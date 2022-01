Без відпустки на лайнерах. Одразу кілька круїзних рейсів скасовують через спалахи COVID

Всім туристам обіцяють відшкодувати вартість куплених квитків

Круїзна компанія Royal Caribbean International оголосила про скасовування одразу чотирьох рейсів великих лайнерів через поширення нового штаму "Омікрон", пише СNNTravel.

Попри всі дотримання заходів безпеки, включаючи вимоги щодо вакцинації та тестування для гостей та екіпажу в компанії все ж таки ухвалили рішення скасувати круїзи.

На цей момент призупинили роботу такі круїзні лайнери:

• Vision of the Seas: його повернення до круїзів відкладено до 7 березня;

• Serenade of the Seas: рейси від 8 січня до 5 березня скасовані. Повертається 26 квітня;

• Jewel of the Seas: рейси від 9 січня до 12 лютого скасовані. Повертається 20 лютого;

• Symphony of the Seas: рейси від 8 до 22 січня скасовані. Повертається 29 січня.

"З міркувань обережності ми зупиняємо роботу деяких судів. Ми шкодуємо, що змушені скасувати довгоочікувану відпустку наших гостей, і цінуємо їхню лояльність та розуміння. Нашим найголовнішим пріоритетом завжди є добробут наших гостей, нашої команди та місць, які ми відвідуємо", — йдеться у заяві компанії.

У круїзній компанії заявили, що гості, які забронювали квитки на скасовані круїзи, отримають варіанти компенсації, включаючи повне повернення коштів.

Також у різних країнах скасовуються й інші круїзи. Так, понад 3000 пасажирів і членів екіпажу "застрягли" на судні Royal Caribbean Spectrum of the Seas у Гонконгу в середу після того, через Covid спонукала владу наказати кораблю повернутися до порту. У дев'яти із 2500 пасажирів на борту виявили контакти з хворими на COVID-19. Пасажирам та персоналу дозволили висадитися у середу ввечері після того, як вони пройшли тестування на Covid-19.

Також у середу інша компанія, Norwegian Cruise Line, оголосила про скасування рейсів одразу на восьми лайнерах, через "чинні обмеження на поїздки".

