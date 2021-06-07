Острова возвращаются к жизни: одна из лучших локаций Греции, где уже ждут туристов

Греция открыла границы для туристов. Отдых на живописных островах страны доступен в этом сезоне и украинцам.

В страну можно ехать с несколькими условиями. Нужно заполнить анкету на специальном сайте, а на въезде в страну предоставить один из таких документов (на выбор путешественника):

- справка о вакцинации, сделанной не ранее 14-ти дней до въезда в Грецию;

- ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до пересечения границы;

- справка о перенесенном ранее заболевании COVID;

- тест на антитела, действительный от 2 до 9 месяцев со дня выдачи.

Готовятся принимать туристов и на острове Миконос, который считается самым известным центром вечеринок в Греции.

Фото: Береговая линия острова Миконос достигает 89 километров (pixabay.com)

"На узких улочках главного города острова рабочие бригады активно разрисовывают магазины. Если все пойдет хорошо, вскоре они снова станут фоном для тысяч фото в Instagram. В пляжных барах по всему острову громкоговорители пока не работают: единственный звук - это шум моря. Музыка по-прежнему запрещена в помещениях, хотя туристам уже можно пользоваться открытыми площадками и террасами", — говорится в материале издания CNN Travel.

Там рассказали, как популярный курортный остров готовится к приему гостей и "возвращается к жизни после ослабления карантина".

К концу июня откроют основные туристические локации

Миконос - один из островов Кикладского архипелага в центральной части бассейна Эгейского моря. Его площадь составляет 85,5 квадратных километров.

Бренд Миконоса формируется вокруг ночной жизни. Сегодня клубы на острове все еще закрыты, но владельцы заведений готовятся к открытию уже в ближайшее время, ведь план по возобновлению туризма в стране набирает обороты, говорится в публикации.

Согласно плану правительства Греции, к концу июня туристам будут доступны для отдыха 80 островов. Также откроются большинство основных туристических направлений страны, считающиеся безопасными с точки зрения COVID.

"Ключевым моментом является активная кампания по вакцинации, нацеленная на каждого жителя острова (Миконос - ред). В Центре здоровья Миконоса, где делают прививки, свободные места на ближайшее время забронированы, а более половины населения острова получили хотя бы одну дозу вакцины", — пишет CNN Travel.

Фото: Туры на Миконос доступны и украинским туристам (pixabay.com)

Местный агент по продаже и аренде недвижимости Джерри Маркантонатос говорит изданию, что "ждал этого момента с первого дня карантина, как только вирус начал распространяться".

"Сотрудники сферы прошли вакцинацию, и мы можем обеспечить защиту туристам. Этим летом Миконос определенно станет островом, свободным от коронавируса", — считает он.

Туристов в этом году может стать в два раза больше

Планы восстановления экономики Греции после действия строгих ограничений из-за пандемии касаются в основном именно туризма. На эту отрасль приходится 18% греческой экономики и каждое пятое рабочее место в стране, пишет CNN.

Туризм - это как раз та отрасль, которая помогла Афинам выйти из 10-летнего финансового кризиса, закончившегося незадолго до пандемии. В прошлом году страна приняла менее трети туристов по сравнению с 2019 годом, когда страну посетило более 31 миллиона гостей, говорится в публикации.

"Жители были потрясены, увидев на своем острове лишь небольшое количество туристов, к которым те так привыкли. Но все данные показывают, что в этом году количество прибытий по сравнению с 2020 годом может удвоиться", — говорит мэр Константинос Кукас.

В начале апреля, все еще не отменяя карантин в полной мере, в Греции начали открывать границы для туристов, начав с определенного списка стран и одновременно проводя вакцинацию. Так, 19 апреля Греция стала второй после Хорватии страной ЕС, которая разрешила американцам въезд без обязательного карантина. Позже разрешили въезд и туристам из Украины.

Фото: "Визитная карточка" острова - рестораны, бары и ночные клубы (pixabay.com)

"Волшебный рецепт" восстановления туризма

Обещание властей того, что Миконос вскоре будет свободным от COVID, вызвало большой интерес у путешественников со всего мира, говорит генеральный директор местной туристической ассоциации Ираклис Зисимопулос.

"Мы получаем много вопросов. Два основных - все ли мы вакцинированы и действительно ли гости могут веселиться на острове, как раньше. Мы отвечаем, что к 1 июля все будет очень близко к тому, как было до пандемии COVID", — уверяет он.

Зисимопулос описывает вакцинацию как "волшебный рецепт возобновления ночной жизни". Пока план "возвращения к жизни" в стране остается гибким, ведь беспокойство вызывают новые штаммы вируса. К тому же, в ряде стран путешественников, которые возвращаются домой из отпуска, могут попросить пройти самоизоляцию.

Тем временем на Миконос начали прибывать первые мегаяхты, а в некоторых ресторанах и барах уже становится шумно, пишет CNN Travel. В прошлом году в Греции был строгий карантин, но это было еще до вакцинации, отмечает совладелец одного из заведений на острове Вангелис Сиафидас.

"В этом году мы были стали одной из первых стран, которые открылись. Хотим показать людям, что они могут хорошо и безопасно проводить время", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть в Греции этим летом - список лучших локаций.

Также сообщалось, что подготовили для туристов в новом сезоне в Турции.