Прямые рейсы в высокий сезон: смогут ли украинцы отдыхать на Бали этим летом

Запуск чартеров может снизить цены на путевки

Власти Индонезии планируют открыть Бали и еще два курортных острова для иностранных туристов уже в июле. Из Украины могут запустить чартерные рейсы, сообщает издание South China Morning Post.

Информацию о возможном открытии островов Бали, Бинтан и Батам для иностранных туристов озвучил министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно. В этих районах планируется ускоренно завершить вакцинацию местного населения.

Что известно о перспективах отдыха на Бали

Правительство Индонезии ведет переговоры с Сингапуром, Китаем, Южной Кореей, Индией, Нидерландами и ОАЭ о потенциальных "пузырях путешествий", которые позволят их гражданам посещать так называемые "зеленые зоны" Индонезии или места, которые сдерживают заражение COVID-19, и где вакцинировали большую часть местного населения.

"Украина и Польша также подали запросы в Индонезию, гарантируя определенное количество туристов, которые смогут поехать в страну чартерными рейсами", - отметил Уно.

Фото: Природа на Бали (pixabay.com)

В Индонезии с марта прошлого года действует запрет на въезд иностранцев из большинства стран (даже с целью транзита). Скоро эти правила могут упростить. Главное, что нужно для восстановления туризма в стране - поставки вакцины. Но они в этом месяце могут сократиться из-за того, что страны-производители уменьшают их экспорт.

По словам министра туризма, в стране готовы вакцинировать большое количество населения, как только будут поставки. В правительстве надеются, что это станет возможным через два-три месяца, к середине или концу июля.

В то же время возможные условия для въезда туристов индонезийские власти пока не озвучивают.

Фото: Сервис в отелях во время пандемии (booking.com)

"Переговоры ведутся на уровне правительства"

Туристическому сообществу уже поступает информация о том, что ведутся переговоры о запуске чартеров в Индонезию, отмечает в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Аполло Тур" Андрей Демура.

"Но эти переговоры идут по государственной правительственной линии, поэтому на какой они стадии, мы знать не можем. Но если это произойдет, и разрешение будет получено, то определенный спрос, безусловно, будет. Тем более, что в августе на Бали – высокий сезон, хотя многие об этом не знают", - говорит о перспективе отдыха в Индонезии эксперт.

Он предполагает, что для развития чартерной программы на Бали могут объединиться несколько операторов.

"Это не настолько популярное направление, чтобы туроператоры запускали свои собственные чартеры. Думаю, это может быть одна чартерная программа, которую могут организовать совместно несколько игроков туристического рынка", - прогнозирует специалист.

Фото: Вилла на Бали (booking.com)

Перспективы у потенциальной чартерной программы в Индонезию есть на фоне закрытых границ других стран, отмечает эксперт.

"Когда откроют другие популярные азиатские страны – Таиланд, Вьетнам – заполнить чартер конкретно на Бали окажется сложнее. Закрытые границы других стран повышают шансы на успешное выполнение этой чартерной программы", - объясняет он.

Туры на Бали могут стать дешевле

Из Украины чартеров в Индонезию раньше не было, разве что могли быть разовые полеты, уточняет Андрей Демура. Если такую программу полетов организуют, это должно будет удешевить стоимость перелета и турпакетов.

"Если раньше тур на человека стоил от 1000 долларов, то при наличии чартерной цепочки минимальная цена может составить от 750-800 долларов на человека", - допускает специалист.

Он предполагает, что число украинцев, которые могут выбрать Бали для отдыха, будет в рамках 1% от общего количества туристов.

"Это не массовое направление. Его нельзя сравнить с Турцией, Египтом и Болгарией", - отмечает руководитель туристической компании.

Фото: Отдых на Бали выбирают 1 процент украинских туристов (booking.com)

Отдых на Бали очень популярен среди определенной категории туристов: это туристы-дауншифтеры, которые летают на Бали на зимовку, говорит он.

"Другая категория туристов – это лакшери-сегмент, которые выбирают для размещения хорошие пятизвездочные отели", - добавляет специалист.

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