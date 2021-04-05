В погоне за "звездами": как выбрать гостиницу для путешествий по Украине

Недавно в Украине возобновился процесс присвоения звезд гостиницам. Ранее за выдачу категорий отелям отвечало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Когда в марте прошлого года создали Государственное агентство развития туризма (ГАРТ), эту функцию передали им. Но из-за пандемии и других факторов комиссия довольно надолго прекратила работу.

В Гостуризме говорят, что в требованиях к гостиницам многие нормы давно устарели. Например, в лобби отеля должна стоять телефонная будка, а в номере - подключена радиоточка. По словам главы ведомства Марьяны Олеськив, сейчас разрабатывают новые требования: хотят убрать устаревшие пункты, существующие еще с СССР, и устранить некоторые несоответствия в законодательстве.

Между тем весной этого года комиссия возобновила работу: одним отелям отказали в присвоении звезд, а другие получили желаемый "звездный" статус. Чем важны украинским отелям звезды, почему их наличие не всегда означает качество, и что стоит знать туристам при выборе отеля - в материале.

Как дают звезды отелям

Первое заседание Комиссии по установлению категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию) при ДАРТ состоялось 16 марта. Затем прошло еще несколько заседаний.

Есть четкие критерии, которые определяют "звездность" отеля. Сначала отель оценивают органы стандартизации и сертификации, затем они высылают свои выводы специальной комиссии, говорит РБК-Украина глава ГАРТ Марьяна Олеськив.

"Мы этот документ рассматриваем, каждый член комиссии изучает информацию, выписывает свои вопросы. Иногда не хватает ряда подтверждений. Например, заявляется, что в отеле есть спортзал и бассейн, а по предоставленным фото мы этого не видим. Тогда объективно оценить отель нельзя, и комиссия запрашивает дополнительные данные", - поясняет она.

Фото: Из 45 поданных заявок 23 отелям подтвердили их запросы на присвоение звезд, еще четырем - отказали, остальные отправили на доработку (booking.com)

По словам Марьяны Олеськив, около половины подавших заявки отелей - новые, а остальные - те, которые работают в Украине уже давно. По результатам трех заседаний, уже рассмотрено 45 заявок. Из них 23 отелям подтвердили их запросы на присвоение звезд, еще четырем отказали, а остальные отправили на доработку документации, отметила глава ведомства.

Нормы из прошлого: телефонная будка и резиновый коврик

До недавнего времени ни один отель не мог подать документы или подтвердить присвоение категории, поскольку не была собрана комиссия для подобной процедуры, говорит РБК-Украина консультант в сфере гостеприимства и руководитель отдела продаж и маркетинга Premier Hotel Odesa Илона Ремигайло. По ее словам, отели начали вновь подавать заявки на звезды еще и потому, чтобы получить разрешение на работу игорного бизнеса.

"Отели уровня 4-5 звезд сейчас активно проходят сертификацию, так как хотят оформить документы на казино и игровые автоматы. Без категории здесь никак. Европейские гости (мы уже и забыли, как они выглядят!) верят в звезды и выбирают отель, четко понимая, что их будет ждать. Такой гость требователен по праву", - говорит она.

Все же "звездность" в Украине - добровольная. Но отель не имеет права заявлять о ней, не имея на то оснований:

"Это нарушает права основного потребителя - гостя. И, безусловно, остро стоит вопрос о недобросовестной конкуренции. Онлайн-ресурсы продажи гостиничных номеров в основном не требуют подтверждения наличия категории. Поэтому многие отели, пользуясь этой опцией, вводят в заблуждение гостей", говорит Илона Ремигайло.

Фото: Отель не имеет права заявлять о своей "звездности", не имея на то оснований (booking.com)

В требованиях к отелям остались старые нормы типа обязательного наличия колпака на телефоне в номере. Многие даже не знают, как это выглядит, и просто ради интереса смотрят фото этого колпака в интернете, говорит РБК-Украина собственник одного из отелей.

Но совладелец спа-отеля "Шишкінн" Эдуард Дружбин считает, что такие противоречия и старые нормы значительных трудностей отелям на практике пока не приносят.

"Возможно, будут трудности, когда у категоризации будет проставлена конечная дата. Вот тогда все будут торопиться. Сегодня ничего не мешает местам размещения без категоризации ввести деятельность. Да, нормы старые. Что касается колпака для телефона - не слышал. Но наличие радиоточки для объявления тревоги по радио все еще числится. Также есть странное требование - резиновый коврик перед душевой кабиной, хотя в реальной жизни это источник антисанитарии", - отмечает он.

Возобновление работы комиссии по установлению "звездности" для средств размещения - положительный сигнал, считает туристический эксперт и основатель ресурса "Турінформ Закарпаття" Александр Коваль.

Фото: Часто отели выбирают не по звездам, а авторскому подходу и оригинальному формату (shishkinn.com)

"В последние годы понятие "звездности" отеля было размытым. Показатель звезд часто используют как инструмент для достижения маркетинговых целей и повышения привлекательности отеля. Мы все понимаем, что на этот период "звездность" в Украине нужна, что бы там разместить заведения игорного бизнеса. То есть, в нынешних условиях мы говорим о "звездности" скорее с целью размещения там казино или залов игровых автоматов, чем для повышения уровня сервиса или качества услуг", - говорит он.

"Туристы в Украине редко обращают внимание на звезды"

Основатель туроператора "Відвідай" Игорь Губилит считает, что "звездность" отелям нужна. Хотя добавляет, что в выборе отелей ориентируется в основном на отзывы самих туристов.

"Звездность должна быть. И хорошо, что она вводится. Но нашей компании скорее важны не так звезды, как оценки в анкетах и ​​отзывы наших клиентов. На них мы и ориентируемся", - говорит он.

На "звездность" гостиниц внимания в Украине мало обращает, говорит директор турфирмы Taistra Travel Наталья Горбачева.

Фото: Туристы в Украине все чаще обращают внимание на колорит и оригинальность отеля (shishkinn.com)

"Скорее ищут атмосферные локации, интересные по своему колориту. Мы рекомендуем отели, исходя из личного опыта. Раз или два раза в год выезжаем с мужем на разведку новых вариантов и ездим к старым друзьям. "Звездность" - это важный момент для больших резортов и отелей на морских курортах, где турист находится от 1 до 3 недель, а то и больше. Также - когда туристы летят на зимовку в теплую страну и работают дистанционно", - считает она.

А вот для уикендов туристы все больше выбирают необычные отели, с оригинальным дизайном. Или - если с ним связана интересная история, легенда. Это туристы ценят, и многие хотят вернуться туда на отдых снова, считает она.

"Большую роль играет гостеприимный управляющий отелем, который сам встречает туриста. Ценят гости и локации в уединенных местах, где можно побыть в тишине, что особенно актуально во время пандемии", - говорит Наталья Горбачева.

Фото: "Звезды" важны для резорт и спа-отелей на море, где туристы остаются на три недели и дольше (booking.com)

В большинстве заявленные звезды на сайтах не подтверждены, и такого подтверждения не требуется, говорит Эдуард Дружбин. "Даже booking не требует предоставления подтверждения соответствия определенной звездности", - отмечает он.

Как выбрать отель, путешествуя по Украине?

Владелец одного из отельных комплексов говорит, что нередко отели приписывают себе несуществующие звезды, чтобы получить лояльность гостей из-за рубежа. К тому же, заявленные "пять звезд" не значат, что сервис там лучше, чем в отелях более низкой категории.

По просьбе РБК-Украина основатель "Турінформ Закарпаття" Александр Коваль перечисляет советы, как выбрать отель для путешествий по Украине.

Обратите внимание на репутацию отеля, его историю. Детальнее почитайте, какие именно услуги он предлагает;

На многих сайтах бронирования есть отзывы гостей. Они тоже многое могут рассказать;

Онлайн-карты тоже дают возможность почитать отзывы. Но обращайте внимание на то, что пишут в среднем большинство гостей. Проверяйте, какой у них рейтинг, что бы избежать комментариев с клеветой;

Фото: Отзывы об отелях можно также найти на Google-картах (booking.com)

Обращайте внимание на бренд или сеть отеля, год постройки или капитального ремонта, удобства в номерах, наличие тех или иных услуг.

Стоит проверить как общее количество номеров, так и площадь номера, ведь это нам может дать ответ на вопрос комфортности, тишины и покоя.

Особенно учитываете расстояние от автодороги, есть ли барьеры (пространство, деревья), которые снижают шум: вы же вряд ли захотите слушать шум авто. Кстати, по фото окна можно увидеть состояние самих окон, понять, есть ли там противомоскитная сетка. Да, это мелкие детали, но они важны для вашего комфорта;

Ключевой совет - никогда не принимать решение только по одному из показателей. Комплексную оценку даст только ряд факторов. Бывает так, что может быть хорошее фото, а на самом деле реальность совсем другая.

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Фото: Один из главных советов - не стоит выбирать отель только по одному из показателей. Лучше оценивать все в комплексе (zaluzhany.com.ua)

Есть смысл посмотреть на место расположения отеля по отношению к центру города, рекреационным зонам, историко-культурным памятникам. Все это подтверждает обоснования стоимости;

В контексте оплаты в интернете следует обратить внимание на подтверждение отелем факта бронирования номера и оплаты. Уточните, учитывается ли гостиничный сбор.

Бывает так, что на сайтах онлайн-бронирования нет свободных мест. Но это не значит, что мест нет в других отелях рядом. Поэтому рекомендую прозвонить и другие отели региона. Также отсутствие мест на онлайн-сервисах не значит, что мест нет в самом отеле. Стоит проверить эту информацию на его сайте.

Напомним, мы писали, где можно выбрать самые необычные отели для путешествия после пандемии.

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