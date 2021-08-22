Гастрономическое приключение. Где дегустировать сыры, рыбу и вино в Бессарабии: лучшие локации

Путеводитель по винодельням, сырным фермам и ресторанам региона

Черноморское побережье – это сотни километров пляжей и ласковое солнце. Что еще нужно для хорошего отдыха в конце лета? Кроме солнца и моря можно, например, поехать в гастрономическое путешествие по Бессарабии.

Тревел-журналист Савина Ирина из Одессы не первый год исследует традиции и вкусы Бессарабии, на карте которой каждый год появляются новые "вкусные" места.

Юг Украины особенно богат гастрономическими достопримечательностями. Здесь делают сыры, вино и мясные деликатесы, и конечно ловят морепродукты и речную рыбу. Пропустить знакомство с бессарабской кухней будет большой ошибкой – гастрономические традиции этого края мало кого оставят равнодушными.

Свежий улов: на берегу моря и в устье Дуная

Поесть рыбу в ресторане – что может быть проще? Не надо чистить, готовить. Но не в каждом ресторане подают рыбу, которая утром плавала в море. И не в каждом ресторане предлагают на рассвете отправиться за утренним уловом, побывать на сортировке рыбы под крики голодных чаек – попробовать настоящее погружение в жизнь черноморских рыбаков.

Где такое возможно? В Одесской области в селе Николаевка Белгород-Днестровского района есть такое место. Называется "Черноморка – вылов рыбы": здесь на рыбном причале организовали для туристов разные виды развлечений.

Фото: Необычное "рыбное" заведение в селе Николаевка Белгород-Днестровского района (facebook.com/chernomorka.dock)

Например, "Рассвет с тонной рыбы". На этой необычной экскурсии предлагают выход в море с рыбаками на катамаранах. Припарковавшись максимально близко к сетям, участники экскурсии наблюдают за тем, как тонна бурлящей рыбы отправляется в катер, а оттуда попадает на кухню ресторана.

Вернувшись на берег, можно выбрать самую вкусную рыбку – барабульку, тюльку, кефаль или камбалу, которую приготовят вам на завтрак. К ней подадут свежие овощи, домашнюю козью брынзу, хрустящий хлеб и бокал просекко. Неплохой вариант встретить новый день.

Фото: В Бессарабии можно научиться самому готовить мидии (facebook.com/chernomorka.dock)

А еще тут проводят мастер-классы, на которых обучают готовить мидии и рапаны в соусе, правильно открывать и чистить устрицы.

Все это великолепие можно съесть прямо тут же, запивая ледяным просекко. Стоимость: "Рассвет с тонной рыбы" - 1250 грн, мастер-класс по мидиям, рапанам и устрицам - 1250 грн.

Фото: В гастропутешествии стоит попробовать рыбу, которая готовится прямо у моря (facebook.com/chernomorka.dock)

Если нет желания вставать на рассвете, отведать свежий улов можно, заглянув в рыбный ресторан на берегу моря – "Кефаль", расположенный в соседнем селе Курортное.

Тут есть своя, особенная инста-фишка – небольшой гидросамолет, пришвартованный на водной глади Буджакского лимана, на фоне которого хотят сфотографироваться абсолютно все посетители. Тут не проводят мастер-классы, но цены на блюда из свежепойманной рыбы и морепродуктов гораздо ниже.

Фото: Рыба и морепродукты - дары Черного моря (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Любители речной рыбы по достоинству оценят меню в ресторанах Измаила и Вилково. В каналах и протоках Дуная обитает более ста видов рыбы – из нее местные даже борщ варят во время поста.

Царица рыбы –дунайка, так называют сельдь, приходящую в апреле-мае на нерест в устье Дуная из моря. Но вилковчане умеют заготавливать дунайку наперед: коптят ее и маринуют, делают закрутки и морозят.

Фото: Вилково - закат на Дунае (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Что обязательно попробовать в Вилково? Во-первых, царскую уху – ее готовят из нескольких видов рыбы: сома, судака, пеленгаса и сазана. Подают царскую уху совсем не так, как обычную.

Крупные куски сортовой рыбы достают на блюдо, а юшку наливают в большие чашки. Рыбу едят как отдельное блюдо, запивая ее насыщенным бульоном. К ухе подают соус из укуса и чеснока, чтобы подчеркнуть нежный вкус рыбы пикантной остринкой. Еще попробуйте липованские пельмени с сомом и судаком – это действительно необычно и вкусно!

Самая большая отара овец в Европе: блюда из баранины от Фрумушика-Нова

Фрумушика-Нова – крупнейшее в Европе овцеводческое хозяйство и этнографический центр в одном флаконе, который находится в селе Староселье Тарутинского района, недалеко от границы с Молдовой.

Несмотря на плохие дороги в этих местах, от туристов тут нет отбоя. Сюда приезжают отведать разнообразие блюд из баранины – в хозяйстве разводят овец каракульской породы. Фрумушика-Нова – известный на всю Украину бренд экологически чистого сельского отдыха, в котором есть свой отель, музей истории и этнографии Бессарабии, корчма, винодельня и большое фермерское хозяйство.

Фото: Фрумушика-Нова - болгарская хата в этно-комплексе (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Еще издали на подъезде к комплексу видна огромная гранитная статуя чабана. В 2016 году ее внесли в Книгу рекордов Гиннеса за размеры и вес: высота статуи - 18 метра, вес - 1081 тонны.

Здесь же находится парк соцреализма, в котором собраны старые самолеты, памятники Ленину, много статуй советских времен, свезенных из окрестных сел. Есть тут и музей под открытым небом, в котором можно увидеть быт Бессарабии столетней давности в восстановленных домах и на подворьях всех народностей, которые населяли эти земли: болгар, украинцев, молдаван, гагаузов и евреев.

Фото: Парк соцреализма в этнокомплексе Фрумушика-Нова (Ирина Савина/для РБК-Украина)

В музее полностью воссоздали быт местных жителей, проживавших тут 100 лет назад. Кроме экскурсии, которая стоит 90 гривен, особое внимание в Фрумушике уделяют бессарабской кухне. В корчме можно попробовать сыровяленые деликатесы из баранины, продегустировать местное вино, мед и варенья.

Вообще в Фрумушике стоит "зависнуть" на пару дней – тут множество развлечений для туристов. А еще потрясающие закаты и самые яркие звезды, рядом нет больших поселений, только бескрайняя бессарабская степь, в которой восстанавливают популяцию куланов.

Фото: Статуя чабану в этнографическом комплексе Фрумушика-Нова (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Вина Бессарабии: экскурсии в мир виноделия

Вино – еще одна гордость и важный пункт гастрономического путешествия по Бессарабии. Здесь сотни лет выращивают виноград и делают вина, которые смело можно назвать одними из лучших в Украине.

Традиции бессарабского виноделия уходят в глубину веков, а современным виноделам они достались от швейцарских колонистов, которые жили этих на территориях с начала 19 века до 40-х годов 20 века.

Фото: Традиции бессарабского виноделия уходят в глубину веков (unsplash.com/moritz-knoringer)

Особенно чтут традиции виноделия в селе Шабо, Белгород-Днестровского района. Тут в каждом дворе растет виноград и делают вино. Неудивительно, что на такой земле появилось винодельческое хозяйство с одноименным названием.

На экскурсии с дегустацией в "Центре культуры вина Шабо", в котором есть собственный музей, показывают все производственные процессы, и рассказывают об особенностях виноделия региона.

Кроме этого, можно побывать в старинном "Королевском подвале", которому более 200 лет – здесь на глубине от пяти до девяти метров в дубовых бочках созревают хересные вина. Стоимость экскурсии с дегустацией - от 280 до 360 грн (в зависимости от времени и сорта вин).

Фото: Винодельческое хозяйство в Шабо (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Тут же по соседству, в селе Шабо живет знаменитый французский парфюмер и украинский винодел – Кристоф Лакарен, который переехал в Украину в начале 2000-х. Побывав в Бессарабии, он влюбился в этот край и переехал в Шабо, чтобы делать свое вино.

Лакарен выкупил старый швейцарский дом, который построили в 1822 году швейцарские переселенцы, переехавшие по приглашению императора Александра I возрождать бессарабское виноградарство.

В доме сохранились двухсотлетние винные погреба и хозяйственное помещение, в котором при советской власти размещалась тракторная бригада. Теперь это "Шато Лакарен", в котором француз принимает гостей за большим хлебосольным столом, рассказывая о винтажах и особенностях жизни виноделов.

Он показывает гостям свой винный подвал, где демонстрирует процесс изготовления вина и шампанского, проводя дегустации собственного вина (экскурсия с дегустацией - 650 гривен).

Фото: Дегустацию вина можно заказать в нескольких локациях Бессарабии (unsplash.com/photo-nic-3et)

Но на Шабо свет не сошелся свет клином. В Болградском районе есть еще несколько известных производителей вина, которые также предлагают экскурсии для увлеченных туристов. Во-первых, это винодельня "Колонист", в которую возят организованные экскурсии от 12 человек (3600 гривен на группу).

Во-вторых, в соседнем селе Оксамитное есть винодельческое хозяйство "Винхол" - тут тоже проводят дегустации и экскурсии по цене 200 гривен с человека.

В-третьих, для тех, кто хочет изучить весь спектр локальных вин – рекомендую заехать в Измаил и побывать в винном погребе Vinar. Тут можно попробовать вина, которые производят на винодельне, расположенной в 13 километрах от Измаила.

Фото: В Болградском районе есть несколько известных производителей вина, которые также предлагают экскурсии для увлеченных туристов (kolonist.com.ua)

Дегустация из 6 видов вин, среди которых уникальные: авторское полынное вино по рецепту местных этнических болгар, а также нефильтрованные (сейчас их принято называть биодинамическими) вина, сохранившие максимум полезных веществ.

Дегустационный сет сопровождается закусками из местных продуктов, которые лучше всего подходят к бессарабским винам. Стоимость дегустации: 250 гривень.

Сыры и брынза: бессарабские сыроварни

Если вы планируете побывать в поселке Шабо, стоит включить в маршрут "Европейскую сыроварню", на которой делают сыры по швейцарской технологии из коровьего молока.

На сыроварне рассказывают, как бережно выращивают молодых коровок, какими кормами их кормят, сколько коровы дают молока и какие сыры тут производят. На подворье сыроварни живут молодые телочки, которых со временем, когда они повзрослеют перевезут на ферму к взрослым коровам.

Фото: Европейская сыроварня в Шабо (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Кроме этого, на сыроварне можно увидеть все стадии изготовления сыра – от добавления бактерий в молоко до созревания сыров в специальных камерах. Ну и, конечно, попробовать сыры, которые здесь производят.

Для дегустации предлагают 5-6 видов сыра, к ним подают фрукты, сырные палочки, орехи и различные соусы. А еще на ферме в отдельном загоне живут ослики, козы и овцы, которых можно кормить и гладить. Есть детская площадка, кафе и фотозона, на которой получаются веселые деревенские фотографии. Стоимость экскурсии с дегустацией – 170 гривен.

А если поехать вглубь бессарабских степей, туда, где пасутся отары овец, можно будет познакомиться с овечьими сырами и брынзой. Традиция овцеводства на этих землях обусловлена степной скудной растительностью: там, где не хватит корма коровам, всегда найдут чем поживиться овцы.

Именно поэтому в Болградском районе делают из овечьего молока соленый сыр, который можно попробовать на сыроварне "Щедрая околица" в селе Табаки Болградского района.

Фото: Уха из Вилково (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Дегустации сыров (8-10 видов) – 250 гривен. А в брынзарне, которая открылась несколько лет назад в 10 километрах от Вилково в селе Приморском, угощают козьей брынзой, которую делают по традиционным и авторским рецептам: смешивают сыр травами, вымачивают в вине, консервируют в масле. Вкусы разные, хотя сыры делают из одного и того же молока.

Попробуйте разнообразие вкусов Бессарабии – вам точно понравится.

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