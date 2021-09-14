Острови, грецькі традиції та кухня півдня: 10 речей, які варто встигнути зробити у Приазов’ї в оксамитовий сезон

Як урізноманітнити осінню мандрівку до моря та зробити її незабутньою

Відпочинок на узбережжі Азовського моря цього року частково запам’ятався багатьом нашестям медуз, але разом з тим тут пройшла величезна кількість масштабних якісних фестивалів, які по-новому відкрили курорти Приазов’я для столичної богеми.

Один із головних висновків цього року – Бердянськ, Кирилівка, Генічеськ, Арабатська Стрілка, Мелітополь, Маріуполь, Приморськ, Урзуф – це не лише море та пляж. Тут – безліч цікавого та незвичайного.

Починається оксамитовий сезон, і я підготувала для вас добірку речей, які варто обов'язково зробити у цьому колоритному регіоні, щоб надовго запам'ятати його та залишитися під враженням від мандрівки.

Загадати бажання у "порталі" Кам’яної Могили

Кам’яну Могилу часто порівнюють із відомим культовим комплексом Стоунхендж у Великій Британії, проте український пам’ятник – більш древнього періоду та має природнє походження. Перші ритуальні обряди та тисячі петрогліфів (наскельних малюнків) тут почали з’являтися приблизно 20 тисяч років тому. Кам’яну Могилу вважають "місцем сили" світового значення представники різних релігійних течій.

У 1995 році сакральне місце відвідав тибетський лама Рінпоче Лопон Цечу та медитував тут. Представники духовних шкіл стверджують, що найсильнішими енергетичними місцями Кам’яної Могили є своєрідний портал (коридор із каменів) та вівтар нагорі.

Попри таку назву, на території Кам’яної Могили не проводились захоронення, а лише ритуальні обряди. Кам’яна Могила розташована всього за 7 кілометрів від Мелітополя, у селі Терпіння.

Фото: "Портал бажань" (Анна Романова)

Посмакувати черешневим меню у Мелітополі

Мелітополь – світова столиця черешні, бо тут було виведено майже 130 сортів ягоди, 44 з яких внесені в Державний реєстр сортів рослин. Жодне місто у світі не може похизуватися такою кількістю сортів.

Цікавий факт: щоб вивести один сорт черешні, потрібно витратити 30-35 років. Саме тому у Мелітополі проводиться унікальний фестиваль черешні – ЧерешнЕво. Також у місті скоро з’явиться Музей Черешні, а у деяких ресторанах міста подають страви із черешні навіть цілий рік.

До слова, у 2020 році Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду. Тоді Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України погодилось із висновком Інституту інтелектуальної власності та зареєструвало географічне зазначення "Мелітопольська черешня".

Фото: Мелітополь - "столиця" черешні (zruchno.travel, Анна Романова)

Написати пейзаж та зробити неймовірні фото на острові Бірючий у Кирилівці

Острів Бірючий – це коса Азовського моря, назва якої перекладається як "дикий, відлюдний". Потрапити сюди можна катером з Арабатської Стрілки або по суші з Кирилівки. На території острова розташований унікальний заповідник, а тому вхід на територію відкритий не завжди – раджу заздалегідь зателефонувати та уточнити інформацію про режим роботи.

Коли ви потрапите на острів, перед вами відкриються дикі, неймовірні пейзажі моря із білим берегом, вкритим ракушняком та дикі тварини, які населяють острів. А ще з острова ви побачите романтичний Генічеський маяк. Чудові умови для натхнення і творчості.

Фото: Острів Бірючий (Анна Романова)

Відшукати усіх маленьких "нільсенів" на вулицях Маріуполя та сфотографуватися із ними

Віктор Нільсен — талановитий німецький архітектор, який жив наприкінці XIX – початку XX сторіч. Саме завдяки Нільсену у Маріуполі з’явилася неповторна архітектура центральної частини міста. Найвідоміша творча спадщина Віктора Нільсена – ошатна водонапірна вежа у Маріуполі, у якій на сьогодні розташовано культурно-туристично-інформаційний центр міста.

Також до вишуканих споруд Нільсена у Маріуполі належать Єпархіальне училище, Загадковий Дім з левами, Арештний будинок. Віддаючи належне таланту Нільсена, в Маріуполі реалізують проєкт із розміщення мініатюрних контактних скульптур видатного німецького архітектора у різних частинах міста.

Фото: Мініатюрний Нільсен (E.HUB)

Відвідати цікаві музеї Приазов’я

На курортах Приазов’я ви знайдете більш як 15 музеїв та галерей, найпопулярнішими з яких є Мелітопольський краєзнавчий музей, Художній музей імені Бродського (Бердянськ), Художній музей імені Куїнджі (Маріуполь), Генічеський краєзнавчий музей.

У них ви зможете побачити знахідки із Сарматського моря, яке вкривало територію Приазов’я 15-20 млн років тому, скіфське золото з курганів Приазов’я, стародавні артефакти народів Приазов’я, шедеври відомих художників світу – Айвазовського, Бурлюка, Врубеля, Куїнджі, Саврасова, Сєрова тощо.

Іван Айвазовський. "Буря на морі". 1896 рік. Художній музей імені Бродського, Бердянськ (Анна Романова)

Випити келих шампанського на каяках під залізним Генічеським мостом

Генічеський міст – пам’ятник європейської інженерної спадщини, розташований над проливом Тонкий, з’єднуючи материк з піщаною косою Арабатська Стрілка. Генічеський залізний міст був спроектований відомим австрійсько-німецьким архітектурним бюро "Waagner Biro" у 1915 році. Збирався за принципом конструктора "Лего".

У Генічеську популярні тури на каяках, маршрут яких проходить саме під цим мостом. Зазвичай під мостом каякери роблять фотосесії, загадують бажання та навіть піднімають келих шампанського.

Фото. Прогулянка на каяках під залізним Генічеським мостом (Олексій Войцеховський)

Потерти хвіст скульптурі бичка-годувальника у Бердянську

У Бердянську можна знайти понад 20 цікавих контактних іронічних скульптур у центральній частині міста. Більшість скульптур було споруджено порівняно недавно – на кошти меценатів на початку 21 сторіччя.

Найулюбленішими скульптурами Бердянська, за відгуками у Google Maps, є: пам’ятники "Бичку-годувальнику", "Жабі, яка душить", "Рибачку", "Сантехніку", "Дачникам", "Туристам", "Комару", "Крісло Бажань", "Щасливе дитинство", а також Сонячний годинник та Фонтан з макетом Бердянської Коси.

Місцеві придумали ряд звичаїв, пов’язаних зі скульптурами. Наприклад, потерти хвіст бичку-годувальнику – до грошей.

Фото: Скульптури "Бичка-годувальника" та "Дачників" (Анна Романова)

Посмакувати стравами Приазовської кухні

Приазовська кухня – це унікальний мікс рибних та традиційних страв численних народів Приазов’я (караїмів, кримських татар, греків, болгар, вірменів, чехів, німців, євреїв тощо).

В останні роки ресторатори Приазов’я все частіше повертаються до автентичної кухні, подачі цікавих унікальних страв. Ви можете посмакувати самобутні страви з медуз, солероса ("приазовський хрін") та цукати з черешні.

Фото: Кухня Приазов'я (Facebook-сторінка Анни Романової)

Відкрити для себе грецькі традиції та звичаї у селі Сартана

Грецьке село Сартана, розташоване за 15 кілометрів від Маріуполя, – найбільше поселення етнічних греків Приазов’я. Село має багату історію, яка починається з поселення прадавніх греків на цих землях та супроводжується численними міфами та легендами.

Тут діє Музей історії та етнографії етнічних греків Приазов’я, є етнічні ансамблі, можна спробувати блюда грецької традиційної кухні та побувати на справжньому грецькому весіллі. У першій половині ХІХ сторіччя тут діяла церква Святого Великомученика Георгія, потім храм відновили у 2005 році.

Є легенда, пов’язана із чудотворною іконою Святого Георгія (XII сторіччя), яку привезли греки під час свого переселення на Приазов’я. Нині знаменита ікона зберігається у Національному художньому музеї України.

Фото: Грецька архітектура та традиційна грецька кухня, село Сартана (E.HUB)

Сфотографуватися на фоні мечеті Сулеймана та Роксолани у Маріуполі

Мечеть падишаха Сулеймана і Роксолани – сучасна зменшена копія всесвітньо відомої мечеті у Стамбулі.

Попри те, що мечеть в Маріуполі була побудована відносно недавно, вона користується неабиякою популярністю серед відвідувачів міста, молодят та інстаграм-блогерів.

Фото: Мечеть Сулеймана та Роксолани у Маріуполі (Анна Романова)

Нагадаємо, раніше Анна Романова також підготувала для РБК-Україна колонку про те, чим дивує Приазов'я туристів цього року.

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