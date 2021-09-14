Острова, греческие традиции и кухня юга: 10 вещей, которые стоит успеть сделать на Приазовье в бархатный сезон

Как разнообразить осеннее путешествие к морю и сделать его незабываемым

Отдых на побережье Азовского моря в этом году частично запомнился многим нашествием медуз. Но вместе с тем здесь прошло огромное количество масштабных качественных фестивалей, которые по-новому открыли курорты Приазовья для столичной богемы.

Один из главных выводов этого года – Бердянск, Кирилловка, Геническ, Арабатская Стрелка, Мелитополь, Мариуполь, Приморск, Урзуф – это не только море и пляж. Здесь много интересного и необычного.

Начинается бархатный сезон, и я подготовила для вас подборку вещей, которые стоит обязательно сделать в этом колоритном регионе, чтобы надолго запомнить его и остаться под впечатлением от путешествия.

Загадать желание в "портале" Каменной Могилы

Каменную Могилу часто сравнивают с известным культовым комплексом Стоунхендж в Великобритании, однако украинский памятник – более древнего периода и имеет естественное происхождение. Первые ритуальные обряды и тысячи петроглифов (наскальных рисунков) здесь начали появляться примерно 20 тысяч лет назад. Каменную Могилу считают "местом силы" мирового значения представители различных религиозных течений.

В 1995 году сакральное место посетил тибетский лама Ринпоче Лопон Цечу и долго там медитировал. Представители духовных школ утверждают, что самыми сильными энергетическими местами Каменной Могилы является своеобразный портал (коридор из камней) и алтарь наверху.

Несмотря на такое название, на территории Каменной Могилы не проводились захоронения, а лишь ритуальные обряды. Каменная Могила расположена всего в 7 километрах от Мелитополя, в селе Терпенье.

Фото: "Портал желаний "(Анна Романова)

Попробовать "черешневое" меню в Мелитополе

Мелитополь - мировая столица черешни, ведь именно здесь вывели почти 130 сортов ягоды, 44 из которых внесены в Государственный реестр сортов растений. Ни один город в мире не может похвастаться таким количеством сортов.

Интересный факт: на выведение одного сорта черешни нужно потратить 30-35 лет. Именно поэтому в Мелитополе проводится уникальный фестиваль черешни – ЧерешнЕво. Также в городе скоро появится Музей Черешни, а также в некоторых ресторанах города подают блюда из черешни даже круглый год.

К слову, в 2020 году Мелитопольская черешня получила официальное звание географического бренда. Тогда Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины согласилось с выводом Института интеллектуальной собственности и зарегистрировало географическое указание "Мелитопольская черешня".

Фото: Мелитополь - "столица" черешни (zruchno.travel Анна Романова)

Написать пейзаж и сделать невероятные фото на острове Бирючий в Кирилловке

Остров Бирючий – это коса Азовского моря, название которой переводится как "дикий, нелюдимый". Попасть сюда можно катером с Арабатской стрелки или по суше с Кирилловки. На территории острова находится уникальный заповедник, а потому вход на территорию открыт не всегда – советую заранее позвонить и уточнить информацию о режиме работы.

Когда вы попадете на остров, перед вами откроются дикие, невероятные пейзажи моря с белым берегом, покрытым ракушняком. Также вы увидите диких животных, населяющих остров. А еще с острова вы увидите романтический Генический маяк. Замечательные условия для вдохновения и творчества.

Фото: Остров Бирючий (Анна Романова)

Отыскать всех маленьких "нильсенов" на улицах Мариуполя и сфотографироваться с ними

Виктор Нильсен - талантливый немецкий архитектор, который жил на рубеже XIX-начале XX столетий. Именно благодаря Нильсену в Мариуполе появилась неповторимая архитектура центральной части города. Самое известное творческое наследие Виктора Нильсена - нарядная водонапорная башня в Мариуполе, в которой на сегодня расположен культурно-туристическо-информационный центр города.

Также к изысканным сооружениям Нильсена в Мариуполе относятся Епархиальное училище, загадочный Дом со львами, Арестный дом. Отдавая должное таланту Нильсена, в Мариуполе реализуют проект по размещению миниатюрных контактных скульптур выдающегося немецкого архитектора в разных частях города.

Фото: Миниатюрный Нильсен (E.HUB)

Посетить интересные музеи Приазовья

На курортах Приазовья вы найдете более 15 музеев и галерей, самые популярные из которых – Мелитопольский краеведческий музей, Художественный музей имени Бродского (Бердянск), Художественный музей имени Куинджи (Мариуполь), Генический краеведческий музей.

В них вы сможете увидеть находки из Сарматского моря, которое покрывало территорию Приазовья 15-20 млн лет назад, скифское золото из курганов Приазовья, древние артефакты народов Приазовья, шедевры известных художников мира – Айвазовского, Бурлюка, Врубеля, Куинджи, Саврасова, Серова и тому подобное.

Иван Айвазовский. "Буря на море". 1896 год. Художественный музей имени Бродского, Бердянск (Анна Романова)

Выпить бокал шампанского на каяках под железным Геническим мостом

Генический мост - памятник европейского инженерного наследия, расположенный над проливом Тонкий, соединяя материк с песчаной косой Арабатская стрелка. Генический железный мост был спроектирован известным австро-германским архитектурным бюро "Waagner Biro" в 1915 году. Собирался по принципу конструктора "Лего".

В Геническе популярны туры на каяках, маршрут которых проходит именно под этим мостом. Обычно под мостом каякеры делают фотосессии, загадывают желания и даже поднимают бокал шампанского.

Фото. Прогулка на каяках под железным Геническим мостом (Алексей Войцеховский)

Потереть хвост скульптуре бычка-кормильца в Бердянске

В Бердянске можно найти более 20 интересных контактных иронических скульптур в центральной части города. Большинство из них построили сравнительно недавно – на средства меценатов в начале 21 века.

Самые любимые скульптуры Бердянска, судя по отзывам в Google Maps, – памятники "Бычку-кормильцу", "Жабе, которая душит", "Рибачку", "Сантехнику", "Дачникам", "Туристам", "Комару", "Кресло Желаний", "Счастливое детство", а также Солнечные часы и Фонтан с макетом Бердянской Косы.

Местные придумали ряд обычаев, связанных со скульптурами. Например, потереть хвост бычку-кормильцу – к деньгам.

Фото: Скульптуры "Бычка-кормильца" и "Дачников" (Анна Романова)

Насладиться блюдами Приазовской кухни

Приазовская кухня – это уникальный микс рыбных и традиционных блюд многих народов Приазовья (караимов, крымских татар, греков, болгар, армян, чехов, немцев, евреев и так далее).

В последние годы рестораторы Приазовья все чаще возвращаются к аутентичной кухне, подаче интересных уникальных блюд. Вы можете попробовать самобытные блюда из медуз, солероса ("приазовский хрен") и цукаты из черешни.

Фото: Кухня Приазовья (Facebook-страница Анны Романовой)

Открыть для себя греческие традиции и обычаи в деревне Сартана

Греческое село Сартана, расположенное в 15 километрах от Мариуполя, – крупнейшее поселение этнических греков Приазовья. Село имеет богатую историю, которая начинается с поселения древних греков на этих землях и сопровождается многочисленными мифами и легендами.

Здесь действует Музей истории и этнографии этнических греков Приазовья, есть этнические ансамбли, можно попробовать блюда греческой традиционной кухни и побывать на настоящей греческой свадьбе. В первой половине XIX века здесь действовала церковь Святого Великомученика Георгия, затем храм восстановили в 2005 году.

Есть легенда, связанная с чудотворной иконой Святого Георгия (XII век), которую привезли греки во время своего переселения на Приазовье. Ныне знаменитая икона хранится в Национальном художественном музее Украины.

Фото: Греческая архитектура и традиционная греческий кухня, село Сартана (E.HUB)

Сфотографироваться на фоне мечети Сулеймана и Роксоланы в Мариуполе

Мечеть падишаха Сулеймана и Роксоланы – современная уменьшенная копия всемирно известной мечети в Стамбуле.

Несмотря на то, что мечеть в Мариуполе была построена относительно недавно, она пользуется большой популярностью среди посетителей города, молодоженов и инстаграм-блогеров.

Фото: Мечеть Сулеймана и Роксоланы в Мариуполе (Анна Романова)

Напомним, ранее Анна Романова также подготовила для РБК-Украина колонку о том, чем удивляет Приазовье туристов в этом году.

Также предлагаем почитать о колоритных и интересных мечетях, которые можно увидеть во время путешествия по Украине.