Открыть культуру виноделия. Вышло в свет новое издание "Винного Гида Украины"

10 декабря года компания Reikartz Hotel Group презентовала выход третьего печатного издания проекта "Винный Гид Украины". Это уже третье издание профессионального путеводителя по украинским винодельням. Главная цель проекта - популяризировать украинское виноделие, украинское вино и украинские сорта винограда для широкой общественности.

Профессиональный "Винный Гид Украины" создали как для широкой аудитории - людей, которые интересуются вином, так и для профессионалов. Например, сомелье в ресторанах, которые получают из справочника самую полную информацию обо всех особенностях и характеристиках вина.

Проект начался 5 лет назад, когда в крупнейшей украинской сети отелей Reikartz Hotel Group столкнулись с тем, что украинцы довольно скептически воспринимают украинское вино в сравнении с иностранным. В первую очередь - из-за отсутствия качественной и объективной информации о нем.

"В Украине - очень много качественных достойных вин, но они не ценятся самими украинцами. Я как-то услышал разговор покупателей в магазине: "не берите это украинское вино, оно порошковое". Во-первых, порошкового вина не существует в принципе. Во-вторых, винный бренд, который назвали покупатели, на самом деле является самой титулованной за рубежом украинской винодельней, которая имеет более 550 дипломов и наград", — вспоминает руководитель проекта "Винный Гид Украины" Дмитрий Семкив.

Так возникла идея популяризировать и открывать украинцам разнообразие и богатую культуру нашего виноделия.

Открыть для украинцев уникальную культуру вина

Созданием комплексного профессионального гида Дмитрий Семкив вместе с командой хотел показать, что в Украине есть много виноделен, которые создают уникальные и качественные продукты.

Фото: Дегустация вин после вручения наград (предоставлено РБК-Украина)

"Мы начали процесс создания гида пять лет назад. Три года назад эта работа началась снова: я собирал информацию о винодельне буквально по крупицам, ведь данных было мало. Насобирал около 35 виноделен. Потом совершенно случайно познакомился с Богданом Павлием - известным львовским виноделом. К слову, благодаря ему у львовян есть свой сорт винограда: он нашел его, зарегистрировал. Богдан меня познакомил с крафтовыми виноделами, и я собирал информацию далее", — вспоминает он процесс создания "Винного гида Украины".

Для первого издания путеводителя 2019 года Дмитрий Семкив собрал уже более 50 виноделен, и все из них посетил лично. За день вместе со специалистами посещали по три винодельни.

"Недостаточно было просто написать о вине: его надо было честно оценить. Чтобы этот процесс стал полностью независимым, высококвалифицированные эксперты Ассоциации сомелье Украины на безвозмездной основе ежегодно оценивают вина по стобалльной шкале. Это происходит по всем международным правилам, вслепую", — продолжает автор справочника.

Для воплощения проекта был подписан меморандум о сотрудничестве с "Ассоциацией сомелье Украины". Совместно с представителями ассоциации руководитель проекта ВГУ объездил все винодельни, вошедшие в книгу. Проведена фактически исследовательская работа развития и становления целой отрасли в современных условиях. Было собрано немало материала, который и был в итоге положен в основу книги.

Как оценивают вино независимые эксперты

Если в первое издание входило всего 48 винодельческих предприятий и малых виноделен, то третье издание насчитывает почти вдвое больше – 84 винодельни. Кроме того, чтобы показать полную картину ситуации с виноделием в Украине, было принято решение о дегустацию вина членами АСУ по международной (французской) системе оценки вина.

Фото: Дегустация вин от украинских виноделов (предоставлено РБК-Украина)

Выбор организаторов пал на стобалльную систему, разработанную МОВВ (OIV) - Международной организацией виноградарства и виноделия (Париж). Этой межправительственной организации насчитывается почти сто лет, в нее входят 45 государств-членов.

Крупная авторитетная профильная организация разработала шкалу, в которую вошли такие параметры: прозрачность, цвет, чистота аромата, положительная интенсивность аромата, качество аромата, чистота вкуса, интенсивность вкуса, послевкусие, качество вкуса, общее впечатление о гармонии. Все эти параметры имеют разный вес вклада в суммарную оценку максимум в 100 баллов.

Прозрачность вина - важный параметр. Однако качество вкуса этого вина - гораздо более важный фактор. Поэтому количество баллов, которые можно присудить обоим этим параметрам - разное, пропорционально их значимости.

Система оценки имеет вид регламента, который описывает каждый из параметров и правил его оценки, статистической обработки полученных баллов и даже поведения членов комиссии и многое другое. Оценки на страницах Гида можно сравнивать с оценками любых других винных конкурсов, проводимых под патронатом OIV.

Фото: "Винный гид Украины" будет популяризировать украинскую культуру вина среди широкой общественности (предоставлено РБК-Украина)

Справочник 2021 года об украинских производителях и винах насчитывает 295 страниц. В книге описано 84 промышленных и крафтовых винодельческих хозяйств Украины. Было собрано 440 вин на дегустацию, из которых 330 вошли в книгу. Проходной балл 75 баллов. Это означает, что гид и АСУ рекомендуют это вино.

Награды: 162 бронзовые медали (80-84 балла), 66 серебряных медалей (85-89 балла), 6 золотых (90-100 балла).

"Сегодня мы можем без сомнений констатировать, что качество украинского вина постоянно растет. В частности - у крафтовых виноделов. Растет количество и самих крафтовых виноделов, получивших лицензией на производство алкогольных напитков. Награды на международных конкурсах украинских виноделен только в 2021 году говорят о том, что у нас есть чем гордиться", — говорят в компании Reikartz Hotel Group.

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