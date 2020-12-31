Отпуск на Новый год: какая страна стала доступнее украинцев

Отпуск на Новый год и Рождество 2021 года немало украинцев решили провести в курортных странах. Один ин самых желанных курортов для туристов во всем мире – Мальдивы в Индийском океане.

Накануне Нового года 2021 первые группы украинских туристов долетели на райские острова прямыми рейсами – авиакомпании запустили чартерные программы на пляжный сезон.

По статистике Мальдивского Министерства туризма, в этом сезоне курорты страны посетили более 2000 украинцев, а общее число иностранных туристов составило более 62500 тысяч. Такие данные опубликовал портал Raajje – подсчеты велись с 15 июля, когда Мальдивы открыли границы для иностранных туристов, до 21 ноября 2020 года.

Видео: Новый год на Мальдивах (YouTube/Kandima Maldives)

Как лететь на Мальдивы

Еще в ноябре долететь на острова Мальдивской республики можно было регулярными рейсами с пересадками в Стамбуле и Дубае – c авиакомпаниями "Emirates", "Turkish Airlines", "МАУ", "Qatar Airlines".

О намерениях запустить прямые чартерные рейсы для украинских туристов объявляли авиакомпании "Азур Ейр" и МАУ.

Первый рейс "Азур Ейр" Киев-Мале прибыл на Мальдивы 26 декабря 2020 года. Прямой перелет совершается на широкофюзеляжном лайнере Boeing 767-300 с двумя классами обслуживания: эконом и бизнес.

"Это направление пользуется большим спросом, поэтому туроператор увеличил полетную программу по маршруту "Борисполь" – "Велана" до конца марта", – отмечают в пресс-службе авиакомпании "Азур Ейр".

Фото: Лайнер, который летает на Мальдивы (пресс-служба "Азур Ейр")

С 26 декабря началась полетная программа авиакомпании МАУ на Мальдивы – чартерные рейсы выполняются раз в неделю. Прямые перелеты будут осуществляться также на комфортабельном дальнемагистральном Boeing 767-300. Рейсы запланированы до 28 января 2021 года.

Правила для туристов в Мальдивской республике

Туристам, которые путешествуют на Мальдивы, нужно иметь с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, проведенного не более чем 96 часов до пересечения границы.

Также за 24 часа до прибытия нужно заполнить специальную электронную форму здоровья с QR кодом – такую же анкету туриста попросят заполнить и за 24 часа до вылета из курортной страны.

В период пандемии на Мальдивских островах запрещено перемещаться между островами-курортами с целью инфекционной безопасности. Впрочем, это не касается курортов с общественными пляжами, на которых отдыхает местное население. Там существует ограничение на купание в бикини – население республики исповедует ислам.

Фото: Курортные острова (booking.com)

Особенности отдыха

Мальдивская республика расположена в экваториальных водах Индийского океана. Природная особенность страны - цепь из 26 атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков. С неба острова выглядят, как ожерелье в океане.

В октябре и ноябре на Мальдивах еще низкий сезон – немного ветрено, бывают дожди. Высокий сезон начинается с конца декабря и длится до мая – тогда вода становится особенно прозрачной и на курорт съезжаются туристы со всего мира.

В этом сезоне в пятизвездочных качественных отелях на Мальдивах снизили цены до 30% на проживание на новогодние и рождественские даты. Чтобы заслужить лояльность состоятельных гостей, отели ввели дополнительные бонусы - замену питания и номера на категорию выше в качестве комплимента.

"Для беззаботного отдыха тут есть все: тишина и покой, богатый подводный мир и местная фауна, первоклассные отели и райские пляжи с белоснежным и мягким, как пудра, песком. Главная специфика отдыха на островах – единение с природой и релаксация вдали от суеты", - описывают курорт в пресс-службе туроператора "Анекс тур".

Мальдивы – одно из самых популярных направлений на зимние праздники. Благодаря изолированности островов-отелей и строгим карантинным мерам, эта курортная страна считается одной из самых безопасных для иностранных туристов.

Напомним, ранее мы писали, что еще одна курортная страна открылась для украинцев.

Также мы рассказывали, что в Египте ужесточают карантинные меры.