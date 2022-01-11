Без отпуска на лайнерах. Сразу несколько круизных рейсов отменяют из-за вспышек COVID

Всем туристам обещают возместить стоимость купленных билетов

Круизная компания Royal Caribbean International объявила об отмене сразу четырех рейсов крупных лайнеров из-за распространения нового штамма "Омикрон", пишет СNNTravel.

Несмотря на все соблюдения мер безопасности, включая требования по вакцинации и тестированию для гостей и экипажа в компании все же приняли решение отменить круизы.

На данный момент приостановили работу такие круизные лайнеры:

• Vision of the Seas: его возвращение в круизы отложено до 7 марта;

• Serenade of the Seas: рейсы с 8 января по 5 марта отменены. Возвращается 26 апреля;

• Jewel of the Seas: рейсы с 9 января по 12 февраля отменены. Возвращается 20 февраля;

• Symphony of the Seas: рейсы с 8 по 22 января отменены. Возвращается 29 января.

"Из соображений предосторожности мы приостанавливаем работу некоторых судов. Мы сожалеем, что вынуждены отменить долгожданный отпуск наших гостей, и ценим их лояльность и понимание. Нашим главным приоритетом всегда является благополучие наших гостей, нашей команды и мест, которые мы посещаем", — говорится в заявлении компании.

В круизной компании заявили, что гости, забронировавшие билеты на отмененные круизы, получат варианты компенсации, включая полный возврат средств.

Также в разных странах отменяются и другие круизы. Так, более 3000 пассажиров и членов экипажа "застряли" на судне Royal Caribbean Spectrum of the Seas в Гонконге в среду после того из-за Covid побудила власти приказать кораблю вернуться в порт. У девяти из 2500 пассажиров на борту обнаружили контакты с больными COVID-19. Пассажирам и персоналу разрешили высадиться в среду вечером после того, как они прошли тестирование на Covid-19.

Также в среду другая компания, Norwegian Cruise Line, объявила об отмене рейсов сразу на восьми лайнерах, сославшись на "действующие ограничения на поездки".

Напомним, ранее ми писали, что Ирландия упрощает правила въезда для вакцинированных туристов.