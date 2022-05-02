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"От Кариб до Лапландии". Туристам предлагают купить туры для помощи Украине

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 13:48
"От Кариб до Лапландии". Туристам предлагают купить туры для помощи Украине Фото: Туристы помогают собрать средства для беженцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Всего за 50 путевок собираются выручить 118 500 евро для беженцев

В Великобритании объявили аукцион путевок в туристические локации мира для сбора денег украинским беженцам. В первые сутки было собрано 55 тысяч евро - почти половину от запланированной суммы.

Как туристы помогают украинцам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на euronews.travel.

Цены на благотворительные путевки начинаются от 240 евро

В Великобритании запустили аукцион с 50 турами на сумму более 118 500 евро – как часть инициативы туристического бизнеса по сбору средств для беженцев из Украины. Туристическим компаниям предлагается жертвовать новые поездки на аукционе в течение периода торгов.

Аукцион Travel for Ukraine продлится до 8 мая. Туристам предлагают все виды туров - от оздоровительного отдыха до карибских курортов по системе "все включено" и пребывания в плавучем доме.

Самые интересные путевки: семейная поездка на встречу с Сантой в Лапландии, недельный оздоровительный отдых на новой итальянской базе "The Ranch" в палаццо, загородный отдых у бассейна на Лансароте и отдых в персидских палатках в Пенхейне в Уэльсе.

&quot;От Кариб до Лапландии&quot;. Туристам предлагают купить туры для помощи УкраинеФото: Испанский остров Лансароте на Канарах (unsplash.com/jorge-fernandez-salas)

Минимальная цена для всех лотов была установлена ​​на уровне около 40% от их розничной стоимости. Цены начинаются всего с 240 евро. Так, путешествие за 15 400 евро начинают продавать по цене от 6 200 евро.

Путевки продаются с аукциона без перелетов, так что участвовать могут все желающие со всего мира. Полная информация о каждом предложении, а также розничная стоимость каждой поездки указаны на сайте аукциона.

"Смотрела новости и чувствовала, что хочу помочь" – директор туристической компании

Аукцион организовала Кэтрин Брайерли, основатель и управляющий директор компании "The Healthy Holiday Company" из Великобритании.

"Я смотрела новости и чувствовала, что действительно хочу чем-то помочь. Невероятная работа, проделанная движением #cookforukraine, вдохновила меня связаться с партнерами по туристической индустрии, чтобы узнать, не хотят ли они объединить усилия", - рассказала она.

Проект надеется собрать десятки тысяч фунтов стерлингов для украинских беженцев и переселенцев. Всего за 120 евро можно обеспечить продовольствием две семьи в течение месяца, а 60 евро - за одеяла для четырех семей, подсчитали организаторы.

&quot;От Кариб до Лапландии&quot;. Туристам предлагают купить туры для помощи Украине

Фото: Украинцы в лагере для беженцев (gettyimages.com)

Все доходы от Travel for Ukraine могут быть направлены непосредственно в Комитет по чрезвычайным ситуациям (DEC).

"Реакция была ошеломляющей. Travel for Ukraine удалось собрать 55 500 евро из запланированных 118 500 евро в течение 24 часов после запуска. Я особенно благодарна всем за поддержку, поскольку все эти предприятия сильно пострадали от пандемии за последние пару лет", - отметила Кэтрин Брайерли.

Напомним, мы писали, что Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев.

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