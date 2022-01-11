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Ирландия существенно упрощает правила въезда: что изменится

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Вторник 11 января 2022 15:05
Ирландия существенно упрощает правила въезда: что изменится Фото: Аэропорт в Дублине (facebook.com/dublinairport)
Автор: Евгения Тугушева

В стране отменили тесты для вакцинированных туристов. Новые нормы вступят в силу в ближайшие дни

Вакцинированные путешественники больше не будут обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 для въезда в Ирландию, пишет Euractiv.com.

В связи с появлением варианта "Омикрон", обязательные ПЦР-тесты перед прибытием в страну были повторно введены для всех путешественников, независимо от статуса вакцинации.

Однако, согласно новым правилам, тем, кто въезжает в Ирландию, теперь нужно будет только предъявить справку о вакцинации или выздоровлении.

В то же время невакцинированные путешественники по-прежнему должны будут предъявить доказательство отрицательного результата теста.

"Требование было отменено, в основном потому, что на "Омкирон" сейчас приходится около 96% всех случаев в стране", — сказал премьер-министр Ирландии Мишель Мартин.

Он также добавил, что не предвидит на этой неделе каких-либо существенных изменений по текущим внутренним ограничениям, которые будут действовать до конца месяца, но отметил "экспоненциальный рост" вируса.

Напомним, ранее ми писали, что Таиланд открывает для туристов еще три региона.

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