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"Від Карибів до Лапландії". Туристам пропонують купити тури для допомоги Україні

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Понеділок 02 травня 2022 13:48
"Від Карибів до Лапландії". Туристам пропонують купити тури для допомоги Україні Фото: Туристи допомагають зібрати кошти для біженців (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Всього за 50 путівок збираються виручити 118 500 євро для біженців

У Великобританії оголосили аукціон путівок в туристичні локації світу для збору грошей українським біженцям. У першу добу було зібрано 55 тисяч євро - майже половину від запланованої суми.

Як туристи допомагають українцям, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на euronews.travel.

Ціни на благодійні путівки починаються від 240 євро

У Великій Британії запустили аукціон із 50 турами на суму понад 118 500 євро - як частину ініціативи туристичного бізнесу зі збору коштів для біженців з України. Туристичним компаніям пропонується жертвувати нові поїздки на аукціоні протягом періоду торгів.

Аукціон Travel for Ukraine триватиме до 8 травня. Туристам пропонують всі види турів - від оздоровчого відпочинку до карибських курортів за системою "все включено" і перебування в плавучому будинку.

Найцікавіші путівки: сімейна поїздка на зустріч з Сантою в Лапландії, тижневий оздоровчий відпочинок на новій італійській базі "The Ranch" в палаццо, заміський відпочинок біля басейну на Лансароте і відпочинок в перських наметах в Пенхейні в Уельсі.

&quot;Від Карибів до Лапландії&quot;. Туристам пропонують купити тури для допомоги УкраїніФото: Іспанський острів Лансароте на Канарах (unsplash.com/jorge-fernandez-salas)

Мінімальна ціна для всіх лотів була встановлена на рівні близько 40% від їхньої роздрібної вартості. Ціни починаються всього з 240 євро. Так, подорож за 15 400 євро починають продавати за ціною від 6 200 євро.

Путівки продаються з аукціону без перельотів, так що брати участь можуть всі охочі з усього світу. Повна інформація про кожну пропозицію, а також роздрібна вартість кожної поїздки вказані на сайті аукціону.

"Дивилася новини і відчувала, що хочу допомогти" - директор туристичної компанії

Аукціон організувала Кетрін Брайерлі, засновниця і керуючий директор компанії "The Healthy Holiday Company" з Великобританії.

"Я дивилася новини і відчувала, що дійсно хочу чимось допомогти. Неймовірна робота, виконана рухом #cookforukraine, надихнула мене зв'язатися з партнерами по туристичній індустрії, щоб дізнатися, чи не хочуть вони об'єднати зусилля", - розповіла вона.

Проект сподівається зібрати десятки тисяч фунтів стерлінгів для українських біженців і переселенців. Всього за 120 євро можна забезпечити продовольством дві сім'ї протягом місяця, а 60 євро - за ковдри для чотирьох сімей, підрахували організатори.

&quot;Від Карибів до Лапландії&quot;. Туристам пропонують купити тури для допомоги Україні

Фото: Українці в таборі для біженців (gettyimages.com)

Всі доходи від Travel for Ukraine можуть бути направлені безпосередньо в Комітет з надзвичайних ситуацій (DEC).

"Реакція була приголомшливою. Travel for Ukraine вдалося зібрати 55 500 євро із запланованих 118 500 євро протягом 24 годин після запуску. Я особливо вдячна всім за підтримку, оскільки всі ці підприємства сильно постраждали від пандемії за останні пару років", - зазначила Кетрін Брайерлі.

Нагадаємо, ми писали, що Румунія спростила правила транзиту для українських біженців.

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