Відпочинок зі смаком: затишні готелі в стилі мінімалізму для відпочинку у грудні

Останній місяць року може з похмурого перетворитися в яскравий, якщо знайти цікаві і комфортні місця для відпочинку.

Для повноцінного релаксу зовсім необов'язково їхати в далекі краї, досить виїхати з міста і змінити стіни висоток на крони дерев, а офісне освітлення – на небо з хмарами.

Якщо хочеться забути про міську метушню, спокій і тишу можна знайти в концептуальних готелях з інтер'єром в мінімалістичному стилі і з розміреним ритмом відпочинку.

Ми підібрали готелі, в яких за кілька днів можна чудово відпочити і тілом, і душею.

Фото: Готель в Білій Церкві (facebook.com/rikabarbc)

Панорамний краєвид на річку Рось

В місті Біла Церква Київської області в 6 км від парку "Олександрія" розташований комплекс "Рикабар", в якому поєднаний ресторан і готель на 5 номерів. Це місце як для усамітненого відпочинку, так і для проведення сімейних свят або інших заходів.

Особливість готелю – стильний мінімалістичний інтер'єр, який поєднується з природою навколо комплексу та створює атмосферу затишку. З панорамних вікон відкривається заспокійливий краєвид на річку Рось. Після англійського або ірландського сніданку, який включений у вартість проживання, гості мають можливість прогулятися березом, насолодитися тишею природи і свіжим повітрям.

Фото: Ресторан з ірландськими сніданками (booking.com)

У ресторані гостям пропонують страви європейської кухні та мангал-меню. Для повноцінного відпочинку облаштовані спеціальні зони і лаунж-бар. Для дітей обладнана дитяча кімната, також можна пограти на свіжому повітрі на закритій території готелю.

Вартість: від 1400 гривень за номер"стандарт" на двох зі сніданком.

Коворкінг і ліс навпроти

В Ірпені поруч із Києвом розташований гостьовий будинок Stockholm Studios. З вікон готелю відкривається краєвид на сосновий ліс і галявини.

Це місце задумано для затишного сімейного відпочинку на вихідних і довше – вдень можна посмажити шашлики, а ввечері посидіти біля каміна.

Фото: Готель в Ірпені (booking.com)

Крім всіх звичайних зручностей, включаючи кондиціонер, номери обладнані міні-кухнею. Гості можуть скористатися також основною кухнею і пральнею. Для любителів кави є кавомашина, а для шанувальників активного відпочинку – велосипеди напрокат.

Також для охочих відпочивати на природі і суміщати це з роботою, є спільна робоча зона.

Вартість: номер-студіо – від 1590 гривень на добу зі сніданком.

Фото: Інтер'єр номера-студіо (booking.com)

Шале посеред дерев

Концептуальний спа-готель в оточенні лісу в селі Соснівка поряд із Полтавою (7 км) позиціонує себе як зберігальний природи – під час будівництва не вирубали жодного дерева на території.

Дизайн релакс-парку "Верхоли" природно вписаний в ландшафт, тому у гостей залишається відчуття зв'язку з природою і задоволення від відпочинку.

В комплексі 72 номери. Можна зупинитися як у звичайних номерах, так і в котеджах і шале.

У готелі є спа-зона, в якій можна попаритися в сауні і замовити масаж. Активно провести час на природі можна, взявши напрокат велосипед або покатавшись верхи на коні.

Фото: Шале в релакс-парку (booking.com)

У готелю є свої правила, що стосуються екологічності та безпеки відпочинку гостей: заборонено палити в номерах, привозити свою їжу і напої, смажити шашлики, використовувати салюти та іншу піротехніку, галасувати після 23:00. Також гостю з симптомами респіраторного захворювання можуть відмовити у поселенні.

Вартість: номер-"стандарт" - від 2250 гривень на добу зі сніданком і спа.

Спорт і спа поміж сосен

Готельний комплекс рівня 5* в Ірпені на 7 гектарах галявин і лісу – Grand Admiral Club з оздоровчим центром. На території комплексу окремо стоять дерев'яні котеджі та котеджне містечко «Альпійське село».

До послуг гостей - 3 плавальних басейни, сауни, фітнес-центр, тенісні корти. Готель пропонує кілька велнес-програм для гостей.

Фото: Критий басейн в комплексі (booking.com)

Для дітей на вихідних працюють аніматори, влаштовують квести і змагання. У комплексі є велика ігрова зона, а також дитячий майданчик на свіжому повітрі.

Для дорослих і дітей пропонується великий вибір спортивних розваг: боулінг, більярд, пейнтбол, тир, колісний та мотузковий парки.

Фото: Тераси для відпочинку на свіжому повітрі (booking.com)

В готелі сервірують сніданок за системою "шведський стіл", а у великому ресторані на кілька залів можна замовити страви європейської кухні.

Вартість: номер"напівлюкс" - від 5040 гривень на добу зі сніданком, "класичний" номер зі сніданком і з правом відвідування спа на двох – від 6900 гривень на добу.

Краєвид на озеро з вікна

В селі Снов'янка в Чернігівській області в оточенні соснового лісу на березі озера розташований спа-готель «ШишкіNN». З більшості номерів цього еко-клубу відкривається мальовничий краєвид на озеро.

Фото: Заміський еко-клуб (booking.com)

Сніданки в клубі подають за системою "шведська лінія", а в ресторані можна замовити страви української, європейської кухонь, а також гриль-меню. Відкритий бар-ресторан працює у теплу пору року поруч з басейном.

У спа-комплексі готелю є російська парова лазня, критий басейн з підігрівом. Можна замовити окремі процедури та масажі, а також комплексні програми з догляду.

В заміському клубі також організовано дозвілля для дітей: батути, дитячий майданчик, аніматори і навіть дитяче меню. А також – дитячі спа-програми, ігрові приставки та спортивні ігри.

Вартість: номер-"стандарт" зі сніданком, басейном і спа – від 2670 гривень на добу.

Фото: Інтер'єри у готелі в селі Снов'янка (booking.com)

Коли часу на закордонн увідпустку немає, а якісного відпочинку для душі і тіла хочеться, то заміські готелі з широким спектром послуг – найкращий вибір для вікенду. Якщо вдасться провести ці дні з сім'єю – то відпочинуть усі йі наберуться сил напередодні холодної зими.

Нагадаємо, раніше ми писали про спа-готелі неподалік від Києва для комфортної міні-відпустки.

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