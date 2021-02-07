Секретные домики в Карпатах: стильные уютные отели для отдыха на выходных

Фото: Отель на двоих на склоне горы (blackrock.com.ua)

Лучшие локации в горах для отпуска в атмосфере уединения

Отдых в Карпатах этой зимой особенно популярен из-за невозможности отправиться в путешествие на зимний уикенд в Европу.

Несмотря на наплыв туристов на горнолыжных курортах, отдохнуть в стильных уединенных отелях в Карпатах можно, если знать "секретные" места.

Мы подобрали самые интересные отели, в которых можно провести выходные в атмосфере уюта и насладиться панорамными видами на горы.

Где уединиться на природе в Славском

Славское – известный горнолыжный курорт, который привлекает гостей в любое время года благодаря красоте леса и гор. Несмотря на популярность места у туристов, любителям уединения есть где спрятаться от людских глаз и шума, чтобы насладиться отдыхом наедине с природой.

Скрытый от людских глаз отель в скандинавском стиле Black Rock Mountain Retreat находится в Славском во Львовской области. Отель расположен на одном из склонов горы Тростян. Владельцы советуют добираться к нему на внедорожниках как летом, так и зимой.

Фото: Стильный дом для уединения (facebook.com/blackrock.com.ua)

На территории построены два домика со всеми удобствами, включая кухню, стиральную и посудомоечную машину - Black Rock и Black Nest. Вдоль домиков обустроены террасы, чтобы любоваться видами гор и наслаждаться чистым воздухом. До лыжного подъемника от отеля – 200 метров.

Стоимость: от 3400 за двоих гостей (доступные даты 11-12 марта). При размещении от 2 суток можно получить скидку 10%, от 4 – 15%.

Еще одно "секретное" романтическое место в Славском – на склоне горы Погар. MIKO Cottages – это два коттеджа с панорамным видом на склоны гор. Домики построены на расстоянии 50 м один от другого – у них нет общих зон, что обеспечивает большую приватность.

Фото: Романтические домики с видом на горы (facebook.com/blacknest42)

В коттеджах обустроены видовые террасы, книжные полки и удобные кресла. Также – все удобства, включая кухню и зону для барбекю.

Стоимость: от 2400 гривен за ночь (минимум 2 ночи). Размещение – до 2 человек, без детей и собак.

У подножия горы Тростян можно поселиться в Cottage RoKSa 2 – с двумя уютными шале – на 2 и 6 гостей (с 1 и 2 спальнями соответственно). Интерьеры оформлены в скандинавском стиле.

Фото: Коттедж в скандинавском стиле (booking.com)

В отеле есть все удобства для отдельного отдыха пары или семьи – кухня со столовой. С балконов открывается вид на город. В саду можно приготовить барбекю или отдохнуть на воздухе.

Стоимость: от 3100 гривен за ночь.

"Космические" отели

Необычные купольные домики, напоминающие "пузыри", находятся в урочище Горишкив в селе Яблуница Ивано-Франковской области – рядом с курортом Буковель – 10 мин на автомобиле. На склоне горы в тихом и уединённом месте можно пожить под куполом звездного неба и куполом с панорамным окном и видом на Карпаты.

Фото: Купол в заснеженных горах (instagram.com/gm_eco_bubble)

Название отеля - GM Eco Bubble. Идея построить такой отель пришла владельцам после поездки в Иорданию. "Купола" на платформах находятся на высоте 950 метров над уровнем моря. Вокруг - лес, небо и вид на соседние горы. А внутри – кровать и кресла, а также санузел. Обогреваются купола с помощью кондиционеров.

Стоимость: 2800 гривен в сутки (двухместные номера).

Вилла на склоне горы с завораживающими "космическими" видами на лес и горы - Cosmos Spacecraft - находится в селе Майдан Львовской области. Это уединенный домик в скандинавском стиле с панорамными окнами. Отель рассчитан на 4-6 гостей. Внутри необходимые удобства, включая кухню.

Фото: Космический коттедж (booking.com)

Отдыхать можно на видовой террасе, а вечера проводить у камина, читая книги или изучая звездное небо. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. А еще рядом с домиком находится горнолыжный подъемник "Майдан".

Стоимость: 3870 гривен в сутки за двоих.

Затеряться между неба и гор и почувствовать себя словно на необитаемой планете можно в уединенном домике "Дзен Хата". Он находится возле села Дземброня на горе на высоте 1000 метров. Из окон домика открывается вид на горный хребет от Говерлы до Поп-Ивана. Доехать к домику можно на внедорожнике или заказать трансфер на санях с лошадьми.

Фото: Дом на высоте 1000 метров (facebook.com/dzenKhata)

В коттедже есть все удобства – санузел, плита и холодильник, минимум необходимой мебели и посуды, постельные принадлежности. Обогреваться можно керамическими обогревателями или дровяной печью. Для связи с миром есть хороший интернет.

Стоимость: от 1000 гривен (при бронировании 3 ночей) до 2000 гривен в сутки (при бронировании одной ночи).

Уютные домики на природе

В селе Коростов Сколевского района Львовской области на берегу реки можно поселиться в уютном домике Reset house с панорамным видом на горы. Дом рассчитан на 4-6 гостей. Внутри все удобства, а снаружи – еще и терраса и мангал.

Фото: Уютный коттедж на берегу реки (veterdoit.com)

Домик деревянный снаружи и внутри, что особенно добавляет ощущения тепла. А любоваться видами из панорамных окон можно не вставая с кровати.

Стоимость: от 1500 гривен в сутки.

Дом с картинами и овечьими пледами можно снять в эко-резиденции "Залужаны" в одноименном селе Львовской области. Гостевые дома построены в скандинавском стиле и оборудованы всеми удобствами – душевой, большой кроватью, столиками для чаепития и пуфами у панорамных окон, чтобы любоваться горами с комфортом.

Фото: Коттеджи на ферме (zaluzhany.com.ua)

Резиденция расположена на территории овечьей фермы, поэтому можно не только любоваться овечками, но и отведать здоровых фермерских продуктов в ресторане.

Стоимость: дом на двоих - 2100 грн в сутки с завтраком.

Еще один уютный дом так и называется - Cosy house. Это вилла в селе Берегомет Черновицкой области. Белый дом с панорамными окнами, стильным интерьером и террасой отлично подойдет для отдыха вдвоем.

Фото: Уютный интерьер и вид на горы (booking.com)

До горнолыжного курорта Мигово – 13 километров. В домике на 50 квадратных метров расположена спальня, кухня с печкой, гостиная и душевая. Из окон открывается вид на сад и горы.

Стоимость: от 850 гривен за ночь.

Даже рядом с оживленными горнолыжными трассами Карпат можно поселиться в необычном уютном отеле с незабываемыми видами из окна. Но, чтобы провести выходные или отпуск в красивом тихом месте, бронировать жилье стоит наперед: во многих отелях свободных дат до середины марта почти не осталось.

Напомним, мы писали, что отдых на карпатском курорте существенно подешевел в феврале.

Также мы рассказывали, почему в Славское зимой едет мало туристов.