Отправиться в Финляндию станет проще: что изменится для туристов

Власти Финляндии объявили, что с 15 февраля граждане третьих стран освобождаются от предъявления результатов теста на COVID-19 для въезда в Финляндию.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Согласно пресс-релизу Министерства внутренней безопасности и иммиграции, ограничения на въезд через внешние границы будут отменены до 13 марта. Однако прибывающим необходимо предъявить справку о вакцинации, действительную в течение шести месяцев в пути.

"Пограничная служба не требует вышеупомянутых справок в качестве условия для въезда от финских граждан, прибывающих из третьей страны, от иностранцев, постоянно проживающих в Финляндии, или от лиц, чей въезд основан на уважительной причине, такой как непреодолимые семейные обстоятельства или другие веские личные причины", — поясняется в пресс-релизе.

Кроме того, в Финляндию допускаются все путешественники старше 16 лет, имеющие справку о выздоровлении или отрицательный результат теста, проведенного в течение 72 часов, или отъезд.

Внутренние границы были отменены с 31 января, а это означает, что страны ЕС и Шенгенской зоны освобождены от дополнительных требований. Кроме того, прибывающим из зеленых стран разрешается беспрепятственно въезжать в Финляндию.

В настоящее время в зеленый список входят Бахрейн, Колумбия, Чили, Гонконг, Индонезия, Кувейт, Макао, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты и Уругвай.

Невакцинированные прибывающие должны пройти тест на COVID-19, который проводится за 72 часа (тест ПЦР) или за 48 часов (экспресс-тест на антиген) до отъезда.

Какие правила действуют для украинцев для въезда в Финляндию

Между Украиной и Финляндией действуют ограничения на совершение необязательных поездок.

Движение через внутренние границы ЕС, то есть между странами ЕС и Финляндией, также ограничено в связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране (с 28.12.2021 по 16.01.2022).

Совершение необязательных поездок (в туристических целях) в Финляндию будет разрешено исключительно гражданам, прибывающим с подтверждением полного цикла вакцинации против COVID-19 и при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 7 дней. При этом, если путешественник подтверждает получение одной дозы вакцины и сертификат о выздоровлении от Covid-19 (срок действия сертификата 180 суток от даты забора биологического материала методом ПЦР или антигентестирования, который дал положительный результат на COVID-19), въезд в страну также будет разрешен.

Все лица, приезжающие в Финляндию должны предоставить подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста или антиген теста на COVID-19, который сделан менее чем за 48 часов до пересечения границы Финляндии.

Это правило касается всех путешественников, даже тех, кто имеет подтверждение полного цикла вакцинации против COVID-19 или подтверждение получения одной дозы вакцины и сертификат о выздоровлении от Covid-19.

Фото: Всем прибывающим из зеленых стран разрешается беспрепятственно въезжать в Финляндию (unsplash.com/tapio-haaja)

Граждане с подтверждением полного цикла вакцинации против COVID-19 или сертификат о получении одной дозы вакцины + сертификат о выздоровлении от COVID-19 могут путешествовать в Финляндию вместе со своими несовершеннолетними детьми. При этом все лица, родившиеся в 2006 году и ранее должны обязательно предоставить подтверждение негативного результата теста на COVID-19, который сделан менее чем за 48 часов до пересечения границы Финляндии.

Финской стороной признаются следующие вакцины:

Comirnaty (Pfizer-BionTech); Spikevax (Moderna); Vaxzevria (АстраZeneca); Janssen (Johnson&Johnson); BIBP/Sinopharm; Covishield; CoronaVac; Covaxin.

Сертификат, подтверждающий полную вакцинацию, должен быть переведен на английский язык и содержать следующую информацию о личности:

имя и дата рождения лица, получившего полный курс вакцинации;

информация о полученной вакцине;

даты получения первой дозы и второй дозы вакцин (Внимание! С даты получения второй дозы вакцины против COVID-19 должно пройти минимум 7 дней);

информация о месте получения вакцины;

подпись врача и печать медицинского учреждения, где была проведена вакцинация.

Финской стороной признаются как цифровой Соvid-сертификат ЕС (EU Digital COVID Certificate), сгенерированный через приложение "Дия", так и бумажная версия Соvid-сертификата, переведенная на английский или финский языки.

Соответствующие инструкции по содержанию и формату сертификата вакцинации опубликованы на веб-странице Института здравоохранения Финляндии (https://bit.ly/3p3nrdd) и на веб-странице Пограничной службы Финляндии (https://bit.ly/3kMI10V).

Пересечение границы Финляндии гражданами Украины на основании отрицательного ПЦР-теста будет разрешено исключительно при наличии уважительного основания для поездки (данное правило не касается граждан Финляндии, членов семьи гражданина Финляндии и лиц, имеющих разрешения на проживание в Финляндии).

Перечень уважительных оснований для поездки, при условии которых разрешается пересечение государственной границы, опубликован на веб-странице Пограничной службы Финляндии (см. Section 5. Въезд в Финляндию из других государств или регионов) https://bit.ly/3kMI10V.

При этом, обязательно прохождение двойного тестирования на Соvid-19. Прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию бесплатно для всех путешественников. Запись на прохождение ПЦР-теста возможна через сайт https://www.finentry.fi/en.

Напомним, ранее мы писали, что в странах стран ЕС снимают ограничения на поездки.

Также мы рассказывали, что Европейская комиссия планирует внести несколько изменений в цифровой COVID-сертификат.