Какой формат отдыха привлекает туристов в Славское

В Славском есть несколько лыжных трас на горе Тростян и Погар. Там работают несколько подъемников – кресельные и бугельные. Также можно кататься на сноубордах и санках.

Фото: В Славском катаются также на сноубордах и санках (inventure.com.ua)

Сейчас в Славском – межсезонье, гостей – незначительное количество, отмечает Ольга Безушко.

"Снега пока недостаточно, чтобы подготовить спуски, поэтому туристы сейчас приехали на "лайтовый" отдых, с возможностью сбежать из города на перезагрузку", — говорит она.

Фото: Отдых в панорамных коттеджах в Славском (facebook.com/slavsko.travel)

По ее словам, в Славском на лыжи становится довольно небольшой процент отдыхающих.

"Сейчас все больше людей приезжают за атмосферой, уютом, комфортным тихим отдыхом. Гости выбирают преимущественно индивидуальные домики в горах – стараются заехать в эти усадьбы несколькими семьями, которые между собой знакомы", — описывает особенности отдыха в Славском руководитель отдела туризма.

Несмотря на ограничения, турпоток в этом году в поселке ждут на обычном уровне – ведь многие туристы уже вакцинированы, как и жители поселка.

"Бронирование на рождественские праздники сейчас происходит довольно активно – билеты на поезд уже сложно купить на новогодние даты. А на "букинге" в направлении Славского осталось совсем мало объектов, в которых открыта бронь", — отмечает она.

Фото: "Бронирование жилья на новогодние даты идет активно" (facebook.com/slavsko.travel)

По словам Ольги Безушко, вместимость объектов размещения на курорте – максимально до 10 тысяч человек, а в самые популярные месяцы – январь и август – курорт посещают до 100 тысяч человек. В пиковые даты курорт принимает до 7 тысяч человек в сутки.

Сейчас около 75% туристов приезжают в Славское автомобилями. Кроме Интерсити, в поселок по железной дороге прибывают отдыхающие обычными поездами из Киева, Харькова, Одессы, говорит специалист.

Стоимость билетов из Киева в "плацкарте" – от 270 гривен, в Интерсити – от 400 гривен.

Новый маршрут для прогулок и развлечений

В Славском в этом году построены 10 километров новых дорог со стороны Ивано-Франковской и Закарпатской областей в рамках проекта "Малый карпатский круг", рассказали в поселковом совете.

"Улучшение подъезда ощутят туристы в направлении села Волосянка и горы Высокий Верх ("магнит" Славского), и в направлении Нижней и Верхней Рожанки с комплексами отдыха", — говорит Ольга Безушко.

Фото: Для прогулок в Славском появилась панорамная велодорожка (slavsko.travel)

Также закончено строительство велодорожки, по которой зимой можно пройтись также пешком – придуман маршрут-квест с указателями и подсказками по QR-кодам и "сбором" виртуальных лесных мавок.

"Маршрут довольно легкий, протяжный, панорамный, там хорошо прогуляться даже зимой с детьми. Маршрут идет из центральной части Славского в направлении села Волосянка – около шести километров. Идти комфортно – маршрут проложен за чертой дороги", — рассказывает специалист.

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