Отдых круглый год. В Греции впервые запускают кампанию по зимнему туризму

Правительство Греции объявило о старте зимнего туризма в стране после успешного летнего сезона, пишет SchengenVisaInfo.com.

Министр туризма Греции Василис Кикилиас отметил, что туризм является локомотивом греческой экономики, поскольку 25% доходов страны приходится именно на эту отрасль.

"Мы ожидали, что доход от туризма составит от пяти до шести миллиардов евро, а мы уже превысили эти показатели. Год еще не закончился, и сегодня туристы едут в Афины, на Крит, на Родос. Мы готовы впервые провести кампанию по зимнему туризму в Греции", — сказал министр.

Фото: Остров Крит, Греция (unsplash.com/branko-besevic)

Бронирования отелей на декабрь в популярных локациях достигли 75%

Министр туризма подчеркнул, что вакцинация остается самым важным фактором безопасности в условиях пандемии, и что чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее придет в норму социальная и экономическая жизнь страны. Он выразил оптимизм в отношении 2022 года, поскольку количество бронирований на новый сезон уже показывает неплохие цифры.

В недавнем интервью греческой газете Proto Thema он сказал, что отели в популярных среди греков зимних локациях в период декабрьских праздников достигли уровня наполняемости более 75-80 процентов.

По его словам, страна сосредоточит усилия на том, чтобы выделить направления, менее известные на зарубежных рынках.

"Впервые в нашей стране мы приступаем к созданию отдельной кампании по зимнему туризму, чтобы дать понять, что Греция развивает туризм во всех своих регионах", — сказал министр.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), около 65,1% населения Греции получили как минимум одну прививку от коронавируса. Этот показатель — меньший, чем число вакцинированных в других странах Европы.

Однако общее количество введенных доз вакцины на 100 жителей Греции составляет 129,2, что примерно на 29,4 больше, чем в среднем в мире. Кроме того, на 100 жителей приходится 61,47 полностью вакцинированных человек по сравнению с мировым показателем, установленным на уровне 41,32.

Впрочем, в издании говорят, что предсказать успех зимнего сезона в Греции пока сложно.

"Сегодня страны ЕС призывают ужесточить правила въезда и советуют гражданам воздерживаться от любых поездок из-за нового варианта вируса COVID-19 "Омикрон", который быстро распространяется по миру", — отмечают в публикации.

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что в Греции зарегистрировано 44 348 случаев COVID за последние семь дней, 640 людей умерло.

Отметим, о готовности принимать туристов круглый год в Греции заявляли осенью. Даже в условиях пандемии страна смогла принять более шести миллионов туристов с начала этого года. Это считалось одним из самых больших достижений с точки зрения международных прибытий по сравнению с большинством других европейских стран.

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