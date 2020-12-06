Отдых со вкусом: уютные отели в стиле минимализма для отдыха в декабре

Последний месяц года может из мрачного превратиться в яркий, если найти интересные и комфортные места для отдыха.

Для полноценного релакса совсем необязательно ехать в далекие края, достаточно выехать из города и сменить стены высоток на кроны деревьев, а офисное освещение – на небо с облаками.

Если хочется забыть о городской суете, то умиротворение и тишину можно найти в концептуальных отелях с интерьером в минималистическом стиле и с размеренным ритмом отдыха.

Мы подобрали отели, в которых за несколько дней можно замечательно отдохнуть и телом, и душой.

Фото: Отель в Белой Церкви (facebook.com/rikabarbc)

Панорамный вид на реку Рось

В городе Белая Церковь в Киевской области в 6 км от парка "Александрия" расположен комплекс "Рикабар", в котором объединен ресторан и отель на 5 номеров. Это место как для уединенного отдыха, так и для проведения семейных праздников или других мероприятий.

Особенность отеля – стильный минималистический интерьер, который сочетается с природой вокруг комплекса и создает атмосферу уюта. Из панорамных окон открывается умиротворяющий вид на реку Рось. После английского или ирландского завтрака, который включен в стоимость проживания, гости имеют возможность прогуляться по берегу, насладиться тишиной природы и свежим воздухом.

Фото: Ресторан с ирландскими завтраками (booking.com)

В ресторане гостям предлагают блюда европейской кухни и мангал-меню. Для полноценного отдыха обустроены специальные зоны и лаунж-бар. Для детей оборудована детская комната, также поиграть можно на свежем воздухе на закрытой территории отеля.

Стоимость: от 1400 гривен за номер-"стандарт" на двоих с завтраком.

Коворкинг и лес напротив

В Ирпене рядом с Киевом расположен гостевой дом Stockholm Studios. Из окон отеля открывается вид на сосновый лес и лужайки.

Это место задумано для уютного семейного отдыха на выходных и дольше – днем можно пожарить шашлыки, а вечером посидеть у камина.

Фото: Отель в Ирпене (booking.com)

Кроме всех обычных удобств, включая кондиционер, номера оборудованы мини-кухней. Гости могут воспользоваться также основной кухней и прачечной. Для любителей кофе есть кофемашина, а для ценителей активного отдыха – велосипеды напрокат.

Также для желающих отдыхать на природе и совмещать это с работой, есть общая рабочая зона.

Стоимость: номер-студио – от 1590 гривен в сутки с завтраком.

Фото: Интерьер номера-студио (booking.com)

Шале среди деревьев

Концептуальный спа-отель в окружении леса в селе Сосновка рядом с Полтавой (в 7 км) позиционирует себя как сохраняющий природу – во время строительства не вырубили ни одного дерева на территории.

Дизайн релакс-парка "Верхолы" естественно вписан в ландшафт, поэтому у гостей остается ощущение связи с природой и умиротворение от отдыха.

В комплексе 72 номера. Можно остановиться как в обычных номерах, так и в коттеджах и шале.

В отеле есть спа-зона, в которой можно попариться в сауне и заказать массаж. Активно провести время на природе можно, взяв напрокат велосипед или покатавшись верхом на лошади.

Фото: Шале в релакс-парке (booking.com)

У отеля есть свои правила, касающиеся экологичности и безопасности отдыха гостей: запрещено курить в номерах, привозить свою еду и напитки, жарить шашлыки, использовать салюты и другую пиротехнику, шуметь после 23:00. Также гостю с симптомами респираторного заболевания могут отказать в поселении.

Стоимость: номер-"стандарт" - от 2250 гривен в сутки с завтраком и спа.

Спорт и спа среди сосен

Гостиничный комплекс уровня 5* в Ирпене на 7 гектарах лужаек и леса – Grand Admiral Club с оздоровительным центром. На территории комплекса есть отдельно стоящие деревянные коттеджи и коттеджный городок «Альпийская деревня».

К услугам гостей - 3 плавательных бассейна, сауны и фитнес-центр, теннисные корты. Отель предлагает несколько велнесс-программ для гостей.

Фото: Крытый бассейн в комплексе (booking.com)

Для детей на выходных работают аниматоры, устраивают квесты и соревнования. В комплексе есть большая игровая зона, а также детская площадка на свежем воздухе.

Для взрослых и детей предлагается большой выбор спортивных развлечений: боулинг, бильярд, пейнтбол, тир, колесный и веревочный парки.

Фото: Терассы для отдыха на свежем воздухе (booking.com)

В отеле сервируют завтрак по системе "шведский стол", а в большом ресторане на несколько залов можно заказать блюда европейской кухни.

Стоимость: номер-"полулюкс" - от 5040 гривен в сутки с завтраком, "классический" номер с завтраком и с правом посещения спа на двоих – от 6900 гривен в сутки.

Вид на озеро из окна

В селе Сновянка в Черниговской области в окружении соснового леса и на берегу озера расположен спа-отель «ШишкіNN». Из большинства номеров этого эко-клуба открывается живописный вид на озеро.

Фото: Загородный эко-клуб (booking.com)

Завтраки в клубе подают по системе "шведская линия", а в ресторане можно заказать блюда украинской, европейской кухонь, а также гриль-меню. Открытый бар-ресторан работает в теплое время года рядом с бассейном.

В спа-комплексе отеля есть русская паровая баня, крытый бассейн с подогревом. Можно заказать отдельные процедуры и массажи, а также комплексные программы по уходу.

В загородном клубе также организован досуг для детей: батуты, детская площадка, аниматоры и даже детское меню. А также – детские спа-программы, игровые приставки и спортивные игры.

Стоимость: номер-"стандарт" с завтраком, бассейном и спа – от 2670 гривен в сутки.

Фото: Интерьеры в отеле в селе Сновянка (booking.com)

Когда времени на заграничный отпуск нет, а качественного отдыха для души и тела хочется, то загородные отели с широким спектром услуг – лучший выбор для уикенда. Если удастся провести эти дни с семьей – то отдохнут все и наберутся сил накануне холодной зимы.

Напомним, ранее мы писали про спа-отели неподалеку от Киева для комфортного мини-отпуска.

Также мы рассказывали, где в Карпатах искать изысканные отели в скандинавском стиле.