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Открытая дорога домой. Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев

Новина українською →
Воскресенье 01 мая 2022 16:20
Открытая дорога домой. Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев Фото: Пограничники Румынии встречают украинских беженцев, март 2022 года (facebook.com/Politia de Frontiera Romana)
Автор: Ольга Маджумдар

Проезд из Болгарии и Молдовы разрешили по внутренним паспортам

Украинские беженцы, которым нужно вернуться домой через Румынию, теперь могут ехать транзитом по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

О таком решении румынских властей сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу в Facebook посольства Украины в Болгарии.

Документы для проезда через Румынию: что нужно учесть украинцам

Пограничная полиция Румынии по гуманитарным соображениям разрешила пересечение румынской границы для транзита в Украину гражданам Украины, которые выехали из Украины с 24 февраля 2022 года без действительного документа для выезда для выезда за границу и без визы, сообщают в дипломатическом ведомстве.

Для пропуска достаточно предъявить на границе один из таких документов:

  • внутренний паспорт старого образца;
  • внутренний паспорт с электронным носителем;
  • небиометрический паспорт для выезда за границу (включая отметку о продлении срока действия);
  • свидетельство о рождении;
  • вписанные данные о детях в паспорт одного из родителей.

Гражданам Украины без указанных документов разрешат въезд в Румынию прямо или через Молдову на основе проездного документа ребенка, свидетельства на возвращение, в том числе старого образца - без визы или другой авторизации.

Открытая дорога домой. Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев

Фото: Дети могут проехать через Румынию на основе проездного документа (facebook.com/Politia de Frontiera Romana)

Домой из Болгарии и Турции – без посещения консульства

В апреле украинские беженцы, которые нашли временное убежища в Болгарии, столкнулись с невозможностью вернуться в Украину без загранпаспорта. Им сообщали, что румынская сторона не пропускает без биометрического документа.

Поэтому в Болгарии в консульстве нужно было оформлять временное свидетельство на возвращение в Украину.

Проблема заключалась в том, что некоторое время в консульстве не было соответствующих бланков, а также том, что оформление такого документа стоило 30 долларов.

Открытая дорога домой. Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев

Фото: Беженцам упростили возвращение домой транзитом (facebook.com/Politia de Frontiera Romana)

В соцсетях украинские беженцы возмущались, что оказались "в заложниках" из-за невозможности выехать домой. Обсуждали также возможные пути выезда через Грецию и другие страны.

Беженцы, которые выезжали в Турцию через Болгарию, и которые не имели биометрических загранпаспортов (Турция разрешает въезд с обычными загранпаспортами и внутренними ID-картами), также теперь смогут вернутся домой через границу с Румынией.

Напомним, мы писали, как Румыния изменила подход к беженцам с началом войны в Украине.

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