Вопреки пандемии: курортный остров Таиланда готов принимать путешественников

На приоритетном для туризма острове Пхукет вакцинировали 22% жителей

Таиланд продолжает придерживаться ранее озвученного плана открытия курортного острова Пхукет. Даже несмотря на то, что страна пытается сдержать самую серьезную вспышку COVID с момента начала пандемии на фоне медленных темпов вакцинации, пишет издание bloomberg.com.

Национальная группа по вопросам туризма подтвердила график возобновления работы курортного острова Пхукет с 1 июля, когда будет отменен обязательный двухнедельный карантин (сейчас его должны проходить даже вакцинированные туристы). Об этом заявила представитель правительства Трайсури Тайсаранакул.

Профильный комитет также одобрил открытие с 1 октября девяти других популярных направлений, включая Бангкок и Чиангмай, с ослаблением ограничений в остальной части Таиланда в январе.

Успех этих планов зависит от способности каждой провинции обеспечить охват вакцинацией 70% жителей и работников сферы гостеприимства, сказала Трайсури. Вскоре правительство ускорит программы вакцинации, "чтобы завоевать доверие как населения, так и иностранных туристов", - отметила она.

Фото: В приоритетной для туризма провинции Пхукет вакцинировали 22% жителей (pixabay.com)

В Таиланде получили вакцины, которых достаточно, чтобы охватить всего 1,2% населения страны. Но, по словам президента Туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктаенгама, на Пхукете, который считается приоритетным регионом, полностью вакцинированы уже около 22% его жителей. Он отметил, что островному региону потребуются дополнительные 700 000 доз для достижения цели - вакцинации 70% его населения.

Вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии в настоящее время сталкивается с самой большой волной пандемии, пишет издание. При этом общее количество заболевших и количество смертей с начала апреля увеличилось более чем вдвое (всего в стране выявлено более 78 тысяч случаев заболеваемости, а население страны составляет более 69 миллионов человек). Рост числа случаев вызвал новые ограничения и ухудшение предыдущих оценок экономического роста страны в этом году.

Туризм составлял около 1/5 экономики страны до пандемии. Сегодня в правительстве Таиланда прогнозируют 3,5 миллиона иностранных туристов в 10 локациях, которые откроются в 2021 году. По предварительным оценкам, доходы от туризма в этом году составят 9,6 миллиарда долларов по сравнению с более чем 60 миллиардами в 2019-м.

Без карантина не обойтись: как поехать в Таиланд сегодня

Сегодня все без исключения прибывающие в страну (в том числе из Украины) должны пройти обязательный карантин за свой счет в одном из отельных комплексов, которые определило государство.

Для тех, кто не прошел вакцинацию против коронавируса, срок карантина составляет минимум 10 дней. Об этом свидетельствуют данные с сайта Tripadvisor.mfa.gov.ua. Перед въездом в страну также нужно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry). А украинцам нужно заблаговременно оформить визу.

Фото: Въезд в Таиланд для украинцев - визовый. Также все без исключения туристы проходят карантин по прибытию в страну (pixabay.com)

Что предполагают этапы выхода из карантина

Ранее в Таиланде утвердили "дорожную карту" по открытию шести основных туристических провинций для вакцинированных иностранных туристов. Этот процесс будет состоять из трех этапов.

Первый этап (апрель-июнь), включает сокращение карантина для вакцинированных иностранных туристов.

Во время второго этапа (с июля по сентябрь) Пхукет станет первой провинцией, где полностью отменят карантин для вакцинированных иностранных туристов. Они будут ограничены поездками в определенные районы острова в течение семи дней, а после этого им будет разрешено путешествовать в другие локации Таиланда.

На третьем этапе (с октября по декабрь), пять других крупных туристических направлений - Краби, Панг Нга, Сурат Тани (Самуи), Чонбури (Паттайя) и Чианг Май тоже отменят карантин для вакцинированных иностранных туристов.

Кроме того, в правительстве страны также намекнули на возможность реализации и четвертого этапа с 1 января 2022 года, в соответствии с которым любой иностранный турист, вакцинированный против COVID и имеющий "паспорт вакцинации", сможет въехать в Таиланд совсем без необходимости проходить карантин.

Напомним, ранее мы писали, когда для украинских туристов может открыться Швейцария.

Также сообщалось, что правила въезда значительно упростили в Тунисе.