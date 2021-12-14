Відкрити культуру виноробства. Вийшло друком нове видання "Винного Гіда України"

10 грудня року компанія Reikartz Hotel Group презентувала вихід третього друкованого видання проєкту "Винний Гід України". Це вже третє видання професійного путівника українськими виноробнями. Головна мета проєкту - популяризувати українське виноробство, українське вино та українські сорти винограду для широкого загалу.

Професійний "Винний Гід України" створили як для широкого загалу - людей, які цікавляться вином, так і для професіоналів. Наприклад, сомельє у ресторанах, які отримують із довідника найповнішу інформацію про всі особливості та характеристики вина.

Проєкт розпочався 5 років тому, коли у найбільшій українській мережі готелів Reikartz Hotel Group зіткнулись із тим, що українці досить скептично сприймають українське вино у порівнянні з іноземним. У першу чергу - через відсутність якісної та об'єктивної інформації про нього.

"В Україні - надзвичайно багато якісних гідних вин, але вони не цінуються самими українцями. Я якось почув розмову покупців у магазині: "Не беріть це українське вино, воно порошкове". По-перше, порошкового вина не існує в принципі. По-друге, винний бренд, який назвали покупці, насправді є найтитулованішою за кордоном українською виноробнею, яка має понад 550 дипломів та нагород", - згадує керівник проєкту "Винний Гід України" Дмитро Семків.

Так виникла ідея популяризувати та відкривати українцям різноманітність та багату культуру нашого виноробства.

Відкрити для українців унікальну культуру вина

Створенням комплексного професійного гіда Дмитро Семків разом із командою хотів показати, що в Україні є багато виноробень, які створюють унікальні та якісні продукти.

Фото: Дегустація вин після вручення нагород (надане РБК-Україна)

"Ми розпочали процес створення гіда п'ять років тому. Три роки тому ця робота почалася знову: я збирав інформацію про виноробні буквально по крупинках, адже даних було обмаль. Назбирав близько 35 виноробень. Потім абсолютно випадково познайомився з Богданом Павлієм - відомим львівським виноробом. До слова, завдяки йому львів'яни мають свій сорт винограду: він знайшов його, зареєстрував. Пан Богдан мене познайомив із крафтовими виноробами, і я збирав інформацію далі", - згадує він процес створення "Винного Гіду України".

Для першого видання путівника 2019 року Дмитро Семків зібрав вже понад 50 виноробень, і всі з них відвідав особисто. За день разом із фахівцями відвідували по три виноробні.

"Недостатньо було просто написати про вино: його треба було чесно оцінити. Аби цей процес став повністю незалежним, висококваліфіковані експерти Асоціації сомельє України на безоплатній основі щороку оцінюють вина за стобальною шкалою. Це відбувається за всіма міжнародними правилами, наосліп", - продовжує автор довідника.

Для втілення проєкту було підписано меморандум про співпрацю з "Асоціацією сомельє України". Спільно із представниками асоціації керівник проєкту ВГУ об’їздив усі виноробні, що увійшли в книгу. Проведена фактично дослідницька робота розвитку та становлення цілої галузі в сучасних умовах. Було зібрано чимало матеріалу, який врешті й було покладено в основу книги.

Як оцінюють вино незалежні експерти

Якщо у перше видання входило всього 48 виноробних підприємств та малих виноробень, то третє видання налічує майже вдвічі більше – 84 виноробні. Окрім того, щоб показати повну картину ситуації з виноробство в Україні, було прийнято рішення про дегустацію вина членами АСУ за міжнародною (французькою) системою оцінки вина.

Фото: Дегустація вин від українських виноробів (надане РБК-Україна)

Вибір організаторів припав на стобальну систему розроблену МОВВ (OIV) - Міжнародною організацією виноградарства і виноробства (Париж). Цій міжурядовій організації мало не сто років, в неї входять 45 держав-членів.

Велика авторитетна профільна організація розробила шкалу, до якої увійшли такі параметри: прозорість, колір, чистота аромату, позитивна інтенсивність аромату, якість аромату, чистота смаку, інтенсивність смаку, післясмак, якість смаку, загальне враження про гармонію. Усі ці параметри мають різну вагу вкладу в сумарну оцінку максимум в 100 балів.

Прозорість вина - важливий параметр. Однак якість смаку цього вина - набагато важливіший фактор. Тому кількість балів, які можна присудити обом цим параметрам - різна, пропорційно їх значимості.

Система оцінки має вигляд регламенту, що описує кожен з параметрів і правил його оцінки, статистичної обробки отриманих балів і навіть поведінки членів комісії та багато чого іншого. Оцінки на сторінках Гіда можна порівнювати з оцінками будь-яких інших винних конкурсів, проведених під патронатом OIV.

Фото: "Винний Гід України" популяризуватиме українську культуру вина серед широкого загалу (надане РБК-Україна)

Довідник 2021 року про українських виробників та винах налічує 295 сторінок. У книзі описано 84 промислових та крафтових виноробних господарств України. Було зібрано 440 вин на дегустацію, з яких 330 увійшли в книгу. Прохідний бал 75 балів. Це означає, що Гід та АСУ рекомендують це вино.

Нагороди: 162 бронзові медалі (80-84 бали), 66 срібних медалей (85-89 бали), 6 золотих (90-100 бали).

"Сьогодні ми можемо без сумнівів констатувати, що якість українського вина постійно зростає. Зокрема - у крафтових виноробів. Росте кількість і самих крафтових виноробів, які отримали ліцензією на виробництво алкогольних напоїв. Нагороди на міжнародних конкурсах українських виноробень тільки у 2021 році говорять про те, що ми маємо чим пишатись", - кажуть у компанії Reikartz Hotel Group.

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