Відпочинок зі смаком: затишні готелі в стилі мінімалізму для відпочинку у грудні

Дизайн-готелі в оточенні природи недалеко від міста
Останній місяць року може з похмурого перетворитися в яскравий, якщо знайти цікаві і комфортні місця для відпочинку.
Для повноцінного релаксу зовсім необов'язково їхати в далекі краї, досить виїхати з міста і змінити стіни висоток на крони дерев, а офісне освітлення – на небо з хмарами.
Якщо хочеться забути про міську метушню, спокій і тишу можна знайти в концептуальних готелях з інтер'єром в мінімалістичному стилі і з розміреним ритмом відпочинку.
Ми підібрали готелі, в яких за кілька днів можна чудово відпочити і тілом, і душею.
Панорамний краєвид на річку Рось
В місті Біла Церква Київської області в 6 км від парку "Олександрія" розташований комплекс "Рикабар", в якому поєднаний ресторан і готель на 5 номерів. Це місце як для усамітненого відпочинку, так і для проведення сімейних свят або інших заходів.
Особливість готелю – стильний мінімалістичний інтер'єр, який поєднується з природою навколо комплексу та створює атмосферу затишку. З панорамних вікон відкривається заспокійливий краєвид на річку Рось. Після англійського або ірландського сніданку, який включений у вартість проживання, гості мають можливість прогулятися березом, насолодитися тишею природи і свіжим повітрям.
У ресторані гостям пропонують страви європейської кухні та мангал-меню. Для повноцінного відпочинку облаштовані спеціальні зони і лаунж-бар. Для дітей обладнана дитяча кімната, також можна пограти на свіжому повітрі на закритій території готелю.
Вартість: від 1400 гривень за номер"стандарт" на двох зі сніданком.
Коворкінг і ліс навпроти
В Ірпені поруч із Києвом розташований гостьовий будинок Stockholm Studios. З вікон готелю відкривається краєвид на сосновий ліс і галявини.
Це місце задумано для затишного сімейного відпочинку на вихідних і довше – вдень можна посмажити шашлики, а ввечері посидіти біля каміна.
Крім всіх звичайних зручностей, включаючи кондиціонер, номери обладнані міні-кухнею. Гості можуть скористатися також основною кухнею і пральнею. Для любителів кави є кавомашина, а для шанувальників активного відпочинку – велосипеди напрокат.
Також для охочих відпочивати на природі і суміщати це з роботою, є спільна робоча зона.
Вартість: номер-студіо – від 1590 гривень на добу зі сніданком.
Шале посеред дерев
Концептуальний спа-готель в оточенні лісу в селі Соснівка поряд із Полтавою (7 км) позиціонує себе як зберігальний природи – під час будівництва не вирубали жодного дерева на території.
Дизайн релакс-парку "Верхоли" природно вписаний в ландшафт, тому у гостей залишається відчуття зв'язку з природою і задоволення від відпочинку.
В комплексі 72 номери. Можна зупинитися як у звичайних номерах, так і в котеджах і шале.
У готелі є спа-зона, в якій можна попаритися в сауні і замовити масаж. Активно провести час на природі можна, взявши напрокат велосипед або покатавшись верхи на коні.
У готелю є свої правила, що стосуються екологічності та безпеки відпочинку гостей: заборонено палити в номерах, привозити свою їжу і напої, смажити шашлики, використовувати салюти та іншу піротехніку, галасувати після 23:00. Також гостю з симптомами респіраторного захворювання можуть відмовити у поселенні.
Вартість: номер-"стандарт" - від 2250 гривень на добу зі сніданком і спа.
Спорт і спа поміж сосен
Готельний комплекс рівня 5* в Ірпені на 7 гектарах галявин і лісу – Grand Admiral Club з оздоровчим центром. На території комплексу окремо стоять дерев'яні котеджі та котеджне містечко «Альпійське село».
До послуг гостей - 3 плавальних басейни, сауни, фітнес-центр, тенісні корти. Готель пропонує кілька велнес-програм для гостей.
Для дітей на вихідних працюють аніматори, влаштовують квести і змагання. У комплексі є велика ігрова зона, а також дитячий майданчик на свіжому повітрі.
Для дорослих і дітей пропонується великий вибір спортивних розваг: боулінг, більярд, пейнтбол, тир, колісний та мотузковий парки.
Фото: Тераси для відпочинку на свіжому повітрі (booking.com)
В готелі сервірують сніданок за системою "шведський стіл", а у великому ресторані на кілька залів можна замовити страви європейської кухні.
Вартість: номер"напівлюкс" - від 5040 гривень на добу зі сніданком, "класичний" номер зі сніданком і з правом відвідування спа на двох – від 6900 гривень на добу.
Краєвид на озеро з вікна
В селі Снов'янка в Чернігівській області в оточенні соснового лісу на березі озера розташований спа-готель «ШишкіNN». З більшості номерів цього еко-клубу відкривається мальовничий краєвид на озеро.
Сніданки в клубі подають за системою "шведська лінія", а в ресторані можна замовити страви української, європейської кухонь, а також гриль-меню. Відкритий бар-ресторан працює у теплу пору року поруч з басейном.
У спа-комплексі готелю є російська парова лазня, критий басейн з підігрівом. Можна замовити окремі процедури та масажі, а також комплексні програми з догляду.
В заміському клубі також організовано дозвілля для дітей: батути, дитячий майданчик, аніматори і навіть дитяче меню. А також – дитячі спа-програми, ігрові приставки та спортивні ігри.
Вартість: номер-"стандарт" зі сніданком, басейном і спа – від 2670 гривень на добу.
Коли часу на закордонн увідпустку немає, а якісного відпочинку для душі і тіла хочеться, то заміські готелі з широким спектром послуг – найкращий вибір для вікенду. Якщо вдасться провести ці дні з сім'єю – то відпочинуть усі йі наберуться сил напередодні холодної зими.
Нагадаємо, раніше ми писали про спа-готелі неподалік від Києва для комфортної міні-відпустки.
Також ми розповідали, де в Карпатах шукати вишукані готелі в скандинавському стилі.