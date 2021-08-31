Отпуск под пальмами: туры в популярные экзотические страны станут дешевле в новом сезоне

Туроператоры запускают прямые рейсы в Мексику и Доминикану
Популярные страны для экзотического отдыха зимой снова станут доступными для украинцев в новом сезоне. В Мексику и Доминикану запускаются прямые чартерные рейсы в декабре.
Спрос на эти дальние экзотические страны вырос на фоне закрытых границ из-за пандемии и благодаря прямым перелетам из Украины, отмечают эксперты туристического рынка.
А поскольку тому, что туроператоры запустят параллельные чартерные программы, туры значительно удешевятся, что позволит привлечь больше туристов, пишет профильное издание "Мастер тура".
Дальнемагистральные чартерные программы уже заявили два крупных украинских туроператора – в Канкун (Мексика) и Ла-Роману (Доминикана). Первые рейсы состоятся в декабре.
Прямые перелеты без дозаправок будут осуществляться на крыльях МАУ (борт Boeing 777-300) по заказу туроператора "Компас". Первый рейс в Канкун стартует 28 декабря. Полететь можно будет раз в 10 дней – цепочка запланирована до 22 марта, сообщает издание.
В Ла-Роману можно будет полететь с 7 декабря, вторая частота добавится 30 числа. Рейсы в Доминикану запланированы не только на зиму, но и до конца мая.
Также чартерные рейсы в Канкун планирует запускать туроператор "Anex Tour Ukraine". На сайте компании указывается, что самолет авиакомпании "Azur Air Ukraine"Boeing 777-300 будет летать в Мексику с 25 декабря дважды в неделю – по средам и субботам. Завершить полетную программу планируется в конце марта.
В Доминикану чартерные рейсы этой компании доступны всю осень с частотой дважды в неделю (среда и суббота). В декабре в Ла-Роману, согласно расписанию рейсов на сайте компании, добавятся вылеты во вторник и пятницу.
Пакетные туры уже доступны для бронирования, а цены и отели можно посмотреть онлайн. Цены на путевки в Мексику без питания перед новым годом – от 99 тыс. гривен за двоих, в Доминикану – от 61 тыс. грн.
Доминиканское направление уже давно "обкатано" туроператорами, чартерные в Ла-Роману и Пунта-Кану в прошлом году хорошо заполнялись туристами, отметил директор крупного туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.
"Перспективы этого направления – позитивные. Также популярной может стать и Мексика благодаря прямому рейсу и простым правилам въезда. Там многие отели работают по системе "все включено", - сказал изданию эксперт.
Активный туристический сезон в Мексике и Доминикане начинается с октября, когда снижается жара, рассказывала ранее в комментарии РБК-Украина Гульнара Мамедова, директор туристической компании "Tour planet".
"Туристы очень ждут начала сезона и готовы лететь прямыми рейсами. Чартерные рейсы запускаются под активный сезон. Даже в те страны, где пока нет доступных чартеров, туристы активно запрашивают просчеты отелей", - рассказала руководитель турагентства.
В сентябре на туры по экзотическим направлениям действуют цены раннего бронирования и можно приобрести тур дешевле. Более доступным по цене, из опыта прошлого сезона, был отдых в Доминикане – в среднем, около 3 тысяч долларов за неделю вдвоем, отметила специалист.
"На более дальнее расстояние приходится лететь в Мексику – цены в прошлом сезоне были немного выше, чем в Доминикане", - уточнила она.
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