Открытая дорога домой. Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев
Проезд из Болгарии и Молдовы разрешили по внутренним паспортам
Украинские беженцы, которым нужно вернуться домой через Румынию, теперь могут ехать транзитом по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
О таком решении румынских властей сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу в Facebook посольства Украины в Болгарии.
Документы для проезда через Румынию: что нужно учесть украинцам
Пограничная полиция Румынии по гуманитарным соображениям разрешила пересечение румынской границы для транзита в Украину гражданам Украины, которые выехали из Украины с 24 февраля 2022 года без действительного документа для выезда для выезда за границу и без визы, сообщают в дипломатическом ведомстве.
Для пропуска достаточно предъявить на границе один из таких документов:
- внутренний паспорт старого образца;
- внутренний паспорт с электронным носителем;
- небиометрический паспорт для выезда за границу (включая отметку о продлении срока действия);
- свидетельство о рождении;
- вписанные данные о детях в паспорт одного из родителей.
Гражданам Украины без указанных документов разрешат въезд в Румынию прямо или через Молдову на основе проездного документа ребенка, свидетельства на возвращение, в том числе старого образца - без визы или другой авторизации.
Фото: Дети могут проехать через Румынию на основе проездного документа (facebook.com/Politia de Frontiera Romana)
Домой из Болгарии и Турции – без посещения консульства
В апреле украинские беженцы, которые нашли временное убежища в Болгарии, столкнулись с невозможностью вернуться в Украину без загранпаспорта. Им сообщали, что румынская сторона не пропускает без биометрического документа.
Поэтому в Болгарии в консульстве нужно было оформлять временное свидетельство на возвращение в Украину.
Проблема заключалась в том, что некоторое время в консульстве не было соответствующих бланков, а также том, что оформление такого документа стоило 30 долларов.
Фото: Беженцам упростили возвращение домой транзитом (facebook.com/Politia de Frontiera Romana)
В соцсетях украинские беженцы возмущались, что оказались "в заложниках" из-за невозможности выехать домой. Обсуждали также возможные пути выезда через Грецию и другие страны.
Беженцы, которые выезжали в Турцию через Болгарию, и которые не имели биометрических загранпаспортов (Турция разрешает въезд с обычными загранпаспортами и внутренними ID-картами), также теперь смогут вернутся домой через границу с Румынией.
Напомним, мы писали, как Румыния изменила подход к беженцам с началом войны в Украине.