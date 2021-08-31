Відпустка під пальмами: тури в популярні екзотичні країни стануть дешевшими в новому сезоні

Туроператори запускають прямі рейси в Мексику і Домінікану
Популярні країни для екзотичного відпочинку взимку знову стануть доступними для українців у новому сезоні. У Мексику і Домінікану запускаються прямі чартерні рейси в грудні.
Попит на ці далекі екзотичні країни виріс на тлі закритих кордонів через пандемію і завдяки прямим перельотам з України, відзначають експерти туристичного ринку.
А оскільки туроператори запустять паралельні чартерні програми, тури значно здешевляться, що дозволить залучити більше туристів, пише профільне видання "Майстер туру".
Далекомагістральні чартерні програми вже заявили два великих українських туроператора - в Канкун (Мексика) і Ла-Роману (Домінікана). Перші рейси відбудуться в грудні.
Прямі перельоти без дозаправок здійснюватимуться на крилах МАУ (борт Boeing 777-300) на замовлення туроператора "Компас". Перший рейс в Канкун стартує 28 грудня. Полетіти можна буде раз на 10 днів – ланцюжок запланований до 22 березня, повідомляє видання.
В Ла-Роману можна буде полетіти з 7 грудня, друга частота додасться 30 числа. Рейси в Домінікану заплановані не тільки на зиму, але і до кінця травня.
Також чартерні рейси в Канкун планує запускати туроператор "Anex Tour Ukraine". На сайті компанії вказується, що літак авіакомпанії "Azur Air Ukraine" Boeing 777-300 буде літати в Мексику з 25 грудня двічі на тиждень – по середах і суботах. Завершити польотну програму планується в кінці березня.
У Домінікану чартерні рейси цієї компанії доступні всю осінь з частотою двічі на тиждень (середа і субота). У грудні в Ла-Роману, згідно з розкладом рейсів на сайті компанії, додадуться вильоти у вівторок і п'ятницю.
Пакетні тури вже доступні для бронювання, а ціни і готелі можна подивитися онлайн. Ціни на путівки в Мексику без харчування перед новим роком - від 99 тис. гривень за двох, в Домінікану – від 61 тис.грн.
Домініканський напрямок вже давно "обкатаний" туроператорами, чартерні в Ла-Роману і Пунта-Кану в минулому році добре заповнювалися туристами, зазначив директор великого туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.
"Перспективи цього напрямку - позитивні. Також популярною може стати і Мексика завдяки прямому рейсу і простим правилам в'їзду. Там багато готелів працюють за системою "все включено", - сказав виданню експерт.
Активний туристичний сезон в Мексиці і Домінікані починається з жовтня, коли знижується спека, розповідала раніше в коментарі РБК-Україна Гульнара Мамедова, директор туристичної компанії "Tour planet".
"Туристи дуже чекають початку сезону і готові летіти прямими рейсами. Чартерні рейси запускаються під активний сезон. Навіть в ті країни, де поки немає доступних чартерів, туристи активно запитують прорахунки готелів", - розповіла керівник турагентства.
У вересні на тури за екзотичними напрямках діють ціни раннього бронювання і можна придбати тур дешевше. Більш доступним за ціною, з досвіду минулого сезону, був відпочинок в Домінікані - в середньому, близько 3 тисяч доларів за тиждень удвох, зазначила фахівець.
"На більш далеку відстань доводиться летіти в Мексику - ціни в минулому сезоні були трохи вищі, ніж в Домінікані", - уточнила вона.
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