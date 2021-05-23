Колорит Востока: самые красивые мечети, которые можно увидеть в Украине

Культовые сооружения исламской культуры, удивляющие красотой

Во время путешествий по Украине многим интересно бывать на экскурсиях в православных храмах, католических костелах. Но почему бы не исследовать восточную архитектуру и посмотреть мечети? Их в Украине немало, и каждая из них отличается своим особым колоритом.

Чтобы насладиться красотой восточной архитектуры, необязательно ехать в Стамбул. Сегодня в Украине насчитывается около 160 мечетей и молитвенных домов. Также действует несколько духовных учебных заведений. Некоторые из мечетей - это памятники. Про все архитектурные шедевры в одной публикации рассказать трудно: рассмотрим лишь несколько из них.

Мечеть Ар-Рахма в Киеве

В Киеве издавна проживали представители разных культур и религий. Среди них - мусульмане. Только по официальным данным, в 1897 году их в столице жило 1789.

К сожалению, довольно долго отдельной большой мечети у мусульман Киева не было: в то время они собирались лишь в небольших молитвенных домах. Первым считается дом, который открыли на Подоле в том же 1897 году. Находился он на улице Мирная, 5. Деревянный дом, где проходили молитвы, до наших времен не сохранился.

Сегодня одна из наиболее заметных мечетей Украины-Ар-Рахма в Киеве - первая, которую построили в столице. Вместе с минаретом, медресе и учебным корпусом она относится к Исламскому комплексу. Название мечети в переводе означает "милосердие".

Построенная в течение 1996-2011 годов, мечеть находится на склоне горы Щекавица на Татарке. К слову, заметить мечеть "с улицы" не так просто: нужно подняться на склоны, и только тогда вам откроется как живописный вид как на Киев, так и на саму мечеть.

Фото: Мечеть Ар-Рахма в Киеве (uk.wikipedia.org)

В 2000 году на куполе новой мечети установили полумесяц, и с того дня храм открыл свои двери для верующих.

Сегодня мечеть Ар-Рахма может одновременно принимать около трех тысяч верующих.

Харьковская соборная мечеть

Харьков всегда был многонациональным городом. Здесь есть и православные храмы, и еврейские синагоги, и мусульманские мечети. Еще в конце 19 века в Харькове организовалась активная мусульманская община. Частично развитию мусульманской культуры в городе способствовало то, что в то время в городе действовал татаро-бакширский конный отряд, члены которого исповедовали ислам.

Впоследствии, после расквартирования отряда, количество мусульман в Харькове лишь возросло. Возникла потребность в духовном храме верующих. И вот, в 1906 году, была построена первая соборная мечеть в Харькове. К сожалению, в 1936 советская власть ее полностью разрушила, но в 2006 ее восстановили.

Фото: Харьковская соборная мечеть (uk.wikipedia.org)

Фото: Интерьеры мечети в Харькове (uk.wikipedia.org)

Аль-Барок-мусульманский образовательный центр в Харькове

Еще одна красивая мечеть в Харькове - Аль-Барок (или Аль-Барокят). Это не только место для молитв, а и образовательный центр для молодежи. В мечети - несколько залов для богослужения, обучения и досуга. Выполнена в традиционном восточном стиле, украшена мозаикой и изделиями из дерева и глины.

Мечеть султана Сулеймана и Роксоланы в Мариуполе

Один из крупных исламских культурных центров Украины - мечеть в честь султана Сулеймана пышного и Роксоланы в Мариуполе. Прообразом мечети стала Сулеймание-Джами в Стамбуле.

Открытие Мариупольской мечети состоялось в 2007 году. Храм способен вместить 4500 тысяч человек - всего на 500 верующих меньше, чем в стамбульской мечети.

Вся мечеть Сулеймана и Роксоланы построена из мрамора, привезенного из Турции. Служение совершается на трех языках, хотя не каждый день. Строительство сооружения продолжалось всего три года.

Фото: Мечеть в честь султана Сулеймана и Роксоланы в Мариуполе (uk.wikipedia.org)

Особое внимание во время проектирования здания уделили изяществу форм. Территория, на которой расположена мечеть, пользуется большой популярностью среди туристов, а влюбленные пары и молодожены приезжают сюда для эксклюзивной фотосессии.

Фото: Внутренний двор мечети (uk.wikipedia.org)

Фото: Купол мечети в Мариуполе (uk.wikipedia.org)

Арабский культурный центр в Одессе

В самом центре Одессы расположен арабский культурный центр, который был основан в 2001 году.

Когда-то на том месте располагалось заброшенное сооружение, теперь же здесь находится новое двухэтажное здание культурного центра. В нем, кроме молитв, проводятся бесплатные занятия по арабскому языку, а также работает библиотека. Здесь туристы могут заказать экскурсию.

Фото: Арабский культурный центр в Одессе (uk.wikipedia.org)

Старейшей мечети в Украине - 700 лет

В следующем году исполнится 700 лет старейшей в Украине действующей мечети мусульман – мечети хана Узбека, которая расположена в Симферополе.

Невероятно, но именно эту мечеть построил правитель Золотой Орды хан Узбек в 1314 году. Через некоторое время рядом бело открыто и высшее духовное училище, где готовили мулл, кадиев, мусульманских богословов.

Впоследствии мечеть подверглась разрушениям. Удалось восстановить лишь часть храма, а медресе - помещение, где проживали ученики, до сих пор лежит в руинах.

Фото: Старейшая мечеть в Украине (uk.wikipedia.org)

Джума-Джами - главная мечеть Евпатории

Еще один духовный центр мусульман находится в Евпатории. Мечеть Джума-Джами, или Хан-Джами, расположилась неподалеку от городской набережной. Названа в честь основателя - хана Девлета I Герая.

Строительство мечети велось в 1552-1564 годах. Историки утверждают, что именно в этой мечети оповестили о получении из Константинополя (Стамбула) права на Крымское ханство. На территории мечети сохранился некрополь с мраморными надгробиями турецких военачальников, принимавших участие в Крымской войне.

Центральный зал мечети - двухуровневый. По данным историков, именно здесь совершался обряд посвящения в крымские ханы. После процедуры новоиспеченный хан подписывал акт и оставлял его на хранение в мечети. Затем правитель выходил к своим подданным и отправлялся в Бахчисарай.

Некоторые исследователи считают, что именно здесь долгое время сохранялся уникальный Коран 15 века. Он был подарен мечети самим Девлет I Гераем. Сегодня культовое издание утеряно.

Фото: Мечеть Джума-Джами в Евпатории (uk.wikipedia.org)

Полтавская городская мечеть

Еще одно культовое сооружение ислама находится в Полтаве.

Мечеть открыта в 2000 году. Здесь у верующих есть возможность посещать храм, изучать арабский язык и читать Коран, а также проводить церемонии бракосочетания по всем канонам мусульманских традиций.

Фото: Полтавская мечеть (uk.wikipedia.org)

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